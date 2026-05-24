The Sun: Cảnh tên lửa SpaceX của Elon Musk nổ tung giữa đại dương

Theo hình ảnh được công bố, tên lửa lao xuống biển theo đúng kế hoạch trước khi bất ngờ bốc cháy dữ dội. Một đám mây hình nấm khổng lồ bùng lên giữa bầu trời sau vụ nổ. Elon Musk gọi đây là một màn hạ cánh “epic” và gửi lời chúc mừng tới đội ngũ SpaceX.

Tỷ phú công nghệ viết: “Các bạn đã ghi một bàn thắng cho nhân loại”.

Trước đó, SpaceX đã phóng mẫu tên lửa Starship V3, phiên bản lớn và mạnh nhất từ trước đến nay của hãng, trong chuyến bay thử nghiệm hôm thứ Sáu. Tên lửa cất cánh từ khu vực cực nam bang Texas, gần thành phố Brownsville, Mỹ, sau khi lịch phóng bị hoãn một ngày do sự cố chốt thủy lực.

Starship V3 được thiết kế để mang nhiều vệ tinh hơn, đồng thời hướng tới mục tiêu phục vụ các sứ mệnh tương lai của NASA lên Mặt trăng.

Trong chuyến bay, tàu mang theo 20 vệ tinh Starlink mô phỏng và đã thả chúng ở giữa hành trình. Dù quá trình cất cánh diễn ra thành công, không phải tất cả động cơ đều hoạt động khi tàu thực hiện quy trình quay trở lại có kiểm soát.

Starship được kỳ vọng sẽ trở thành tên lửa tái sử dụng hoàn toàn đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, sau vụ nổ dữ dội lần này, không có bộ phận nào của chuyến bay thử được thu hồi.

Đây là chuyến bay thử nghiệm thứ 12 của dòng tên lửa Starship. Dù kết thúc bằng vụ nổ lớn, SpaceX cho biết nhiệm vụ vẫn đạt được các mục tiêu chính đề ra.

Trước đó, các vụ nổ giữa không trung trong những lần thử nghiệm Starship hồi năm ngoái từng khiến mảnh vỡ rơi xuống Đại Tây Dương sau liên tiếp hai vụ phóng thất bại.

Một chuyến bay thử của SpaceX thậm chí từng khiến nhiều máy bay chở khách gặp nguy hiểm khi tên lửa phát nổ chưa đầy 10 phút sau khi cất cánh.

Theo giới chức Mỹ, chuyến bay thử Starship thứ 7 của Elon Musk đã đặt các máy bay dân dụng đang hoạt động trên vùng biển Caribbean vào tình trạng “nguy hiểm nghiêm trọng”.

Tài liệu từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho thấy vụ nổ của Starship tối hôm đó đã đe dọa an toàn của ba chuyến bay dân dụng, trong đó có một máy bay của hãng JetBlue đang trên đường tới San Juan.

Tổng cộng có khoảng 450 người trên ba chuyến bay bị ảnh hưởng. Các phi công được thông báo rằng hành trình sẽ tiềm ẩn nguy hiểm. Họ buộc phải đối mặt lựa chọn khó khăn: bay xuyên qua khu vực có mảnh vỡ tên lửa hoặc chấp nhận nguy cơ cạn nhiên liệu trên đại dương.

Theo Wall Street Journal, giới kiểm soát không lưu đã phải khẩn cấp điều phối máy bay tránh khu vực nguy hiểm khi lệnh cấm bay tạm thời được ban hành.

Một chuyến bay của Iberia Airlines cùng một chuyên cơ tư nhân cũng rơi vào tình huống tương tự. Cuối cùng, cả ba máy bay đều hạ cánh an toàn dù phải ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu.

Nguồn: The Sun