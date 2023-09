Thế giới Di động (MWG) sau 8 tháng tại Indonesia: Doanh thu 6 tỷ đồng/shop, ra mắt mô hình mới, mục tiêu 30 cửa hàng chỉ trong quý 4

Theo chia sẻ mới nhất của CEO CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG), ông Đoàn Văn Hiểu Em, trên trang cá nhân: “Sau hơn 8 tháng kể từ khi nổ phát súng đầu tiên mở 5 cửa hàng tại thị trường Indonesia, EraBlue liên tục gặt hái được những kết quả tăng trưởng tích cực với mức doanh thu ban đầu đạt 3,5 tỷ VND, đến hiện tại đã tăng gần 6 tỷ VND/tháng shop với mô hình 250-400m2”.

Cửa hàng Era Blue chuyên kinh doanh sản phẩm điện tử gia dụng, được MWG ra mắt lần đầu vào cuối năm 2022 tại Jakarta. Với kinh nghiệm mở chuỗi Điện Máy Xanh tại Việt Nam, cũng như nhiều điểm tương đồng về tiêu dùng giữa 2 thị trường, MWG lúc ban đầu tự tin có thể nâng tầm trải nghiệm mua sắm các sản phẩm điện tử tiêu dùng tại đất nước vạn đảo.

Cũng theo chia sẻ của ông Hiểu Em, không chỉ tăng trưởng doanh thu, EraBlue cũng đang trong quá trình hoàn thiện mô hình kinh doanh của mình, và vừa khai trương cửa hàng thứ 6 với phiên bản hoàn toàn mới, tối ưu để phù hợp hơn với thị trường địa phương. Đây sẽ là bước đi mở màn cho mục tiêu 30 cửa hàng EraBlue khai trương và bán hàng trong quý 4/2023 này.

Được biết, thương hiệu Era Blue thuộc liên doanh PT Era Blue Elektronic (thương hiệu Era Blue) - MWG hợp tác với đơn vị địa phương PT Erafone Artha Retailindo (Erafone), một công ty con của Tập đoàn Erajaya.

Erafone hiện là nhà bán lẻ sản phẩm công nghệ số một tại Indonesia, vận hành mạng lưới khoảng 1.200 cửa hàng bán lẻ rộng khắp Indonesia. Con số này khá tương đồng với mạng lưới cửa hàng di động của Thế Giới Di Động tại Việt Nam.

Theo thống kê của Statista, doanh thu thị trường thiết bị điện tử tiêu dùng tại Indonesia năm 2020 là 21,3 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng khoảng 6,3%/năm. Trước khi gia nhập thị trường Indonesia, MWG đã có những thành công nhất định tại Cambodia (song Công ty đã quyết định dừng lại thị trường này để tập trung cho Indonesia).

CEO Hiểu Em cũng từng chia sẻ tham vọng gia nhập cả các thị trường như Myanmar, Philippines và cả Thái Lan. Ở Việt Nam, chuỗi Điện Máy Xanh chiếm khoảng 48% thị phần điện máy trong khi chuỗi cửa hàng di động Thegioididong.com cũng chiếm khoảng 50% thị phần di động.

Nói về thị trường Indonesia, phía MWG nhìn nhận đang có sự chênh lệch giữa dòng sản phẩm điện thoại và điện máy. Ví dụ, tại Việt Nam nếu thị trường nói chung có quy mô 10 tỷ USD, thì điện máy chiếm 5 tỷ USD và điện thoại tương tự đạt khoảng 5 tỷ USD. Trong khi con số tại Indonesia là 80% điện thoại và chỉ 20% là điện máy.

Trong đó, mảng kinh doanh Điện thoại khá tương đồng Việt Nam song thị trường điện máy tại Indonesia còn nhỏ hơn nhiều so với Việt Nam. Nguyên nhân theo MWG là do vấn đề về điện năng, nhưng hiện đã được khắc phục. Chưa kể, dịch vụ điện máy tại Indonesia còn rất kém. Cụ thể, nhà bán hàng chỉ bán sản phẩm, còn lại toàn bộ dịch vụ hậu cần là do chính hãng làm chứ không nằm trên vai trò nhà bán lẻ. Như vậy, với việc mang mô hình kinh doanh đã hoàn thiện từ Việt Nam mang sang Indonesia, MWG sẽ cung cấp toàn bộ dịch vụ từ bán hàng đến lắp đặt, bảo trì….

Còn về dịch vụ, việc giao hàng và lắp đặt tại Indonesia chưa thực sự tốt, chưa hiệu quả. Nhà bán lẻ chỉ đóng vai trò trưng bày, tư vấn. Khi có đơn hàng, họ sẽ chuyển về các đối tác là những người cung cấp, lắp đặt, dẫn đến ùn ứ và chậm trễ. Do đó, khi sang Indonesia, MWG cho biết đã mang cả dịch vụ từng thành công ở Việt Nam sang, tăng tốc độ lắp đặt, giao hàng. Đó chính là lợi thế và cũng là khác biệt của MWG tại Indonesia, khác biệt hẳn so với thị trường.

Trong khi đối thủ cạnh tranh ở Indonesia hiện lại không có nhiều. Theo ông Hiểu Em, hai nhà bán lẻ lớn nhất tại Indonesia cộng lại chỉ hơn 100 cửa hàng, phần lớn nằm trong các trung tâm thương mại. Còn MWG mở cửa hàng EraBlue trên các tuyến đường, vì văn hoá cũng khá tương đồng với Việt Nam.

Lộ trình dài hơi, MWG cho biết sẽ hoàn thiện mô hình này và trong vòng 5 năm sẽ mở 500 cửa hàng, thậm chí lên kế hoạch IPO cho Era Blue tại Indonesia.