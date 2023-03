Thêm 1 cổ phiếu bất động sản bị huỷ niêm yết bắt buộc

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo 50 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (mã chứng khoán: PVL ) sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 14/4/2023.

Nguyên nhân do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC 2022 của PVL. Như vậy, ngày 13/4/2023 sẽ là phiên giao dịch cuối cùng của PVL.

Trước đó, năm 2022, PVL ghi nhận lãi ròng vỏn vẹn hơn 58 triệu đồng, giảm gần 100% so với năm 2021. Theo giải trình, việc lợi nhuận 2022 sụt giảm mạnh do Công ty tập trung nghiên cứu tìm hiểu dự án mới, doanh thu chủ yếu từ hoạt động cho thuê sàn thương mại tại chung cư Linh Tây, trong khi năm trước có thêm doanh thu từ hoạt động môi giới bất động sản. Ngoài ra, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng chủ yếu do Công ty có doanh thu tài chính từ hợp đồng mua bán đã ký với Công ty TNHH Quảng Phát.

Tuy nhiên, BCTC sau kiểm toán đã bị Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam chỉ ra hàng loạt vấn đề không thể xác minh như không thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu của số dư tiền mặt tồn quỹ, về tính hiện hữu và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc đối với khoản trả trước cho người bán; công ty chưa đánh giá khả năng thu hồi khoản cho vay đổi với Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn Thông,…

Sau đó, PVL đã có văn bản giải trình nhưng cổ phiếu PVL vẫn không thể thoát “án” hủy niêm yết theo quy định. Được biết mã chứng khoán này bắt đầu giao dịch trên sàn từ tháng 4/2010.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu PVL rơi mạnh từ đầu năm 2023. Kết phiên 20/3, thị giá giảm sàn 10% xuống 1.800 đồng/cp, tương ứng mất 36% từ đầu năm.