The Peak Garden thu hút khách hàng tại sự kiện tham quan và trải nghiệm nhà thật

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch, những dự án có pháp lý đầy đủ và tiến độ triển khai rõ ràng đang trở thành lựa chọn được nhiều người mua quan tâm. Các chương trình tham quan thực tế vì thế cũng trở thành kênh thông tin quan trọng, giúp khách hàng có thêm cơ sở đánh giá trước khi đưa ra quyết định an cư hoặc đầu tư.

Khách hàng trực tiếp kiểm chứng không gian sống và tiến độ triển khai tại The Peak Garden

Trải nghiệm không gian sống tại The Peak Garden

Trong khuôn khổ sự kiện, khách hàng được trực tiếp tham quan căn hộ mẫu, tìm hiểu quy hoạch tổng thể và quan sát hiện trạng thi công của dự án. Việc tận mắt chứng kiến công trình đang từng bước thành hình giúp người mua có cái nhìn rõ hơn về chất lượng xây dựng, tổ chức không gian và định hướng phát triển của dự án.

Bên cạnh yếu tố tiến độ, The Peak Garden được phát triển theo mô hình wellness residences với hơn 11.000 m² không gian xanh và mặt nước nội khu. Hệ cảnh quan được bố trí xuyên suốt dự án, góp phần tạo nên môi trường sống gần gũi thiên nhiên giữa khu Nam TP.HCM. Thay vì tập trung tối đa vào mật độ xây dựng, dự án dành tỷ lệ đáng kể cho các không gian mở, tạo sự kết nối giữa nơi ở, tiện ích và cảnh quan. Cách quy hoạch này hướng đến việc nâng cao chất lượng sống thông qua những trải nghiệm diễn ra hằng ngày như đi bộ, thư giãn ngoài trời hay tiếp cận các mảng xanh ngay trong khuôn viên nơi ở.

The Peak Garden chú trọng phát triển môi trường sống gần gũi thiên nhiên với hơn 11.000 m² cảnh quan xanh và mặt nước.

Dự án tích hợp nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe và thư giãn như hồ khoáng nóng, hồ Jacuzzi, đường dạo ven hồ, khu thư giãn ngoài trời cùng các không gian sinh hoạt cộng đồng giữa mảng xanh. Những tiện ích này được phát triển như một phần của trải nghiệm sống thường nhật, hướng đến sự cân bằng giữa nghỉ ngơi, vận động và tái tạo năng lượng. Theo xu hướng phát triển đô thị hiện nay, nhu cầu về những không gian sống hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần đang ngày càng được người mua nhà quan tâm, đặc biệt tại các đô thị lớn nơi mật độ dân cư và áp lực cuộc sống không ngừng gia tăng.

Hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe góp phần hoàn thiện môi trường sống theo định hướng wellness tại The Peak Garden.

Tinh thần wellness cũng được thể hiện trong thiết kế căn hộ với không gian mở, cửa kính lớn và ban công rộng nhằm tối ưu khả năng đón sáng và lưu thông không khí tự nhiên. Nhiều căn hộ sở hữu tầm nhìn rộng mở hướng về khu đô thị Phú Mỹ Hưng, hệ sông nước khu Nam và đường chân trời thành phố. Việc chú trọng các yếu tố ánh sáng, thông gió và tầm nhìn không chỉ góp phần nâng cao giá trị sử dụng của căn hộ mà còn phản ánh xu hướng phát triển nhà ở hiện đại, nơi chất lượng môi trường sống được xem là một trong những tiêu chí quan trọng bên cạnh vị trí và hệ tiện ích.

Lợi thế từ vị trí và tiến độ triển khai

Tiến độ xây dựng là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại sự kiện. Hiện The Peak Garden đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán theo quy định và đang được triển khai đến tầng 12 của công trình.

Việc trực tiếp tham quan công trường giúp khách hàng có thêm cơ sở đánh giá chất lượng thi công, hiện trạng dự án cũng như khả năng hoàn thiện trong thời gian tới. Đây là yếu tố ngày càng được người mua chú trọng trong bối cảnh thị trường ưu tiên các sản phẩm có tính minh bạch và khả năng kiểm chứng thực tế.

Tiến độ xây dựng hiện hữu là một trong những yếu tố thu hút sự quan tâm tại The Peak Garden.

Ngoài tiến độ xây dựng, dự án còn sở hữu lợi thế vị trí khi nằm liền kề Phú Mỹ Hưng, khu vực được xem là một trong những trung tâm phát triển năng động của khu Nam TP.HCM. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến hệ thống trung tâm thương mại, trường học, cơ sở y tế và các tiện ích hiện hữu trong khu vực.

Khu Nam cũng đang hưởng lợi từ nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 4, tuyến Metro số 4 cùng các dự án giao thông liên vùng đang được thúc đẩy triển khai. Những yếu tố này được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng kết nối và gia tăng sức hút cho khu vực trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng còn được cập nhật các chính sách bán hàng và hỗ trợ tài chính đang áp dụng tại dự án. Hiện The Peak Garden triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 5%/năm trong 18 tháng đối với khách hàng vay ngân hàng, đồng thời áp dụng nhiều phương thức thanh toán linh hoạt.

Sở hữu không gian sống theo định hướng wellness, vị trí liền kề Phú Mỹ Hưng cùng tiến độ triển khai rõ ràng, The Peak Garden đang nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng khu Nam TP.HCM. Chương trình tham quan và trải nghiệm nhà thật mang đến cơ hội để người mua trực tiếp kiểm chứng các giá trị hiện hữu của dự án trước khi đưa ra quyết định sở hữu.