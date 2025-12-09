Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một tổ chức thẻ quốc tế vinh danh Sacombank về năng lực phát triển thanh toán số

09-12-2025 - 15:34 PM | Tài chính - ngân hàng

Sacombank vừa được Tổ chức thẻ quốc tế Mastercard vinh danh liên tiếp với ba giải thưởng quan trọng, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và thành tựu nổi bật của ngân hàng trên hành trình thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, tối ưu hóa danh mục thẻ và đồng hành cùng chiến lược phát triển giao thông công cộng của TP.HCM.

Đây là tổ chức thẻ thứ ba vinh danh Sacombank trong Quý 4 năm nay, khẳng định vai trò tiên phong của Sacombank trong chuyển đổi số ngành ngân hàng và mở rộng hệ sinh thái thanh toán hiện đại tại Việt Nam.

Cụ thể, giải thưởng Đơn vị dẫn đầu về tăng trưởng chi tiêu thẻ ghi nợ ghi nhận vai trò dẫn dắt của Sacombank trong việc thúc đẩy doanh số chi tiêu thông qua các chiến lược bán hàng hiệu quả, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, hệ sinh thái đa dạng và quy trình cấp mở thẻ tinh gọn. Song song đó, Sacombank còn được trao giải Đơn vị dẫn đầu về tăng trưởng và hiệu quả danh mục thẻ ghi nợ, thể hiện năng lực vượt trội trong quản trị và đa dạng hóa các loại thẻ phù hợp với hành vi tiêu dùng của khách hàng. Hiện các dòng thẻ Mastercard do Sacombank phát hành trải dài từ phân khúc cao cấp như thẻ tín dụng Sacombank World Mastercard đến phân khúc đại chúng như thẻ tín dụng/thẻ thanh toán Sacombank Mastercard và thẻ công nghệ cao như Sacombank Mastercard Only One kết hợp tính năng của thẻ thanh toán, thẻ tín dụng trên cùng một chip. Nhờ đó, khách hàng có thể thỏa sức lựa chọn loại thẻ có tiện ích phù hợp với nhu cầu của mình, đáp ứng tính cá nhân hóa ở mức cao nhất.

Thêm một tổ chức thẻ quốc tế vinh danh Sacombank về năng lực phát triển thanh toán số - Ảnh 1.

Đặc biệt, giải thưởng Giải pháp Thanh toán Giao thông công cộng xuất sắc phản ánh năng lực kỹ thuật mạnh, tốc độ thực thi nhanh và khả năng tương tác khách hàng chủ động của Sacombank, đưa Ngân hàng trở thành đối tác quan trọng trong lộ trình nâng cấp cơ sở hạ tầng và đô thị thông minh của TP.HCM. Là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống chấp nhận thanh toán open-loop trên toàn bộ loại hình giao thông công cộng của thành phố (metro, xe buýt, buýt sông…), Sacombank gián tiếp giảm bớt rào cản tiếp cận và tâm lý e ngại, mang đến cho hành khách trải nghiệm thanh toán đơn giản, nhanh, an toàn và liền mạch. Ngoài ra, bộ đôi thẻ tín dụng Sacombank Mastercard Multipass và Sacombank Mastercard Metro Pass do Sacombank phối hợp với Sở Xây dựng, Tổ chức thẻ quốc tế Mastercard phát hành, cung cấp cho khách hàng thêm lựa chọn phương tiện thanh toán, biến mỗi trải nghiệm khi tham gia giao thông công cộng trở nên thú vị và nhiều tiện ích.

Việc đồng thời đạt được ba giải thưởng từ Mastercard không chỉ thể hiện sự công nhận của đối tác quốc tế đối với Sacombank, mà còn khẳng định định hướng chiến lược nhất quán của ngân hàng trong chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm người dùng và lan tỏa xu hướng thanh toán tiện lợi trong cộng đồng. Sacombank sẽ tiếp tục đầu tư vào hạ tầng công nghệ, nâng cao chuẩn dịch vụ và triển khai các giải pháp thanh toán hiện đại, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số và đô thị thông minh tại Việt Nam.


Kim Ngân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Biến động mạnh lãi suất tiết kiệm: Gửi tiền ở Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank hưởng lãi cao nhất bao nhiêu?

Biến động mạnh lãi suất tiết kiệm: Gửi tiền ở Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank hưởng lãi cao nhất bao nhiêu? Nổi bật

Một ngân hàng chuẩn bị lăn chốt trả cổ tức 6,5% vào tuần tới

Một ngân hàng chuẩn bị lăn chốt trả cổ tức 6,5% vào tuần tới Nổi bật

Truy nã đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua app CashVN thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng

Truy nã đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua app CashVN thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng

14:06 , 09/12/2025
Cảnh báo quan trọng cho chủ thẻ ngân hàng chưa cập nhật căn cước công dân

Cảnh báo quan trọng cho chủ thẻ ngân hàng chưa cập nhật căn cước công dân

13:32 , 09/12/2025
TPBank nâng tầm trải nghiệm tài chính toàn cầu cho công dân thế hệ mới

TPBank nâng tầm trải nghiệm tài chính toàn cầu cho công dân thế hệ mới

13:30 , 09/12/2025
Cổng bình chọn sắp đóng, kim chủ có cuộc đổi ngôi ngoạn mục: “Anh trai” nào được fan đẩy hết tốc lực, bứt phá thành công lên Top 1?

Cổng bình chọn sắp đóng, kim chủ có cuộc đổi ngôi ngoạn mục: “Anh trai” nào được fan đẩy hết tốc lực, bứt phá thành công lên Top 1?

11:15 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên