Thêm 7km đường trục phía Nam Hà Nội được đưa vào khai thác

11-02-2026 - 07:38 AM | Bất động sản

Ngày 10/2, TP Hà Nội thông xe, đưa vào khai thác thêm gần 7km tại dự án đường trục phía Nam Hà Nội. Với việc có thêm 7 km, đường trục phía Nam Hà Nội đã kéo dài từ khu vực Xa La (phường Hà Đông), đến địa phận xã Phượng Dực và Vân Đình (QL21), tạo thuận lợi đi lại, giảm ùn tắc cho quốc lộ 21.

Để phục vụ việc thông xe thêm 7km dự án, ngày 10/2 Sở Xây dựng thực hiện phương án phân luồng giao thông tại đây.

Theo đó, kể từ ngày 10/2, các phương tiện giao thông được phép lưu thông trên đoạn tuyến từ cuối phần đường hiện đang khai thác đến nút giao đường 428. Việc lưu thông được tổ chức theo hệ thống biển báo hiệu, sơn kẻ đường và đèn tín hiệu giao thông đã được lắp đặt đồng bộ trên toàn tuyến.

Đường trục phía Nam Hà Nội trong ngày thông xe thêm 7 km.

Đơn vị quản lý dự án có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện và duy trì đầy đủ hệ thống bảo đảm an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Trong đó, đặc biệt chú trọng hệ thống biển báo, vạch sơn, cọc tiêu, vật liệu phản quang và bảo đảm hệ thống chiếu sáng phục vụ phương tiện lưu thông ban đêm, nhất là tại các nút giao trọng điểm.

Việc đưa thêm gần 7km đường trục phía Nam vào khai thác không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân các xã Phượng Dực, Vân Đình và khu vực lân cận đi lại, giao thương, du xuân an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đường trục phía Nam Hà Nội được khởi công từ năm 2008, có tổng chiều dài 41,5 km, với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Tuyến đường có điểm đầu từ khu vực Phúc La – Kiến Hưng (phường Kiến Hưng), điểm cuối nối với quốc lộ 1A, đoạn phía dưới cầu Giẽ (xã Chuyên Mỹ, Hà Nội). Tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông phía Nam Thủ đô.

Anh Trọng

Tiền Phong

