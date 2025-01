Thêm 2 dự án của Kinh Bắc City tại Hải Phòng được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 77.000 tỷ đồng

Chiều ngày 16/01, TP. Hải Phòng trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án đầu tư trong nước (DDI), với tổng vốn 79.425,52 tỷ đồng (tương đương 3,394 tỷ USD) và 6 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với 125,65 triệu USD.

Nổi bật trong số đó là hai dự án của Tập đoàn Kinh Bắc (KBC): Dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ 3.

Lãnh đạo Thành phố Hải Phòng trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án đầu tư trong nước (DDI) và 6 dự án đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo đó, Dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát (là công ty con của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - KBC) làm chủ đầu tư sẽ tăng vốn thêm 62.746 tỷ đồng (tổng thành 69.087 tỷ đồng).

Dự án vốn đã được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt quy hoạch tổng thể vào năm 2010 với tổng diện tích đất 584,94 ha, tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Phối cảnh dự án khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát, TP. Hải Phòng

Dự án khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát được quy hoạch với hệ thống khu đô thị ven biển cùng hệ thống kết cấu đồng bộ, hiện đại, phát triển các loại hình nhà ở như nhà ở liền kề , biệt thự, chung cư hỗn hợp, khu nhà ở xã hội… . Dự án được tổ chức thành 5 khu vực (Khu White Pearl, Khu Dolphin, Khu Starfish, Khu Coral, Khu nhà ở xã hội) có chủ đề riêng biệt với những tính chất đặc trưng khác nhau.

Dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát khi đi vào hoạt động sẽ mang đến một không gian mở, thân thiện và gần gũi với thiên nhiên, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân Hải Phòng cũng như khách quốc tế sinh hoạt và làm việc tại Thành phố.

Phối cảnh dự án Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát





Bên cạnh đó , dự án thứ hai của Tổng Công ty Kinh Bắc được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ 3, do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (SHP- công ty con của KBC) làm chủ đầu tư. Quy mô dự án là 652,73 ha, được thực hiện tại các xã Trường Thọ, Trường Thành, An Tiến, Bát Trang (huyện An Lão) với vốn đầu tư là 8.094,4 tỷ đồng.

Trước đó, ngày14/1/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 14/1/2025 chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ 3, thành phố Hải Phòng.

KCN Tràng Duệ 3 định hướng là khu công nghiệp đa ngành, công nghệ cao trong lĩnh vực điện tử, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác,… phù hợp định hướng phát triển của thành phố.

Phối cảnh dự án KCN Tràng Duệ 3, TP.Hải Phòng

Dự án KCN Tràng Duệ 3 được triển khai với mong muốn tiếp nối thành công của Khu công nghiệp Tràng Duệ 1 và 2 (huyện An Dương, TP Hải Phòng) – được đầu tư xây dựng từ năm 2007 với các hạng mục hạ tầng cơ sở đồng bộ, hiện đại; đã thu hút các dự án lớn, nhỏ cả trong và ngoài nước; đặc biệt là các dự án của Tập đoàn LG như LG Display, LG Electronics, LG Innotek, LG Chem. Đến hiện tại, KCN Tràng Duệ giai đoạn 1&2 (quy mô 401ha) đã được lấp đầy toàn bộ 100% đất thương phẩm (112 dự án) với tổng số vốn đầu tư lên tới gần 11 tỉ đô la Mỹ, cho thấy sức hấp dẫn của thành phố Hải Phòng nói chung, của KCN Tràng Duệ 1+2 nói riêng.

Hình ảnh KCN Tràng Duệ GĐ 1+2, TP. Hải Phòng

Hiện tại, KBC đang gấp rút thực hiện các thủ tục pháp lý để có thể chính thức cung cấp mặt bằng kinh doanh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong năm 2025.