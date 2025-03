'The Beast' có thế hệ mới: Nhìn rất Chevrolet song lại là Cadillac, tối tân hơn, chi phí sản xuất 1.000 tỷ đồng

Tài khoản Twitter/X của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (U.S. Secret Service - USS) bất ngờ đăng tải hình ảnh một chiếc Cadillac Escalade đi kèm cờ và con dấu tổng thống. Yếu tố này cho thấy cơ quan Mỹ có vẻ muốn General Motors (GM) biến Cadillac Escalade thành xe chuyên chở Tổng thống "The Beast" kế tiếp. Trước đây, lực lượng an ninh nhiều đời tổng thống Mỹ sử dụng Chevrolet Suburban nhiều hơn.

Người đứng đầu Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (U.S. Secret Service - USS) là giám đốc Sean Curran đã có buổi gặp mặt với các giám đốc điều hành của GM tại Michigan, Mỹ trong tuần qua. Mục đích của lần thảo luận này chủ yếu là để bàn bạc về thế hệ limousine bọc thép phục vụ các đời Tổng thống Mỹ kế tiếp. CEO GM là bà Mary Barra cũng đã gặp mặt Tổng thống Donald Trump vào tuần trước để thảo luận về dự án trên.

Hình ảnh được Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đăng tải đầy ẩn ý vào cuối tháng 3 này. Ảnh: USS

Theo phía cơ quan này, họ cần những chiếc xe ưu việt hơn, nhiều sáng tạo và đổi mới hơn “để chống lại những mối đe dọa ngày một phát triển”.

Vào tháng 9 năm ngoái, Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Mật vụ Mỹ đã ký thỏa thuận có trị giá ban đầu 14,8 triệu USD với GM. Tổng chi phí có thể lên tới 40,8 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng) khi bàn giao vào năm 2029. Thỏa thuận này yêu cầu GM phát triển thế hệ limousine tổng thống mới với tên gọi quen thuộc là “The Beast”.

Xe chuyên chở tổng thống Mỹ cần được cập nhật liên tục để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao nhất tại mọi thời điểm, đồng thời bổ sung các yếu tố kết nối hiện đại để duy trì khả năng làm "đầu não" phát thông tin của vị yếu nhân trên đường di chuyển. Ảnh: USS

“Chúng tôi vẫn còn cách (thời điểm hoàn thiện) dự án này quá xa để nói về chi phí hay lịch ra mắt chính thức”, phát ngôn viên Cơ quan Mật vụ cho biết. Dự án trên sẽ được theo dõi sát sao bởi đội ngũ kỹ thuật và an ninh của họ để đảm bảo không có sai sót gì xảy ra trong khâu thiết kế và phát triển các dòng xe tân tiến này.

Thế hệ “The Beast” mới nhất được đưa vào sử dụng từ 2018 - 9 năm sau ngày phiên bản trước đó được đưa vào sử dụng bởi cựu tổng thống Barack Obama. Vào năm 2015, ông Obama nhận định chiếc limousine mình sử dụng là “một chiếc Cadillac dùng khung thân xe tăng” và hé lộ vui rằng ông “có thể gọi tàu ngầm hạt nhân” từ điện đàm có sẵn trên The Beast.