Thêm lãnh đạo cấp cao VPBank muốn bán bớt cổ phiếu VPB

12-08-2025 - 18:44 PM | Tài chính - ngân hàng

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong thời gian 14/8 – 12/9/2025.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó, bà Dương Thị Thu Thủy - Phó Tổng Giám đốc VPBank, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu VPB nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong thời gian 14/8 – 12/9/2025.

Hiện bà Thủy sở hữu gần 2,16 triệu cổ phiếu VPB. Nếu giao dịch thành công, cổ đông này sẽ giảm lượng cổ phiếu VPB sở hữu xuống còn gần 1,96 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,0247%.

Đóng cửa phiên giao dịch 12/8, cổ phiếu VPB dừng ở mức 29.600 đồng/cp. Ước tính theo mức giá này, bà Dương Thị Thu Thủy có thể thu về hơn 5,9 tỷ đồng nếu bán thành công lượng cổ phiếu đăng ký.

Trước bà Dương Thị Thu Thủy, một lãnh đạo cấp cao khác của VPBank là bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Kế toán trưởng cũng đã đăng ký bán 100.000 cổ phiếu VPB nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận trong thời gian 8/8 – 5/9/2025.

Giao dịch bán cổ phiếu của hai lãnh đạo cấp cao VPBank diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VPB vừa trải qua nhịp tăng giá mạnh 60% kể từ đầu tháng 7.

Về kết quả kinh doanh của VPBank, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng trong nửa đầu năm đạt 11.229 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ.

Kết thúc nửa đầu năm 2025, VPBank trở thành ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất với con số hợp nhất vượt 1,1 triệu tỷ đồng, trong khi ngân hàng riêng lẻ cũng tiến sát 1,05 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt hơn 842.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm và 30,3% so với cùng kỳ.

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

