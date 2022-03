Thị giá tăng 58% trong 2 tháng lên lập đỉnh mới, Vĩnh Hoàn (VHC) muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án bán toàn bộ hơn 1,4 triệu cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung vốn lưu động.

Phương thức giao dịch dự kiến thông qua khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Thời gian giao dịch sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định dự kiến từ tháng 4 - 5/2022.



Trên thị trường, cổ phiếu VHC có nhịp tăng mạnh từ cuối tháng 1/2022 qua đó leo lên lập đỉnh ở mức 96.500 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức tăng 58% sau 2 tháng. Ước tính tại mức giá này, số cổ phiếu quỹ của Vĩnh Hoàn có giá trị thị trường gần 138 tỷ đồng trong khi giá trị ghi sổ chỉ ở mức hơn 114 tỷ đồng.

Cổ phiếu VHC tăng mạnh lập đỉnh mới

Đà tăng của cổ phiếu được hỗ trợ tích cực đến từ thông tin về tình hình kinh doanh, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu. Doanh số xuất khẩu vào Mỹ tháng 2 tăng mạnh 221% lên 627 tỷ đồng, Trung Quốc tăng 73%, châu Âu tăng 19%. Trong khi đó, thị trường nội địa (đa phần qua công ty con Sa Giang) đạt 192 tỷ đồng, tăng 147%. So với tháng trước, thị trường Mỹ tăng 89% và Trung Quốc tăng 170%, ngược lại châu Âu giảm 44% và nội địa giảm 5%.

Trong tháng 2/2022, Vĩnh Hoàn ghi nhận tổng doanh thu 1.075 tỷ đồng (bao gồm Sa Giang), tăng 137% so với cùng kỳ và tăng 30% so với tháng trước. Sản phẩm chủ lực là cá tra phile tăng 160%, đạt 785 tỷ đồng và chiếm hơn nửa tổng doanh thu trong khi tạp phẩm (miscellanous) tăng mạnh nhất đến 852% lên 118 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm, doanh thu Vĩnh Hoàn đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.

