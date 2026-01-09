Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thị phần môi giới sàn HoSE năm 2025 biến động ra sao?

09-01-2026 - 11:39 AM | Thị trường chứng khoán

Trong top 3 công ty dẫn đầu thị phần môi giới sàn HoSE năm 2025, Chứng khoán VPS cho thấy sự "hụt hơi" trong khi TCBS và SSI bứt tốc mạnh mẽ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần giá trị giao dịch môi giới lớn nhất quý IV/2025 và năm 2025.

Top 3 dẫn đầu thị phần môi giới sàn HoSE không có sự thay đổi về thứ hạng nhưng lại ghi nhận sự tăng trưởng và "hụt hơi" của từng cái tên.

Tính chung cả năm 2025, Chứng khoán VPS (VCK) vẫn là "ông vua" môi giới trên sàn HoSE với tỷ lệ 15,95%. Tuy nhiên, con số này đã giảm mạnh so với mức 18,26% so với năm 2024. Riêng trong quý IV/2025, Chứng khoán VPS ghi nhận 14,28% thị phần, thấp hơn mức 16,45% của cùng kỳ năm 2024.

Chứng khoán SSI duy trì vị trí thứ hai về thị phần môi giới trên HoSE trong năm 2025 với 11,53%, bứt tốc đáng kể so với mức 9,18% của năm 2024. Trong quý cuối năm, SSI cũng tăng mạnh thị phần từ 9,19% lên 12,5%.

Cũng duy trì đà tăng trưởng, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) chiếm 7,99%, xếp thứ ba về thị phần môi giới sàn HoSE trong năm 2025, tăng so với mức 7,18% của năm 2024. Trong quý IV/2025, TCBS cũng tăng mạnh từ 7,7% lên 9%.

Thị phần môi giới sàn HoSE năm 2025 biến động ra sao? - Ảnh 1.

Nguồn: HSX

Ở nhóm tiếp theo, Chứng khoán Vietcap (VCI) vươn lên vị trí thứ 4 với thị phần tăng từ 6,08% lên 6,55%. Tuy nhiên, trong quý cuối năm, thị phần của VCI lại giảm từ 7,03% xuống 6,30% qua đó chỉ xếp thứ 5.

Trong khi đó, Chứng khoán TP.HCM (HSC) thay VCI rớt xuống vị trí thứ 5 bất chấp thị phần tăng từ 6,41% lên 6,52% trong năm 2025. Ngược lại, HSC lại tăng lên top 4 thị phần trong quý IV/2025 với 6,74%.

Vị trí thứ 5 đến thứ 10 về thị phần môi giới trong năm 2025 ở sàn HoSE không có sự thay đổi so với năm trước lần lượt thuộc về VNDirect (giảm từ 5,87% xuống 5,37%); MBS (tăng từ 4,89% lên 5,37%); Mirae Asset (giảm từ 4,54% xuống 3,2%); KIS Vietnam (tăng từ 2,93% lên 3,13%) và VCBS (giảm từ 2,91% xuống 2,8%).

Thị phần môi giới sàn HoSE năm 2025 biến động ra sao? - Ảnh 2.

Nguồn: HSX

Nếu tính riêng trong top 10 thị phần môi giới của quý IV/2025, đáng chú ý có sự xuất hiện của VPBankS với 3,21%, xếp thứ 9. Trong khi đó, Mirae Asset xếp cuối bảng khi giảm từ 4,67% xuống 2,82%.


