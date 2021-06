Thị giá 115.000 đồng, Novaland phát hành gần 6 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu, với giá chuyển đổi 44.000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã chứng khoán NVL) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết số 1.



Theo đó Novaland dự kiến phát hành 5.952.034 cổ phiếu chuyển đổi cho trái phiếu đăng ký chuyển đổi của trái chủ The Hong Kong And Shanghai Banking Corp Ltd. Tổng số trái phiếu chuyển đổi đợt này là 57,5 trái phiếu với tỷ lệ chuyển đổi 103.513,64 cổ phiếu/trái phiếu.

Giá chuyển đổi được xác định là 44.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó hiện trên thị trường cổ phiếu NVL đang tăng mạnh, liên tục phá đỉnh. Hiện NVL giao dịch quanh mức 115.300 đồng/cổ phiếu, tăng 155% so với thời điểm đầu năm 2021.