Thêm một viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bị khởi tố

Ngày 17/5, nguồn tin từ Sở TN&MT TP. Hà Nội xác nhận với phóng viên Báo Công Thương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội mới đây đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với bà Thân Thị Thanh Hải, là viên chức Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (thuộc Sở TN&MT TP. Hà Nội).

Theo nguồn tin, bà Thân Thị Thanh Hải bị công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, vi phạm vào Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, hồi tháng 7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Nhận hối lộ, bắt tạm giam đối tượng Trần Trung Tấn, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, Chi nhánh huyện Ứng Hòa.

Tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thanh Huyền, Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở TN&MT TP. Hà Nội về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cũng khởi tố bị can Nguyễn Thị Cẩm Lệ, chuyên viên Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, Sở TN&MT TP. Hà Nội cùng về tội danh này.

Như vậy chỉ trong thời gian ngắn, đã có 4 cán bộ, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội có hành vi vi phạm pháp luật tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.