The Master Channel giới thiệu Retail Media - Giải pháp tăng trưởng Zalo Follower

Trong kỷ nguyên số, các thương hiệu phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn: làm thế nào để thu hút sự chú ý của khách hàng giữa "biển" quảng cáo mỗi ngày? Chi phí quảng cáo ngày càng đắt đỏ và người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn với những nội dung mang tính "ép buộc". Nhu cầu về một giải pháp truyền thông mới, hiệu quả và tự nhiên hơn trở nên cấp thiết.

The Master Channel Team giới thiệu một kênh truyền thông cho các thương hiệu: Retail Media, giúp tác động đến hành trình mua sắm của khách hàng, nâng cao nhận biết thương hiệu (Upper Funnel), xây dựng cân nhắc (Mid Funnel) và kích thích mua hàng (Lower Funnel).

Retail Media là gì?

Theo báo cáo "Retail Media 2.0" của MMA xuất bản tháng 2/2025 phối hợp cùng Amazon Ads, ngân sách dành cho Retail Media trên toàn cầu đã chạm mốc 45 tỷ USD và được dự đoán sẽ vượt mức đầu tư cho quảng cáo truyền hình vào năm 2028, trở thành phân khúc quảng cáo tăng trưởng nhanh nhất hiện nay.

Retail Media thực chất là kênh quảng cáo do các nhà bán lẻ cung cấp, tận dụng dữ liệu "first-party" để kết nối thương hiệu với khách hàng.

Khác với quan điểm trước đây xem Retail Media chỉ phù hợp cho các chiến dịch "chốt đơn" trên sàn thương mại điện tử, báo cáo mới cho thấy hình thức này đã mở rộng từ mục tiêu thúc đẩy doanh số sang xây dựng toàn bộ phễu marketing (full-funnel). Cụ thể, Retailer sẽ tận dụng những điểm chạm với khách hàng trong quá trình mua sắm – từ kênh online (website, mạng xã hội) cho đến kênh offline (POSM, điểm bán, hóa đơn) để truyền tải thông điệp và khuyến khích khách hàng hành động (mua hàng, đăng ký thông tin, follow OA, tham gia chương trình khuyến mãi,...).

Trong khái niệm Retail Media, "retailer" không chỉ giới hạn ở những chuỗi bán lẻ thuần túy (siêu thị, cửa hàng tiện lợi) mà còn bao gồm mọi doanh nghiệp sở hữu nền tảng online/offline có khả năng tiếp cận người dùng để cung cấp giải pháp quảng cáo. Một số nhóm "retailer" điển hình trong khái niệm này bao gồm:

Sàn Thương mại Điện tử (Marketplace): Ví dụ Shopee, Lazada, Amazon,…

Nền tảng Dịch vụ đa dạng (Super App): Grab, Gojek,… nơi người dùng có thể gọi xe, giao đồ ăn, thanh toán hóa đơn.

Chuỗi cửa hàng Bán lẻ: Circle K, Guardian, Co.opmart,… với hệ thống POS và chương trình khách hàng thân thiết, thu thập được dữ liệu mua sắm offline.

F&B (Food & Beverage) có quy mô lớn: Các chuỗi cà phê, thức ăn nhanh, nhà hàng,… sở hữu ứng dụng thành viên hay có lượng Zalo OA Follower lớn như Highlands Coffee, Jollibee.

Hãng Hàng không, công ty Du lịch & Dịch vụ: Vietnam Airlines, Vietjet Air, các nhà mạng như Viettel, VNPT, các bệnh viện, phòng khám, khu vui chơi,…

The Master Channel kết hợp Retail Media: Giải pháp tăng trưởng Zalo Follower cho Brand

The Master Channel đã tiên phong trong việc tận dụng Retail Media để thúc đẩy lượt theo dõi (follower) trên Zalo cho doanh nghiệp – đặc biệt qua kênh offline. Thực tế với kinh nghiệm hỗ trợ cho hơn 200 chiến dịch và tăng trưởng 5 triệu follower cho thấy: hơn 50% traffic về kênh Zalo đến từ việc quét mã QR trên poster, sản phẩm hoặc hóa đơn.

Một chiến dịch The Master Channel kết hợp Retail Media điển hình

The Master Channel kết hợp cùng các chuỗi bán lẻ hàng đầu như Circle K, Guardian, các phòng khám, khu vui chơi,… cung cấp các vị trí quảng cáo số hóa, tích hợp chặt chẽ với trải nghiệm Zalo, tạo nên giải pháp Retail Media. Ngoài ra, giải pháp này còn bao gồm các điểm chạm online với Zalo OA, Website, Fanpage của nhà bán lẻ.

Lợi ích cho Brand khi triển khai Retail Media với The Master Channel

Tăng trưởng Zalo Follower một các tự nhiên: Thông điệp được lồng ghép khéo léo tại những điểm chạm quan trọng, không gây cảm giác quảng cáo dày đặc. Trải nghiệm khách hàng được dẫn dắt tự nhiên từ lúc mua hàng tại cửa hàng đến kênh Zalo của Brand để nhận thông tin khuyến mại, hỗ trợ, chăm sóc.

Tối ưu chi phí & nâng cao ROI: Thay vì phải cạnh tranh tại đại dương đỏ "Digital Ads", brand có một kênh tiếp cận đúng đối tượng "đang quan tâm" hay "đang mua sắm" – đảm bảo hiệu quả chuyển đổi cao.

Duy trì tương tác lâu dài: The Master Channel cung cấp hệ thống CDP và bộ Mini App cho Brand để tiếp tục duy trì tương tác, chăm sóc các khách hàng đã follow OA, cho phép xây dựng không giới hạn các trải nghiệm tặng voucher, Mini Game, loyalty và gần đây là trợ lý AI.

The Master Channel x Retail Media là một lựa chọn mới của Brand trong năm 2025 để tiếp cận khách hàng ngoài các kênh Above The Line (ATL) quen thuộc. Nếu so sánh với các kênh Below The Line (BTL) hiện tại, Retail Media của The Master Channel có rất nhiều lợi thế về mặt công nghệ, có thể triển khai toàn quốc nhờ độ phủ lớn của các Retailer.

Liên hệ The Master Channel Team để được tư vấn chi tiết về giải pháp và nhận báo cáo mới nhất của MMA - Retail Media 2.0!