Thép SMC chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%

Ngày 15/11 tới đây, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%.

Như vậy với gần 61 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, SMC sẽ chi khoảng 30 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông đợt này.

Dự kiến thời gian thanh toán vào ngày 26/11/2021.



Về kết quả kinh doanh, quý 3 vừa qua SMC ghi nhận doanh thu xấp xỉ 4.141 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả, doanh nghiệp đạt 129 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 29% so với cùng kỳ. Đà tăng trong quý 3 của SMC có phần chậm lại so với quý 2 trước đó do giá các mặt hàng có phần hạ nhiệt, song đây vẫn là động lực chính giúp kết quả kinh doanh tăng trưởng kinh doanh vượt bậc.

Tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 869 tỷ đồng, tăng đột biến 456% so với cùng kỳ đồng thời vượt 190% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. EPS đạt rất cao 13.596 đồng.



Trên thị trường, thị giá SMC tăng khá mạnh kể từ đầu năm và hiện vẫn đang trong xu hướng tăng giá đan xen các nhịp chỉnh nhẹ. Đóng phiên giao dịch ngày 3/11, cổ phiếu SMC giảm 2,5% xuống mức 51.000 đồng/cp, tương ứng mức tăng 165% kể từ đầu năm.