Thị trường bất động sản Bình Dương hấp dẫn cuối năm

Giá cán mốc 45 triệu/m2 vẫn hết hàng



Năm 2020 ghi nhận cột mốc lịch sử của thị trường bất động sản Bình Dương khi đón nhận nguồn cung nóng chưa từng có, lên tới gần 20.000 căn hộ đến từ các chủ đầu tư lớn. Đáng chú ý, mặt bằng giá các dự án dao động từ 38 - 45 triệu đồng/m2. Mức giá này ngang bằng với giá dự án căn hộ tại quận 9, quận 12, Bình Chánh, Hóc Môn. Mặc dù có mức giá tương đương căn hộ ngoại thành TP.HCM, nhưng theo báo cáo của CBRE, các dự án cao cấp tại Bình Dương đều sở hữu mức tiêu thụ kỷ lục trên 80% - 90%.

Đặt lên bàn cân sức hấp dẫn giữa các dự án ở Bình Dương và khu vực ven TP.HCM hiện tại, không mấy ngạc nhiên khi nguồn cung mới và sức cầu đổ dồn về "thủ phủ công nghiệp" của Việt Nam. Không nằm ngoài sức hấp dẫn của thị trường, mới đây, dự án Astral City do Phát Đạt và Tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư vừa ra mắt tòa tháp đầu tiên đã được săn đón nhiệt tình. Tuy được công bố vào thời điểm cuối năm nhưng Astral City được đánh giá là dự án nổi bật của năm 2020 và sẽ xác lập nên những tiêu chuẩn sống mới cho thị dân Bình Dương.

Theo DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối Astral City, lễ giới thiệu tòa tháp đầu tiên The Sirius vào cuối tháng 11 vừa qua đã đón nhận sức hấp dẫn không ngoài dự đoán. Gần 1.500 khách tham dự, tìm hiểu thông tin dự án trong khi chương trình chỉ giới thiệu 700 căn hộ cao cấp trong đợt này.

Sức hấp dẫn của căn hộ cao cấp

Astral City tọa lạc mặt tiền quốc lộ 13 - trục đại lộ thương mại, dịch vụ, tài chính lớn nhất Bình Dương trong thời gian sắp tới. Trong bán kính 1km xung quanh dự án là 2 trung tâm thương mại lớn: Lotte Mart với diện tích sàn khoảng 2,1ha và Aeon Mall diện tích lên đến 7ha; bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, Becamex, Columbia; sân Golf Sông Bé,...

Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City tọa lạc tại mặt tiền quốc lộ 13

Trong bối cảnh Bình Dương đặc biệt thiếu loại hình căn hộ cao cấp, Astral City kịp thời giải quyết bài toán bổ sung nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Là dự án đầu tiên tại Bình Dương phát triển loại hình phức hợp thương mại kết hợp căn hộ cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, Astral City sở hữu hàng loạt tiện ích đẳng cấp. Hệ thống trung tâm thương mại, shophouse, officetel và rạp chiếu phim hiện đại tại Astral City sẽ mang không gian sôi động, sầm uất bậc nhất đến "thủ phủ công nghiệp" của cả nước. Đồng thời, cư dân Astral City còn sở hữu đặc quyền "nghỉ dưỡng tại gia" với 6 hồ bơi vô cực và hệ thống vườn yoga, vườn thiền,… được bố trí tại tầng 20 dự án.

Thỏa mãn tất cả các tiêu chí khắt khe của chuẩn sống cao cấp, Astral City còn là một trong những dự án hiếm hoi tại Bình Dương được quản lý và vận hành bởi CBRE - thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý - vận hành bất động sản.

Các chuyên gia nhận định căn hộ cao cấp tại Bình Dương còn rất nhiều dư địa tăng giá

DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án cho biết, Astral City đang được giới thiệu ra thị trường với chính sách thanh toán ưu đãi chỉ 30% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà. Theo đó, đợt đầu tiên chỉ thanh toán 15% giá trị sản phẩm và 5% mỗi 6 tháng tiếp theo. Đồng thời, ngân hàng VP Bank hỗ trợ tài chính với khoản vay lên đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng. Chương trình ưu đãi với phương thức thanh toán hợp lý là một trong các nguyên nhân giúp Astral City thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng an cư và nhà đầu tư.

Theo chuyên gia nhận định, bên cạnh chất lượng sản phẩm, các dự án căn hộ cao cấp tại Bình Dương sở hữu tỷ suất lợi nhuận cao gấp đôi TP.HCM. Cụ thể, nhà đầu tư có thể sở hữu căn hộ cao cấp tại Thuận An với giá 30 - 40 triệu/m2 và cho thuê hưởng tỷ suất lợi nhuận 8% - 10%/năm. Trong khi tại TP. HCM, căn hộ cùng mức giá thường sẽ rất khó cho thuê. Khảo sát tại khu Đông TP.HCM, những dự án căn hộ có mức giá cho thuê tương đương với khu vực Thuận An đều có đơn giá từ 60 triệu - 80 triệu/m2. Như vậy, chi phí vốn ban đầu của nhà đầu tư phải bỏ ra cao hơn rất nhiều.

Đồng thời, theo ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Chi nhánh TP.HCM, Property Guru Vietnam: Dư địa tăng giá của căn hộ Thuận An còn rất nhiều nhờ các yếu tố: Nhu cầu khổng lồ về căn hộ cao cấp cho chuyên gia thuê; tốc độ gia tăng dân số của Bình Dương dẫn đầu cả nước với tỷ suất nhập cư tăng 200% mỗi năm; Thuận An trở thành thành phố hạt nhân của các thành phố lớn như: TP.HCM, "thành phố Thủ Đức", Thuận An, Dĩ An; số vốn đổ vào hạ tầng Bình Dương lên tới con số 10.000 tỷ mỗi năm,…