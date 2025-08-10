Thế hệ "không ai làm lại": Đang ở tuổi chơi đồ hàng nhưng kiếm tiền siêu giỏi, đi đến đâu gây áp lực đến đó!

Một đứa nhóc 6-7 tuổi hay kể cả là 10-12 tuổi, ngoài việc nghe lời bố mẹ, chịu khó học hành, lễ phép với người lớn xung quanh, vậy đã là quá đáng khen? Chẳng nên kỳ vọng gì hơn ở "thế hệ mầm non" này nữa?

Câu trả lời: Nhầm to!

Gen Alpha - Những em bé chào đời từ 2010 đến nay, đang chứng minh cho cả thế giới thấy rằng câu nói "tuổi nhỏ làm việc nhỏ" là quá lỗi thời rồi. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là các em thậm chí còn chẳng cố "gồng" để chứng minh bản thân, để người lớn xung quanh phải trầm trồ ngạc nhiên. Tất cả những gì thế hệ này làm chỉ đơn giản là: Học và tiếp thu những kiến thức mới, làm điều mình thích (đương nhiên vẫn trong khuôn khổ) và tự tin thể hiện suy nghĩ, cá tính của riêng mình.

Chỉ vậy thôi đã quá đủ để Gen Alpha khiến cả thế giới "dè chừng", đặc biệt là chính... bố mẹ chúng.

Ảnh minh họa

Còn đi học đã đề cao tinh thần "tự chủ tài chính", kiếm được tới hơn 1 tỷ/năm!

Theo báo cáo khảo sát mới nhất từ Whop - Một nền tảng TMĐT kết hợp MXH, công bố vào tháng 7/2025: Trong 2.000 Gen Alpha và Gen Z tham gia khảo sát (những người từ 12 đến 28 tuổi ở Mỹ), hơn 50% cho biết bản thân đang sử dụng Internet với mục đích kiếm tiền nhiều hơn là để giải trí, tán gẫu với bạn bè.

Trong đó, Gen Alpha - Những người vốn được mệnh danh là "thế hệ iPad" cho biết họ tận dụng thời được bố mẹ cho phép sử dụng điện thoại/máy tính bảng để tranh thủ kiếm tiền. Có đến 47,1% Gen Alpha trong khảo sát của Whoop đã và đang kiếm tiền online thông qua các công việc như bán quần áo cũ, livestream chơi game và làm tiếp thị liên kết. Whoop cho biết con số này đã tăng tới 15% chỉ trong vòng một năm, nếu so với kết quả của cuộc khảo sát năm ngoái với cùng đối tượng và số lượng người tham gia.

Ảnh minh họa

Nếu như ngày xưa, chúng ta phải phụ thuộc vào bố mẹ để có tiền tiêu vặt, thì với Gen Alpha, suy nghĩ này dường như đã lỗi thời. Họ cho rằng đó là tư duy ỷ lại một cách chẳng cần thiết.

Thay vì ngửa tay xin tiền, hoặc khóc lóc nài nỉ bố mẹ "cho thêm một ít", Gen Alpha chủ động tạo ra thu nhập riêng với mức lương trung bình 13,92 USD/giờ (khoảng 365.000 đồng) - gần gấp đôi mức lương tối thiểu tại Mỹ. Nếu quy đổi ra một công việc toàn thời gian, những bạn học sinh này hoàn toàn có thể kiếm được khoảng 28.000 USD/năm (734.160.000 đồng).

Không dừng lại ở đó, một nhóm nhỏ Gen Alpha trong khảo sát của Whoop - khoảng 1,7%,thậm chí đã kiếm được 40.000 USD/năm (1,048 tỷ đồng) khi còn chưa đủ tuổi để thi lấy bằng lái xe.

Biết tiết kiệm tiền mua nhà từ năm 6 tuổi!

Trong một báo cáo khác được thực hiện và công bố bởi Acorns - Nền tảng đầu tư và theo dõi "sức khỏe" tài chính tại Mỹ, cho thấy: Ở độ tuổi lẽ ra chỉ nên chơi đồ hàng, Gen Alpha lại đang nhìn cuộc sống với tư duy tài chính rõ nét.

69% trẻ em trong khảo sát nói rằng chúng đã bắt đầu hoặc có kế hoạch bắt đầu một công việc phụ để kiếm tiền trong thời gian rảnh, ngoài giờ học. Lý do chủ yếu là để có thêm tiền tiêu (58%), tiết kiệm cho tương lai (31%) hoặc học kỹ năng làm việc sau này (27%).

Không dừng lại ở đó, nhiều Gen Alpha trong khảo sát của Acorns còn cho biết các em đang có những mục tiêu tài chính rất cụ thể: 24% đang tiết kiệm tiền để mua xe, 19% đang tiết kiệm tiền để sau này đi đại học, 11% đang tiết kiệm để mua nhà, và đáng ngạc nhiên nhất là 20% đang xây dựng quỹ khẩn cấp.

Con số này thậm chí còn cao hơn cả người lớn trong cùng khảo sát: 25% người trưởng thành thừa nhận họ đang không có quỹ khẩn cấp, và 46% cho biết bản thân cũng chưa nghĩ tới việc đó!

Ảnh minh họa

Trên thực tế, Gen Alpha là thế hệ được tiếp xúc với khái niệm tiền bạc từ rất sớm. Điều này thậm chí còn khiến các bậc phụ huynh cảm thấy áp lực phải trau dồi kiến thức từng ngày để “không trở thành học trò của con”. Báo cáo nghiên cứu do Mastercard thực hiện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), được công bố kết quả vào giữa tháng 6/2025, cho thấy:

- 63% phụ huynh tin rằng con mình có hiểu biết tài chính sâu rộng hơn nếu so với bản thân họ ở cùng độ tuổi.

- 60% phụ huynh cho rằng những kiến tài chính của thế hệ từ Gen Y trở về trước không còn phù hợp với Gen Alpha.

- 53% phụ huynh thừa nhận con họ biết về các phương thức thanh toán hiện đại nhiều hơn họ.

Cầm 550.000 đồng tiền tiêu vặt/tuần cũng khiến nhiều nhãn hàng lớn phải "giật mình âu lo"

Một nghiên cứu mới từ công ty phân tích Numerator cho thấy, Gen Alpha – nhóm trẻ em dưới 15 tuổi, hiện "đóng góp" tới 28 tỷ USD vào sức chi tiêu của người Mỹ. Với trung bình 22 USD (khoảng 550.000 đồng) tiền tiêu vặt mỗi tuần, các em chủ yếu chi cho đồ chơi, đồ ăn vặt, và ngày càng bị ảnh hưởng bởi các xu hướng xã hội và tiếp thị kỹ thuật số.

Những sản phẩm được Gen Alpha ưa chuộng nhất hiện nay, đứng đầu danh sách là mì Samyang Buldak - Loại mì siêu cay đến từ Hàn Quốc vốn nổi lên từ các video thử thách Mukbang trên TikTok. Theo sát sau đó là bình nước giữ nhiệt Owala với thiết kế nắp bật màu sắc, trở thành món phụ kiện quen thuộc trong balo mỗi ngày đi học.

Thậm chí, sản phẩm nước uống Cirkul với tính năng nổi bật là cho phép tùy chỉnh hương vị nước ngay trong bình, cũng lọt top sản phẩm thu hút sự chú ý và cả ví tiền của Gen Alpha.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, khi bước vào tuổi dậy thì, Gen Alpha cũng bắt đầu quan tâm đến việc chăm sóc cá nhân, dưỡng da, làm đẹp. Theo Numerator, các thương hiệu "top đầu" trong tâm trí của những Gen Alpha mê chăm sóc ngoại hình có thể kể đến: Sữa tắm Squatch, phụ kiện cài tóc Kitsch và mỹ phẩm trị mụn Hero Cosmetics (mỹ phẩm trị mụn).

Hành vi tiêu dùng của Gen Alpha cho thấy mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn từ môi trường xung quanh, đặc biệt là bạn bè và mạng xã hội. Với trẻ từ 6 tuổi trở lên, "học theo bạn bè" là phương thức phổ biến nhất để tiếp cận thông tin về sản phẩm mới, về "hot trend". Tiếp theo là quảng cáo trên truyền hình và review của người nổi tiếng trên MXH.

Báo cáo mới nhất từ Razorfish - Một công ty hàng đầu về chuyển đổi gọi Gen Alpha là thế hệ người tiêu dùng chủ chốt mà các thương hiệu nên hướng tới. Sinh ra và lớn lên trong thế kỷ XXI, Gen Alpha là một thế hệ hoàn toàn khác biệt so với Gen Z: Nhạy bén hơn, thực tế hơn và có khả năng gây ảnh hưởng ngay từ khi chưa làm ra tiền.

“Gen Alpha là một trong những thế hệ thú vị nhất mà chúng tôi từng tìm hiểu. Họ am hiểu công nghệ số, nhưng đồng thời cũng ưu tiên những trải nghiệm thật. Họ thích sự khác biệt theo hướng cá nhân hóa. Họ phá vỡ mọi định kiến giới.

Tất cả những điiều này thật đáng kinh ngạc. Chúng ta không nên gọi đây là “tụi trẻ con” nữa, có lẽ đã lến lúc coi họ là một tệp khách hàng tiềm năng trong tương lai gần” - Dani Mariano, Chủ tịch Razorfish nhận định.