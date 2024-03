Thì ra đi du lịch Singapore dịp concert cũng có thể “cheap moment” với Taylor Swift

Tour diễn của Taylor Swift ở Singapore kéo dài 6 ngày từ 2/3 đến 9/3 là một trong những sự kiện thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là những người mê âm nhạc Âu Mỹ ở Đông Nam Á. Với cơ hội ngàn năm có 1, ngay lúc này đây hàng trăm nghìn fan hâm mộ Taylor Swift khắp Châu Á đã đổ dồn về đảo quốc sư tử để gặp thần tượng của mình. Trong chuyến “đu concert” lần này hẳn là không ít swifties đã nghiên cứu rất kỹ về lịch trình ăn uống cũng như vui chơi tại Singapore, thế nhưng chắc chắn sẽ có những fan hâm mộ chẳng kịp chuẩn bị gì vì quá háo hức được tham dự tour diễn trong mơ. Nếu đã bước vào thế giới The Eras Tour tại Singapore thì hãy tranh trải nghiệm những điều thú vị này, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ hối hận đâu.

Cheap moment cùng Taylor Swift chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Đến Singapore check-in trong khu rừng nhiệt đới với ngọn thác Jewel khổng lồ trong sân bay Changi đã quá quen thuộc rồi thì có lẽ bạn đã nhầm. Là một swifties chính hiệu, đây chắc hẳn sẽ là địa điểm mà bạn phải ghé đến đầu tiên để được “cheap moment” cùng Taylor Swift. 13 năm trước Taylor Swift đến sân bay Changi và ấn tượng khi nhìn thấy một khu rừng ngay giữa sảnh đến nhà ga số 3. Hiện tại, trung tâm Jewel Changi đã xuất hiện một khu rừng nhiệt đới ấn tượng hơn gấp nhiều lần và là điểm đến du khách nên trải nghiệm.

Ảnh: @Churosbros, @Vân Cát Huỳnh Ngọc

Đặc biệt, nhằm hưởng ứng The Eras Tour cũng như chào đón Taylor Swift và người hâm mộ của cô đến Singapore, thác nước Jewel nổi tiếng trong sân bay Changi cũng tạm thời ã được đổi tên thành ca khúc BEJEWELED của Taylor Swift.

Ảnh: @miquowski

Bên cạnh sân bay Changi, vịnh Marina nổi tiếng tại Singapore cũng “chịu chơi" khi tổ chức một buổi nhạc nước miễn phí cho cộng đồng Swifties vào tối ngày 1/3. Sự kiện này đã thu hút hàng nghìn người hâm mộ có mặt, cùng nhau đồng thanh hát những bản hits nổi tiếng của giọng ca Anti-hero. Không chỉ có nhạc nước, khách sạn Marina Bay Sands còn tạo ra những booth chụp hình theo từng thời kỳ của Taylor Swift tại trung tâm thương mại.

Ảnh: @jeanamarie, @joakinmgomez

Những nơi hội mê sống ảo "nhất định phải check in"

Marina Bay Sands

Là khu tổ hợp kinh doanh, nghỉ dưỡng hoành tráng nhất châu Á Marina Bay Sands đã không quá mới lạ với những ai yêu mến Singapore. Đến với Marina Bay Sands thời điểm này du khách không chỉ được chiêm ngưỡng một khu phức hợp sang - xịn - mịn bậc nhất với những khu nghỉ dưỡng xa xỉ, những dịch vụ cao cấp và những tòa nhà chọc trời mà người hâm mộ Taylor Swift có thể hòa mình vào "kỷ nguyên" âm nhạc của ngôi sao nhạc pop người Mỹ ngay tại khu phức hợp này.

Trên khắp các nền tảng xã hội dân tình đã rần rần check-in, đặc biệt là các Swifties quốc tế đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước các tác phẩm sắp đặt mang tên The Eras Tour Trail do Marina Bay Sands (MBS) tổ chức. Thông qua những tác phẩm sắp đặt đặc biệt trên khắp Marina Bay Sands, du khách như lạc vào những thời đại đầy mê hoặc của Taylor Swift và khám phá hành trình phi thường của cựu công chúa nhạc đồng quên. The Eras Tour Trail được trải rộng khắp Trung tâm Hội nghị và Triển lãm The Shoppes and Sands tại khu nghỉ dưỡng tích hợp và mở cửa miễn phí cho công chúng từ nay đến ngày 13 tháng 3.

Mỗi tác phẩm đều phác họa nét độc đáo về mỗi album của Swift.

Ngoài ra, khi màn đêm buông xuống, Swifties sẽ bị mê hoặc bởi mặt tiền lấp lánh của khu phức hợp Marina Bay Sands và bờ sông nạm ngọc. khu phức hợp Marina Bay Sands sẽ bừng sáng trong gam màu pastel của The Eras Tour trong khoảng thời gian từ 7 đến 11 giờ tối (giờ địa phương) từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3.

Ảnh: @taylorswiftgr_, @javan

Tiong Bahru Street

Đến Đảo quốc Sư tử, có vô số những góc check-in thần thánh mà chỉ cần giơ máy bấm bừa cũng được một bức ảnh ưng cái bụng. Ngoài những tọa độ quen thuộc như Orchard, Haji Lane, Little India thì Tiong Bahru là một điểm đến luôn chứa đầy những bất ngờ, nơi mà mọi góc phố đều trở nên lý tưởng để "sống ảo".

Ảnh: @lius.arw

Nếu đã từng nghe đến Tiong Bahru khu Phố “chất như nước cất” ở Singapore chắc hẳn bạn sẽ biết nhịp sống ở khu phố này tuy hiện đại nhưng vẫn mang dáng vẻ của một Singapore cổ điển. Nổi tiếng với kiến trúc Art Deco, Tiong Bahru sở hữu nhiều địa điểm đẹp cho du khách tham quan cả ngày dài. Vô số hoạt động bạn có thể lựa chọn khi đến với nơi đây như chiếm ngưỡng tranh tường để tìm kiếm các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp của Yip Yew Chong , thưởng thức các món mới nướng tại Tiệm bánh Tiong Bahru nổi tiếng và khám phá khung cảnh nghệ thuật địa phương tại các cơ sở như ArtBlue Studio, luôn có điều gì đó thú vị để quyến rũ các giác quan của bạn ở Tiong Bahru.

Coach Cafe - China town

Ngoài những quán cà phê nổi tiếng trên khắp các diễn đàn đam mê du lịch Singapore thì quán cà phê của các thương hiệu thời trang xa xỉ Coach cũng gây bất ngờ không kém khi sở hữu visual vô cùng xinh xắn. Ra mắt vào tháng năm 2023, quán Coach Cafe đầu tiên trên thế giới đã mở cửa dọc theo Đường Keong Saik nhộn nhịp, ngay trung tâm khu Chinatown và nhanh chóng trở thành một trong những địa điểm ăn uống hot nhất ở Singapore.

Ảnh: @singapore.coach, @phamhoanganh_, @hello.shirley

Điều khiến Coach Cafe trở nên độc đáo với toàn bộ căn shophouse ba tầng được sơn màu hồng và cam mang tính biểu tượng của hãng thời trang xa xỉ. Từ quầy bar đến đồ nội thất và giấy dán tường đều có các tông màu phấn trang nhã đặc trưng. Thực đơn tại quán cũng được lấy cảm hứng theo phong cách quán ăn kiểu Mỹ bao gồm các món bruch cùng với sự kết hợp của thương hiệu cà phê địa phương Brawn & Brains sẽ cho du khách trải nghiệm những hương vị vừa lạ vừa quen tại đảo quốc sư tử.

Ảnh: @cassa.tan, @yasminnapper, @eatbook.sg

Ngoài các địa điểm gợi ý trên, còn vô số khu vui chơi cũng như hoạt động khác để bạn trải nghiệm một Singapore độc lạ. Chẳng hạn như đạp xe đạp khám phá khung cảnh thiên nhiên, “chill” tại các quán bar, ghé thăm thiên đường mua sắm… Chắc chắn bạn sẽ có một chuyến du lịch Singapore "cheap moment" cùng Taylor Swift vô cùng đáng nhớ.