Thêm một tỷ phú Trung Quốc xuất hiện sau IPO 'đình đám'

J&T Global Express trở thành nhà sáng lập tỷ phú với đợt IPO HK trong bối cảnh thị trường niêm yết mới khó khăn ở Hồng Kông. Ảnh: bnn.network

J&T Global Express Ltd. bắt đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 27/10 sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn thứ hai của thị trường này trong năm 2023, khiến khối tài sản ròng của người sáng lập công ty này là Li “Jet” Jie tăng lên 1,5 tỷ USD. Giá cổ phiếu của J&T Global Express chỉ tăng 0,2% lên 12,02 đôla Hong Kong (HKD) trong phiên giao dịch sớm ngày 27/10. Công ty chuyển phát nhanh này, chuyên cung cấp dịch vụ giao hàng cho các cửa hàng trực tuyến như Shein và Pinduoduo, đã huy động được 500 triệu USD trong đợt IPO.

Cơn sốt bán lẻ trực tuyến đã sản sinh ra nhiều ông trùm mua sắm đến từ Trung Quốc, trong đó có Jack Ma của Alibaba Group Holding Ltd., công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, với tài sản trị giá 28,5 tỷ USD. Ngoài ra còn có Wang Wei của SF Holding Co., Lai Meisong của ZTO Express Cayman Inc. và Nie Tengyun của Yunda Holding Co..

Ông Li, 48 tuổi, thành lập J&T Global Express sau hơn 15 năm làm việc tại nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc OPPO, giúp mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á. Sau khi thành lập J&T tại Jakarta, Indonesia vào năm 2015, công ty đã phát triển tại các nước còn lại trong khu vực và sau đó là Trung Quốc vào năm 2020. Tính đến năm 2022, J&T chiếm hơn 20% thị phần của ngành chuyển phát nhanh ở Đông Nam Á và khối lượng xử lý hàng tăng hơn ba lần.

Sự mở rộng nhanh chóng của J&T đã thu hút một nhóm các nhà đầu tư tên tuổi, bao gồm Tencent Holdings Ltd., SF Express, Sequoia Capital và công ty cũ của ông Li, OPPO.

Sự hiện diện của J&T tại Trung Quốc cũng ngày càng gia tăng. Theo báo cáo, hơn một nửa doanh thu 7,3 tỷ USD của công ty vào năm 2022 đến từ hoạt động kinh doanh tại quốc gia này, vượt qua Đông Nam Á để trở thành thị trường lớn nhất.

Nhà phân tích Wang Ting tại công ty chứng khoán Essence Securities cho biết: “Việc mở rộng sang thị trường Trung Quốc đại lục của J&T rất đáng chú ý, nhưng chiến lược chi phí thấp khó duy trì trong trung hạn và dài hạn”. J&T đã ghi nhận khoản lỗ đã điều chỉnh 1,5 tỷ USD vào năm ngoái và chỉ có lãi ở Đông Nam Á. Công ty bắt đầu hoạt động tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia (A-rập Xê-út), Mexico (Mê-hi-cô), Brazil (Bra-xin) và Ai Cập vào năm 2022, nâng số quốc gia mà công ty hoạt động tại lên côn số 13. Năm ngoái, công ty cũng ký thỏa thuận để ngôi sao bóng đá Lionel Messi trở thành đại sứ thương hiệu.

Việc J&T niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong đánh dấu vụ IPO lớn thứ hai tại thành phố này kể từ đầu năm 2023, sau khi ZJLD Group Inc. tiến hành đợt IPO trị giá 676 triệu USD vào tháng Tư. Đây là hai công ty duy nhất huy động được hơn nửa tỷ USD ở Hong Kong từ IPO kể từ đầu năm. Tính tới nay, số tiền thu được từ các thương vụ IPO ở Hong Kong đã giảm 63% xuống còn khoảng 4,1 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, do bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực của lãi suất cao, những khó khăn kinh tế và tình hình địa chính trị liên quan tới Trung Quốc đại lục.