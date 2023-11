The OpusK do SonKim Land phát triển giành 5 giải thưởng tại VietNam Property Awards 2023

Các giải thưởng bao gồm: Dự án căn hộ siêu sang tốt nhất; Dự án khu phức hợp cao cấp tốt nhất, Dự án Kiến trúc phức hợp tốt nhất và Dự án căn hộ tốt nhất Việt Nam. Đồng thời, SonKim Land cũng tiếp tục được vinh danh là "Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất", qua đó một lần nữa khẳng định tên tuổi và vị thế hàng đầu của SonKim Land trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Vươn cao giữa bầu trời Thủ Thiêm, tổ hợp The OpusK là mảnh ghép cuối cùng của tuyệt tác kiến trúc The Metropole Thủ Thiêm. Tọa lạc tại tâm điểm của Khu chức năng số 1 – khu vực nổi bật và quan trọng nhất tại Thủ Thiêm, The OpusK sở hữu vị trí "trung tâm của trung tâm" và là biểu tượng tự hào của Thủ Thiêm.

Tổ hợp The OpusK bao gồm một tòa tháp văn phòng, một tòa tháp phức hợp và khu thương mại đặt tại khối đế, được hiện thực hóa dựa trên ý tưởng về một công trình mang hơi thở đương đại với dấu ấn vượt thời gian. Đặc biệt trong tổ hợp có sản phẩm Luxury Boutique Office là bộ sưu tập văn phòng độc bản dành cho giới chủ lần đầu tiên có mặt trên thị trường.

"Với tầm nhìn góp phần xây dựng Thủ Thiêm trở thành trung tâm tài chính năng động của TP.HCM và biểu trưng cho sự phồn vinh của quốc gia, SonKim Land đã cùng với các đối tác đều là những đơn vị có tên tuổi hàng đầu trên thị trường chung tay kiến tạo nên The OpusK - một dự án biểu tượng mới, mang đậm bản sắc quốc tế tại Thủ Thiêm", bà Bùi Thị Phương Hiền, CEO của SonKim Land chia sẻ.

Là thành quả của sự hợp tác giữa SonKim Land cùng các tên tuổi thiết kế hàng đầu thế giới như công ty kiến trúc Designcamp Moon Park của Hàn Quốc và thương hiệu thiết kế nội thất Evocateurs của Singapore, The OpusK mang đến cho chủ nhân một không gian sống riêng tư, đẳng cấp và tràn đầy cảm xúc. Hơn thế nữa, khu phức hợp cũng đáp ứng nhu cầu đa dạng của giới doanh nhân tinh hoa khi mang đến những không gian làm việc chuẩn mực quốc tế tại trung tâm kinh tế và tài chính mới Thủ Thiêm.

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam là một phần của chương trình Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru danh giá và được săn đón nhất trong trong khu vực. Các đề cử giải thưởng được đánh giá dựa trên các tiêu chí chung nghiêm ngặt do hội đồng giám khảo độc lập bao gồm các chuyên gia trong và ngoài nước đưa ra. Ngoài những giải thưởng nói trên, tháng 5 năm 2023, The OpusK cũng dành chiến thắng 5 hạng mục danh giá tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023.

Những thành công liên tiếp tại nhiều giải thưởng danh giá là minh chứng cho tâm huyết tạo nên một tâm điểm sống – làm việc – giải trí với The OpusK của SonKim Land, không chỉ đón chào giới thượng lưu trong nước và quốc tế tới an cư, mà còn là địa chỉ lý tưởng để các doanh nhân hàng đầu, các tập đoàn lớn viết tiếp câu chuyện thành công của mình, từ đó thúc đẩy sự phát triển của trung tâm tài chính mới Thủ Thiêm.