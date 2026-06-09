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Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu SN 1991

| | Xã hội

Sau khi nhận được tiền, Thu đã sử dụng phần lớn số tiền này để trả các khoản nợ cá nhân và chi tiêu vào mục đích riêng.

Công an thành phố Đà Nẵng ngày 09/6/2026 cho biết, ngày 04/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan CSĐT) đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1991, trú tại đường Hà Đặc, phường An Hải, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu SN 1991- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 7/2023, Nguyễn Thị Thu đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay tiền để tất toán khoản vay tại ngân hàng, qua đó tạo lòng tin để anh P.A.K cho vay số tiền 3 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Thu đã sử dụng phần lớn số tiền này để trả các khoản nợ cá nhân và chi tiêu vào mục đích riêng, không đúng với mục đích vay vốn đã đưa ra trước đó.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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