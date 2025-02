Thị trấn Núi Đèo - vùng đất “Tàng Phong Tụ Khí” hiếm có của Thuỷ Nguyên

Phong thủy không chỉ đơn thuần là một niềm tin, tín ngưỡng hay phong tục, mà còn là nguyên lý khoa học phương Đông, được đúc rút thông qua nghiên cứu có hệ thống giữa mối tương quan giữa tự nhiên, tâm linh và đời sống con người. Tầm quan trọng của phong thủy với quy hoạch đô thị và kiến trúc hiện đại qua hàng nghìn năm vẫn còn nguyên giá trị.

Không phải ngẫu nhiên người Việt xây nhà xem hướng, hay "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ" trở thành tiêu chuẩn bất thành văn khi chọn đất vàng hay đầu tư bất động sản. Theo thuyết phong thủy, nơi nào cân bằng âm dương, ngũ hành, có thủy khí, vượng khí,... sẽ đem lại may mắn, sức khỏe, lộc tài cho gia chủ và vận khí bền vững, thịnh vượng cho cả vùng đất.

Được mệnh danh là lòng chảo đón luồng vượng khí

Là tọa độ vàng trên bản đồ bất động sản miền Bắc, khu vực Núi Đèo sở hữu vị trí tâm điểm giao thương hiếm có khi kết nối các vùng kinh tế năng động, phía Bắc, Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh; phía Tây Nam giáp huyện An Dương và nội thành. Nhưng yếu tố khiến Núi Đèo là viên ngọc ẩn mình quý hiếm của đồng bằng sông Hồng còn nằm ở địa thế phong thủy đặc biệt, theo chuyên gia phong thủy Tâm Khoa.

Khu vực Núi Đèo sở hữu vị trí tâm điểm giao thương hiếm có khi kết nối các vùng kinh tế năng động. Ảnh: Mai Linh

Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, Thủy Nguyên là vùng đất cổ nằm ven sông Bạch Đằng lịch sử, được coi là "yết hầu" trong tuyến phòng thủ vùng quan ải phía Đông Bắc. Địa thế có cả sông, núi tạo thành pháo đài vững chãi, bao bọc, gìn giữ yên bình cho người dân với mùa màng bội thu, sinh kế bền vững. Đặc biệt, ở khu vực Núi Đèo còn có đền Thượng Sơn vừa là di tích lịch sử, vừa là nơi cai quản chế ngự về tâm linh của vùng đất này. Đây chính là điểm rất đặc biệt tạo nên trường khí cát lợi tại nơi đây.

Xét về Phong Thủy Loan Đầu, khu vực Núi Đèo đạt đến cảnh giới tối cao mà đạo học phong thủy truy cầu - địa thế "Tàng Phong Tụ Khí – Khí Tụ Hữu Tình". Theo diễn giải của chuyên gia phong thủy Tâm Khoa, vùng đất này được núi Sơn Đào ôm trọn (gọi là Tọa Sơn) giúp giữ lại khí, mang lại sự ôm ấp, bảo vệ cho toàn bộ khu vực nơi đây được ổn định, bình an. Khi có sự chắc chắn, bình ổn, cuộc sống tất phát triển đủ đầy.

Sự "tĩnh" của núi Sơn Đào, theo chuyên gia, cũng không đơn giản là sự tĩnh tại hay là yên tĩnh. Núi trong Phong Thủy Loan Đầu còn mang đến sự chắc chắn và vững chãi, như quan niệm người xưa về thế đất "sơn hoàn thủy bao".

Địa thế liên kết đặc biệt với yếu tố "thủy" của Núi Đèo, theo các chuyên gia phong thủy, cũng là vô cùng hiếm có, đặc biệt còn nằm trong tứ giác nước, phía Bắc giáp sông Bạch Đằng, phía Nam giáp sông Cấm, phía Tây giáp sông Kinh Thầy, sông Hàn Mấu và phía Đông giáp biển. Theo thuyết phong thủy, nước tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng, may mắn, dẫn nguồn năng lượng thịnh vượng và sung túc. Sách "Sơn thủy trung can tập" cũng viết: "Dòng nước tụ thì long hội, long hội thì đất lớn". Vị trí này một cách tự nhiên đưa Núi Đèo trở thành lòng chảo đón luồng khí tốt, trở thành chính mạch đón dòng đại cát, phú quý, sung túc.

Phát triển bền vững và giàu bản sắc

Phong thủy được coi là yếu tố quan trọng bậc nhất để quyết định giá trị bất động sản đối với cả nhà đầu tư và người sở hữu. Bất động sản phong thủy tốt như hướng thủy có mức giá cao hơn 48% so với các sản phẩm khác, do mang lại những giá trị sống riêng biệt, sự an tâm và tầm nhìn bền vững, theo báo cáo của Knight Frank năm 2023.

Không đơn thuần là ảnh hưởng tới vận khí, phong thủy tốt còn nhấn mạnh mối tương quan chặt chẽ giữa tự nhiên, tâm linh với đời sống con người, đồng nhất với xu hướng phát triển bền vững của kiến trúc, quy hoạch hiện đại.

Trong lộ trình nâng cấp từ huyện trở thành thành phố trước năm 2025, Thủy Nguyên sẽ trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa và dịch vụ trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Huyện sẽ phát triển theo ba mô hình: đa trung tâm, công nghiệp tích hợp, và thành phố sinh thái - cân bằng giữa đô thị hóa và môi trường. Đặc biệt, với vị trí chiến lược của Núi Đèo, nơi được coi là "lõi vượng khí" của khu vực, Thủy Nguyên không chỉ là nơi hội tụ các yếu tố hạ tầng và kinh tế xã hội mà còn là nơi hội tụ những giá trị phong thủy đặc biệt, mang lại sự thịnh vượng và phát triển bền vững. Tầm nhìn trở thành đô thị thông minh, sinh thái, và bền vững của Thủy Nguyên là sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố thiên nhiên, tiện ích hiện đại và những giá trị phong thủy vững bền, giúp mang lại cuộc sống hài hòa và thịnh vượng cho cư dân nơi đây.

Thủy Nguyên sẽ trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa và dịch vụ trong khu vực đồng bằng sông Hồng trước năm 2025. Ảnh: Mai Linh

Hệ thống hạ tầng đô thị và hạ tầng giao thông của huyện cũng đang được đầu tư và phát triển đồng bộ hài hòa với tự nhiên và địa thế phong thủy vốn có, với nhiều tuyến đường quan trọng như Quốc lộ 10 kết nối Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh, đường tỉnh 359 kết nối huyện với khu vực trung tâm thành phố,...

Các nhà phát triển dự án bất động sản cũng là động lực quan trọng cho tiến trình đưa Thủy Nguyên thành "vành đai kinh tế" thịnh vượng, với các khu đô thị thông minh được xây dựng theo hướng tận dụng địa thế, phong thủy, kết hợp hài hòa cảnh quan tự nhiên với hạ tầng tiện ích. Dự án Khu dân cư Thủy Nguyên (Dự án Vlasta - Thủy Nguyên) - sản phẩm đầu tiên được phát triển bởi Văn Phú - Invest tại Hải Phòng là một ví dụ. Nhà phát triển bất động sản 20 năm tuổi đã xác định cách thức tiếp cận sẽ dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng cảnh quan để đảm bảo các yếu tố về phong thủy, "âm dương ngũ hành", tôn trọng thiên nhiên và tối ưu không gian sống, từ đó kiến tạo một khu đô thị bền vững, văn minh và đậm đà bản sắc, trường tồn với thời gian.

Cổ nhân có 3 yếu truyền để mua đất sinh lộc đó là "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ", đã hội tụ tất cả tại dự án. Nơi đây tập trung nhiều cơ quan, cũng như hệ thống tiện ích xung quanh, hay chính là đất cận thị. Với vị trí "nhị cận giang", dự án Vlasta - Thuỷ Nguyên gần các nhánh sông Cấm, sông Bạch Đằng, sông Đá Bạch, vốn là nơi các nền văn minh rực rỡ của nhân loại hình thành gần lưu vực của các dòng sông. Ngày nay, gần sông nước cũng là để không khí trong lành hơn, đáng sống hơn.

Xét về "tam cận lộ", Vlasta - Thuỷ Nguyên kết nối trực tiếp với đường 359C, tuyến đường này có giá trị kết nối giao thông rất thuận tiện đến trung tâm thành phố và các huyện ở Hải Phòng. Việc "cận lộ" như này trước hết là thuận lợi để lưu thông, kinh doanh, di chuyển, sau đó cũng dự báo lên tiềm năng phát triển ở vùng này.

"Mang lại sự cân bằng, hài hòa về âm dương. Vlasta - Thuỷ Nguyên được hình thành như một sự cân bằng cả về cuộc sống cũng như năng lượng cho bách gia cư ngụ. Nơi đây có tiềm năng rất lớn về mặt phong thủy và cả về kinh tế thị trường trong quãng thời gian tới", chuyên gia nhận định.