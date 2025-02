Thế giới còn lâu mới thoát khỏi sự kìm kẹp của thứ nhiên liệu hóa thạch “bẩn nhất” hành tinh

“Nỗ lực từ bỏ than đá của thế giới vẫn gặp nhiều thách thức. Nhu cầu chủ yếu tăng ở châu Á dù có giảm ở châu Âu và Mỹ”, Dorothy Mei, giám đốc dự án của theo dõi sản lượng than đá của Global Energy Monitor, cho biết.

Thế giới sẽ không thể sớm thoát khỏi sự kìm kẹp của than đá. Dù sản lượng tiêu thụ nội địa giảm những Mỹ lại tăng đều đặt lượng than đá xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu của các quốc gia khác với thứ nhiên liệu hóa thạch bẩn nhất thế giới.

Không chỉ ở Mỹ, công suất than của toàn thế giới cũng phá kỷ lục năm 2024 đạt mức gần 2.175 gigawatt. Công suất than là tổng sản lượng điện có thể được tạo ra từ các nhà máy nhiệt điện than.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu than toàn cầu dự kiến sẽ liên tục duy trừ ở mức 8,77 tỷ tấn trong giai đoạn 2024 đến 2027.

Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu than lớn nhất thế giới. Riêng năm 2024, lượng than nhập khẩu của Trung Quốc tăng 14,4% lên mức kỷ lục 542,7 triệu tấn. Trung Quốc chiếm hơn 56% nhu cầu tiêu thụ than toàn cầu vào năm 2023. Hiện tại, Trung Quốc đang dự trữ lượng than kỷ lục nhằm đối phó với nguy cơ mất điện tiềm ẩn do thời tiết khắc nghiệt.

Tại Ấn Độ, nhiệt độ cực đoan do biến đổi khí hậu dẫn đến nhu cầu năng lượng để làm mát tăng cao. Trong khi đó, các nguồn cung điện sạch không phát triển đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của nền kinh tế đông dân nhất thế giới.

Ngoài ra, việc Ấn Độ tập trung phát triển kinh tế và cơ sợ hạ tầng cũng thúc đẩy tiêu thụ xi măng và thép, những ngành công nghiệp phụ thuộc nhiều vào than.

Tham khảo: CNBC