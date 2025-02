Thị trường ảm đạm, ô tô bán chạy cũng được giảm giá

Do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế nên thị trường ô tô Việt đầu năm 2025 không mấy khả quan; doanh số sụt giảm, tồn kho của năm cũ... nên để có bước đệm tốt cho các tháng trong năm, nhiều hàng, đại lý xe đã liên tục tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá nhắm thúc đẩy doanh số. Đáng chú ý, không chỉ có những mẫu xe có doanh số thấp, kén khách mà ngay cả các mẫu xe bán chạy, đứng đầu các bảng xếp hạng cũng được giảm giá.

1. Honda City

Dù là mẫu xe bán chạy nhất của Honda và sedan hạng B có doanh số cao nhất trong tháng 1/2025, nhưng City vẫn được áp dụng mức giảm 50% lệ phí trước bạ trong tháng 2/2025. Với ưu đãi này khi quy đổi ra tiền mặt là khoảng 25 - 28,5 triệu đồng. Giúp kéo giá bán thực tế của Honda City xuống còn từ 474 - 541 triệu đồng.

Hiện tại ở Việt Nam, Honda City được phân phối với 3 phiên bản là G, L và RS, giá dao động từ 499 - 569 triệu đồng (chưa ưu đãi, giảm giá). Trong tháng 1/2025, Honda City bán ra 568 xe, dẫn đầu phân khúc sedan hạng B.

2. Hyundai Accent

Cũng là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Hàn tại Việt Nam và đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 1/2025 , nhưng, Hyundai Accent vẫn được áp dụng mức giảm tương đương 50% lệ phí trước bạ, khoảng 22-34 triệu đồng.

Còn với những xe có năm sản xuất 2024 (VIN 2024), một số đại lý sẵn sàng giảm thêm công với quà tặng với tổng ưu đãi đến 45 triệu, kéo giá xe xuống chỉ còn hơn 400 đến 525 triệu đồng. Có nghĩa mức giá này chỉ ngang một số dòng xe hạng A tại Việt Nam như Hyundai i10, Kia Morning.

Theo anh Nguyễn Đăng Dương - nhân viên kinh doanh của một đại lý Hyundai tại Hà Nội, hiện đã bước sang 2025 được 2 tháng và đây cũng là khoảng thời gian ảm đạm nhất của thị trường ô tô trong năm vì vậy nếu không giảm giá để bán nốt những xe của năm 2024 thì ngày càng mất giá, lỗ. Nên thà giảm ngay để bán được xe còn hơn là tồn tại kho. Chưa kể còn các chi phí đi cùng như: Chỗ đỗ, tiền chăm sóc, ngân hàng...

Tại Việt Nam, Hyundai Accent có 4 phiên bản (MT, AT, AT đặc biệt và AT cao cấp) với giá dao động từ 439 - 569 triệu đồng (chưa áp dụng ưu đãi, giảm giá).

1. Toyota Vios

Toyota Vios là mẫu sedan bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2024 với 14.210 xe và cũng là mẫu xe chiến lược của hãng xe Nhật Bản trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, đầu năm 2025, doanh số của mẫu xe này chưa được tốt và bị hai đối thủ là Honda City và Hyundai Accent vượt qua khi chỉ bán được 490 xe trong tháng 1. Với doanh số này, Toyota Vios chỉ xếp thứ 3 trong phân khúc sedan hạng B.

Có lẽ vì vậy, nên trong tháng 2/2025, Vios đã được Toyota áp dụng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản. Với giá bán 458 - 545 triệu đồng, mức hỗ trợ trên tương đương với số tiền từ 23-27 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, mức giá của Toyota Vios chỉ còn 435 - 518 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Toyota Vios được phân phối với 3 phiên bản là E MT, E CVT và G CVT. Đi cùng giá bán dao động từ 458 - 545 triệu đồng (chưa áp dụng ưu đãi và giảm giá).