Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ xưởng dấm Vũ Văn Dũng sinh năm 1984

10-03-2026 - 20:28 PM | Xã hội

Vũ Văn Dũng đã sản xuất sản phẩm “Dấm Hoàng Hải” không bảo đảm chất lượng.

Qua công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Dũng, sinh năm 1984, trú tại thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình về hành vi phạm tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự.

Trước đó, qua công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình và Công an xã Ý Yên tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại hộ sản xuất, kinh doanh Quang Minh, có địa chỉ tại tuyến đường 10, thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình (người điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở là Vũ Văn Dũng).

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện cơ sở sản xuất sản phẩm “Dấm Hoàng Hải” không bảo đảm chất lượng, không đúng thành phần như thông tin ghi trên nhãn sản phẩm và theo bản tự công bố sản phẩm đã báo cáo với cơ quan chức năng.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Đoàn công tác lập biên bản, thu giữ toàn bộ dây chuyền, máy móc, công cụ sản xuất; 12.000 chai dấm thành phẩm (Dấm Hoàng Hải, loại 450ml/chai); khoảng 1,5 tấn nguyên liệu (Axit axetic tinh khiết không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng) và hơn 50.000 các nguyên phụ liệu vỏ chai, nắp, vỏ thùng, tem nhãn các loại để điều tra, xử lý theo quy định.

Bị can Vũ Văn Dũng, hiện trường và tang vật vụ án do Công an Ninh Bình cung cấp:

Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ xưởng dấm Vũ Văn Dũng sinh năm 1984- Ảnh 1.
Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ xưởng dấm Vũ Văn Dũng sinh năm 1984- Ảnh 2.
Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ xưởng dấm Vũ Văn Dũng sinh năm 1984- Ảnh 3.
Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ xưởng dấm Vũ Văn Dũng sinh năm 1984- Ảnh 4.
Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ xưởng dấm Vũ Văn Dũng sinh năm 1984- Ảnh 5.

 

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

