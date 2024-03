Thế giới Di động đạt gần 22.000 tỷ đồng doanh thu trong 2 tháng đầu năm, tăng trưởng 14%, điểm sáng đến từ Bách Hóa Xanh

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa cập nhật kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2024với doanh thu lũy kế đạt 21.613 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, công ty đã hoàn thành 17% kế hoạch doanh thu cả năm.



Xét trong 2 tháng vừa qua, doanh thu chuỗi Thế Giới Di Động và Topzone ghi nhận doanh thu đạt 4.582 tỷ đồng, trong khi đó chuỗi Điện Máy Xanh đạt 10.309 tỷ đồng, tổng doanh thu các chuỗi này tăng khoảng 3% so với cùng kỳ. MWG cho biết con số này đánh dấu nỗ lực lớn để duy trì doanh thu trong bối cảnh tổng số cửa hàng đang hoạt động của TGDĐ và ĐMX ít hơn 210 điểm bán so với cuối tháng 2 năm 2023.

Động lực tăng trưởng chính đến từ ngành hàng điện máy đặc biệt là tủ lạnh, máy lạnh vad gia dụng, các ngành hàng khác ghi nhận doanh thu tương đương hoặc giảm nhẹ.

Theo MWG sau 5 tháng quyết liệt triển khai tái cấu trúc kể từ quý 4/2023 đến hiện tại, các chỉ số về hiệu quả hoạt động đang ghi nhận chuyển biến tích cực. Doanh thu từ kênh online tăng 9% so với cùng kỳ năm trước lên 2.500 tỷ.

Với Bách Hóa Xanh, doanh thu 2 tháng đầu năm đạt 6.095 tỷ đồng, tăng trưởng tới 47% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 1,8 tỷ đồng/cửa hàng dù công ty không hoạt động đủ ngày trong tháng 2 do nghỉ Tết.

Động lực tăng trưởng đến từ cả 2 ngành hàng thực phẩm tươi sống và FMCGs với mức tăng lần lượt là 70% và 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc lên kế hoạch từ sớm để chuẩn bị nguồn hàng về hệ thống kho vận, cộng thêm kiểm soát tốt chi phí là yếu tố quan trọng giúp Bách Hóa Xanh cải thiện mạnh mẽ về hiệu quả vận hành.

Tại thời điểm cuối tháng 2, MWG có 1.077 cửa hàng Thế Giới Di Động/ Top zone, 2.189 cửa hàng Điện Máy Xanh, 1.698 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 526 nhà thuốc An Khang, 64 cửa hàng AVAKids và 53 cửa hàng Erablue tại Indonesia.

So với cuối năm 2023, cửa hàng TGDĐ giảm 1, cửa hàng Điện Máy Xanh giảm 1, nhà thuốc An Khang giảm 1. Còn nếu so với thời điểm cuối tháng 2/2023, thì TGDĐ giảm 112 cửa hàng, ĐMX giảm 98 cửa hàng, Bách Hóa Xanh giảm 31 cửa hàng trong khi An Khang tăng 22 nhà thuốc.