Thế giới Di động giải thể loạt công ty con trong năm 2024. Ảnh minh họa

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (MCK: MWG) mới đây đã công bố BCTC hợp nhất quý IV/2024 với nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực.

Theo đó, trong kỳ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp này đạt 852 tỷ đồng, tăng tới 843% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế cả năm 2024, Thế giới Di động báo lãi ròng 3.733 tỷ đồng, tăng 2.124% so với con số 167,8 tỷ đồng trong năm 2023.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả tăng trưởng trên đến từ việc lợi nhuận ròng cả năm tăng trưởng mạnh mẽ, gấp 22 lần cùng kỳ đến từ doanh thu thuần tăng 13,6%; lợi nhuận gộp tăng 22,1% và tối ưu chi phí vận hành theo chiến lược đã đề ra.

thegioididong.com và Điện Máy Xanh dù vận hành ít hơn 221 cửa hàng so với cuối năm 2023 nhưng vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu. Bách Hóa Xanh cũng có doanh thu tăng hơn 30% so với cùng kỳ dù không mở cửa hàng mới.

Đáng chú ý, BCTC hợp nhất quý IV/2024 Thế giới Di động ghi nhận việc 5 công ty con được hợp nhất vào báo cáo này làm thủ tục giải thể trong năm 2024.

Đầu tiên phải kể đến Công ty CP Thế giới số Trần Anh. Theo Nghị quyết số 10/NQ/HĐQT-2024 ngày 19/8/2024, HĐQT MWG thông qua quyết định giải thể Thế giới số Trần Anh theo kế hoạch tái cơ cấu nhằm tối ưu hóa hoạt động vận hành của công ty.

Điện máy Trần Anh là công ty hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ điện máy; từng là nhà phân phối hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị tin học và điện máy tại thị trường miền Bắc.

Đầu năm 2021, Thế giới Di động chính thức thâu tóm Trần Anh và liên tục mua cổ phần nhỏ lẻ để nâng tỷ lệ sở hữu vượt 99% vốn. Tại thời điểm bị MWG thâu tóm, Trần Anh đang sở hữu hệ thống hơn 30 siêu thị và nắm khoảng 17% thị phần khu vực phía Bắc.

Như vậy, Thế giới số Trần Anh bị "khai tử" sau 6 năm "về tay" MWG.

Trước Trần Anh, Thế Giới Di Động cũng quyết định giải thể 2 công ty con là: Công ty cổ phần 4KFarm và Công ty cổ phần Logistics Toàn Tín. Đây là 2 công ty con của MWG với tỷ lệ sở hữu 99,99% vốn điều lệ.

Việc này nằm trong chiến lược tái cấu trúc, "giảm lượng tăng chất" đối với nhiều mảng kinh doanh nhỏ lẻ; tái cơ cấu lại nhóm các công ty con nhằm tối ưu việc vận hành.

Logistics Toàn Tín hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hoá bằng đường bộ; là nhà cung cấp dịch vụ kho bãi, cung ứng hàng hóa cho chuỗi siêu thị Bách hóa Xanh, Thế giới Di động, An Khang ... trên toàn quốc.

Còn 4KFarm là mô hình nuôi trồng nông nghiệp công nghệ theo 4 tiêu chí: không thuốc trừ sâu, không thực phẩm biến đổi gen, không thuốc tăng trưởng và không chất bảo quản.

4KFarm không thu mua sản phẩm từ các bên thứ ba, không hợp tác mà chỉ mua từ những đối tác nông dân của dự án. Công ty này có đội chuyên gia chuyển giao công nghệ cho người nông dân và cam kết bao tiêu đầu ra, sau đó đưa đến tay người tiêu dùng thông qua Bách hóa Xanh.

Một công ty con khác do Thế giới Di động sở hữu 99,95% vốn là MWG (Cambodia) Co., Ltd cũng làm thủ tục giải thể trong năm 2024.

MWG (Cambodia) hoạt động trong lĩnh vực thương mại sản phẩm điện tử; từng được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho Thế giới Di động.

Công ty TNHH Vui Vui là công ty con do MWG sở hữu 100% vốn điều lệ; hoạt động trong lĩnh vwch thương mại điện tử. BCTC quý IV/2024 của MWG ghi nhận, trong năm 2024, doanh nghiệp này cũng làm thủ tục giải thể.