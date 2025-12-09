Thêm một tổ chức thẻ quốc tế vinh danh Sacombank về năng lực phát triển thanh toán số

Đây là tổ chức thẻ thứ ba vinh danh Sacombank trong Quý 4 năm nay, khẳng định vai trò tiên phong của Sacombank trong chuyển đổi số ngành ngân hàng và mở rộng hệ sinh thái thanh toán hiện đại tại Việt Nam.

Cụ thể, giải thưởng Đơn vị dẫn đầu về tăng trưởng chi tiêu thẻ ghi nợ ghi nhận vai trò dẫn dắt của Sacombank trong việc thúc đẩy doanh số chi tiêu thông qua các chiến lược bán hàng hiệu quả, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, hệ sinh thái đa dạng và quy trình cấp mở thẻ tinh gọn. Song song đó, Sacombank còn được trao giải Đơn vị dẫn đầu về tăng trưởng và hiệu quả danh mục thẻ ghi nợ, thể hiện năng lực vượt trội trong quản trị và đa dạng hóa các loại thẻ phù hợp với hành vi tiêu dùng của khách hàng. Hiện các dòng thẻ Mastercard do Sacombank phát hành trải dài từ phân khúc cao cấp như thẻ tín dụng Sacombank World Mastercard đến phân khúc đại chúng như thẻ tín dụng/thẻ thanh toán Sacombank Mastercard và thẻ công nghệ cao như Sacombank Mastercard Only One kết hợp tính năng của thẻ thanh toán, thẻ tín dụng trên cùng một chip. Nhờ đó, khách hàng có thể thỏa sức lựa chọn loại thẻ có tiện ích phù hợp với nhu cầu của mình, đáp ứng tính cá nhân hóa ở mức cao nhất.

Đặc biệt, giải thưởng Giải pháp Thanh toán Giao thông công cộng xuất sắc phản ánh năng lực kỹ thuật mạnh, tốc độ thực thi nhanh và khả năng tương tác khách hàng chủ động của Sacombank, đưa Ngân hàng trở thành đối tác quan trọng trong lộ trình nâng cấp cơ sở hạ tầng và đô thị thông minh của TP.HCM. Là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống chấp nhận thanh toán open-loop trên toàn bộ loại hình giao thông công cộng của thành phố (metro, xe buýt, buýt sông…), Sacombank gián tiếp giảm bớt rào cản tiếp cận và tâm lý e ngại, mang đến cho hành khách trải nghiệm thanh toán đơn giản, nhanh, an toàn và liền mạch. Ngoài ra, bộ đôi thẻ tín dụng Sacombank Mastercard Multipass và Sacombank Mastercard Metro Pass do Sacombank phối hợp với Sở Xây dựng, Tổ chức thẻ quốc tế Mastercard phát hành, cung cấp cho khách hàng thêm lựa chọn phương tiện thanh toán, biến mỗi trải nghiệm khi tham gia giao thông công cộng trở nên thú vị và nhiều tiện ích.

Việc đồng thời đạt được ba giải thưởng từ Mastercard không chỉ thể hiện sự công nhận của đối tác quốc tế đối với Sacombank, mà còn khẳng định định hướng chiến lược nhất quán của ngân hàng trong chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm người dùng và lan tỏa xu hướng thanh toán tiện lợi trong cộng đồng. Sacombank sẽ tiếp tục đầu tư vào hạ tầng công nghệ, nâng cao chuẩn dịch vụ và triển khai các giải pháp thanh toán hiện đại, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số và đô thị thông minh tại Việt Nam.



