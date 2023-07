The Fibonan - Tỷ lệ hoàn hảo giữa miền xanh thuần khiết

Cân bằng trong từng đường nét



Dãy số Fibonacci là khái niệm nổi tiếng và đã được nghiên cứu xuyên suốt lịch sử. Đi ngược lại những định kiến khô khan về toán học, dãy số Fibonacci xuất hiện trong vô vàn lĩnh vực như nghệ thuật, sinh học, kiến trúc, âm nhạc, thực vật học và thậm chí tài chính.

Đặc biệt, trong nghệ thuật và kiến trúc, Fibonacci được ứng dụng một cách triệt để trong những công trình đỉnh cao và những tuyệt phẩm được cả thế giới ngưỡng vọng. Kim Tự Tháp Ai Cập, thành Athens, đền Parthenon Hi Lạp, nụ cười nàng Monalisa… trải qua hàng ngàn năm vẫn làm say đắm lòng người.

Dãy số Fibonacci xuất hiện trong những công trình kiến trúc và nghệ thuật đỉnh cao.

Sở dĩ Fibonacci có khả năng tạo ra hấp lực đặc biệt bởi tính chất của dãy số được thể hiện thông qua vạn vật trong tự nhiên, như hình dáng của con ốc, tỉ lệ cơ thể người, cách mọc lá của các loài dây leo… Không sai khi nói Fibonacci là linh hồn của thiên nhiên, là tỉ lệ hài hòa đại diện cho sự phát triển của tạo hóa.



Lấy cảm hứng từ dãy số Fibonacci, The Fibonan được ra đời, mang theo tâm huyết của những con người kiến tạo. Gói gọn trong The Fibonan là tinh thần nguyên bản gần gũi với tự nhiên, kết hợp hài hòa với màu sắc kiến trúc hiện đại, trẻ trung độc nhất.

Ngay từ hình dáng mặt ngoài, The Fibonan đã gây ấn tượng nhờ hệ thanh lam đứng phát triển từ chân đế lên đỉnh tòa nhà, tạo nên những đường cong mềm mại ôm trọn toàn bộ công trình, xuất phát từ cảm hứng hình tượng nụ hoa bung nở rực rỡ.



Những đường nét thanh nhã đầy màu sắc tự nhiên phía mặt ngoài The Fibonan không chỉ đơn thuần mang tính nghệ thuật, mà về mặt kỹ thuật, đây là hệ thống chống nóng hiện đại giúp hấp thụ nhiệt tối đa mà vẫn đảm bảo dễ dàng đón gió và tầm view không bị cản trở.

Theo Ong&Ong, đơn vị tư vấn thiết kế dự án, các khối kiến trúc của công trình đều được đội ngũ tính toán kỹ lưỡng về tỷ lệ, phương chiều nắng gió để mọi yếu tố hiện đại giao hòa với thiên nhiên. Thông qua bố trí các mảng xanh trải đều mọi không gian, đơn vị mong muốn xây dựng một chốn an cư gần gũi với tự nhiên, biến The Fibonan trở thành điểm tựa cho mọi sự phát triển, vận động không ngừng, tuân theo "tỉ lệ vàng".

The Fibonan - Cảm hứng cân bằng cuộc sống

Thiên nhiên hiện diện trong từng không gian sống của The Fibonan, đưa cư dân đến với trải nghiệm thuần khiết nhất, để mỗi căn hộ đều là trạm bình an, giúp con người kết nối với bản thân sâu hơn từ bên trong, về với những gì vốn có và nguyên bản nhất.

The Fibonan là trạm cân bằng giữa miền xanh bất tận, thừa hưởng tiện ích của 2 siêu đô thị triệu cây xanh.

Trong mỗi căn hộ, ánh sáng và gió tự nhiên được khai thác một cách thông minh và tối ưu. Mỗi căn hộ trở thành điểm cân bằng giúp cư dân tận hưởng và khám phá cuộc sống, tránh khỏi những ồn ào đô thị, giải tỏa áp lực công việc.



Không giống như các dự án thông thường, The Fibonan chú tâm đến việc kiến tạo cảnh quan chung, từ đó thiết lập các khu vực như sảnh chờ lễ tân, hành lang đi bộ, khu vườn thẳng đứng… đều có các dải cây xanh bao phủ lên những bức tường, tạo nên các tầng xanh đa sắc độ, cho hiệu ứng mở rộng không gian, duy trì nhiệt độ và chất lượng không khí tốt, đảm bảo sức khỏe cho con người.

Không gian sống chất của The Fibonan chính là nền móng cho những hành trình cất cánh, là trạm sống lý tưởng cho lối sống work-life balance (cân bằng giữa làm việc và cuộc sống). Mọi tiện ích đều được "may đo" đặc quyền để phù hợp với lối sống trẻ, sống cân bằng, đồng thời vừa vặn với nhu cầu của các chủ nhân tinh hoa, giúp phát triển thân – tâm – trí.

Những không gian chữa lành ngập tràn sắc xanh, tổ hợp kết nối tri thức – nghệ thuật không tường bao, không gian chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng, bể bơi 4 mùa nước mặn 2 cấp độ, không gian trải nghiệm đa giác quan… Tất cả đều là "chất xúc tác" hữu hiệu cho hành trình theo đuổi lối sống trẻ, để trải nghiệm sống – làm việc – vui chơi (live – work – play) trở nên trọn vẹn.

Tiện ích ưu việt, kiến trúc hiện đại, không gian đậm chất thiên nhiên – những nhân tố hoàn thiện định nghĩa về sự cân bằng tại The Fibonan, để cư dân sống trong miền trải nghiệm phong cách sống trẻ - sống chất – sống an toàn.

Sống trẻ - sống chất tại căn hộ đẳng cấp, tiện nghi thông minh, diện tích linh hoạt, một môi trường sống sinh thái trong lành, đáp ứng đa dạng nhu cầu của các thế hệ, để từ đó sẵn sàng cho những khát khao, ước mơ và kỳ vọng. Sống an toàn nhờ hệ thống chống cháy hiện đại bậc nhất và 6 lớp an ninh bảo mật thông minh, để được bao bọc, bảo vệ bởi "tấm khiên" vững vàng nhất.

Nhắc đến Tòa nhà hỗn hợp 32 tầng thuộc dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang (The Fibonan) là nói tới lối sống trẻ, sống cân bằng. Với tâm huyết của những người kiến tạo, The Fibonan sẽ là trạm cân bằng giúp cư dân tìm thấy niềm vui sống trên hành trình khám phá bản thân, là nơi nuôi dưỡng để mọi ước mơ được tự do cất cánh.