Thị trường BĐS Thủ đô sôi động khi dự án phía Tây ấn định ngày ra mắt

"Hào quang" của thị trường miền Bắc

"Những năm gần đây, thị trường thấp tầng phía Tây khan hiếm nguồn cung do thiếu những dự án quy mô, đầy đủ tiện ích và không gian sống xanh. Phải đến đầu năm nay, khi thông tin dự án của Vinhomes tại Đan Phượng chuẩn bị ra mắt được hé lộ, thị trường đã sôi động với lượng lớn nhà đầu tư đổ về. Bởi ngay từ năm 2017, khi được TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án này đã khiến nhiều người ngóng đợi", anh Nguyễn Công Tuấn, một tư vấn BĐS kì cựu tại Hà Nội, cho biết.

Sau 8 năm chờ đợi, giới đầu tư và các tư vấn như anh Tuấn đã không phải thất vọng khi Vinhomes vừa chính thức kick-off dự án, quy mô hơn 133ha tại Đan Phượng. Tại sự kiện được tổ chức ngày 3/3 tại Hà Nội, anh Tuấn và hàng ngàn chuyên viên kinh doanh trở thành những người tiên phong nắm bắt được những thông tin của dự án đang được mong đợi trong năm của thị trường miền Bắc.

"Sự xuất hiện của sản phẩm này không chỉ đánh thức tiềm năng của thị trường BĐS phía Tây Hà Nội, vốn dĩ đang rất thiếu những sản phẩm thấp tầng đẳng cấp, mà còn góp phần định vị lại hình thái đô thị vệ tinh và hiện thực hóa mô hình đa trung tâm mà TP Hà Nội đang hướng tới", anh Công Tuấn nhận định.

Ngay sau sự kiện, trên các sàn, hội nhóm BĐS… đã tràn ngập thông tin về Vinhomes Wonder City. Điều đó cho thấy, càng sát ngày ra mắt chính thức, dự án càng khuấy đảo thị trường BĐS và thu hút mọi chú ý của người mua ở thực cũng như những nhà đầu tư không muốn bỏ lỡ vận hội hiếm có.

Hàng ngàn chuyên viên kinh doanh đã có mặt tại sự kiện kick-off dự án Vinhomes Wonder City

"Những lợi thế và tiềm năng của dự án vừa được Vinhomes công bố cũng khiến thời gian chờ đợi trong nhiều năm qua không uổng phí. Hiện tại, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tài chính để chờ chủ đầu tư đưa các sản phẩm của Vinhomes Wonder City ra mắt trong thời gian tới", chị Đỗ Phượng, một nhà đầu tư chuyên phân khúc thấp tầng, chia sẻ.

5 lợi thế tạo nên sức hút vượt thời gian của Vinhomes Wonder City

Lý giải cho sức hút vượt thời gian của Vinhomes Wonder City khiến nhiều khách hàng sẵn sàng chờ đợi, giới đầu tư cho rằng đây là dự án hiếm hoi hội tụ những lợi thế vượt xa các dự án còn lại của thị trường phía Tây.

Đầu tiên là vị trí địa lợi hiếm có khi dự án nằm ngay tại cửa ngõ của Thủ đô. Vị trí này kết hợp với loạt công trình hạ tầng tỷ đô đã và đang được triển khai sẽ mang lại khả năng kết nối hoàn hảo và tiềm năng thăng hạng giá trị vượt bậc cho dự án.

Trong đó phải kể đến trục "đại lộ thịnh vượng" Tây Thăng Long, đoạn từ Tây Tựu đến dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 giúp rút ngắn thời gian đến Hồ Tây chỉ còn 15 phút lái xe. Cùng lúc, các dự án Vành đai 3.5, Vành đai 4, Quốc lộ 32 và các cây cầu Thượng Cát, Hồng Hà, Nhật Tân, Thăng Long mang lại khả năng kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Đặc biệt, Vinhomes Wonder City có lợi thế lớn khi trong lòng dự án sẽ có nhà ga trung tâm của tuyến Metro số 4, giúp cư dân dễ dàng di chuyển.

Vinhomes Wonder City hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng giao thông tỷ đô của khu phía Tây

Lợi thế tiếp theo đến từ chất sống thời thượng được Vinhomes kiến tạo với hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ all-in-one "chuẩn Vingroup", như trường liên cấp Vinschool, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec, TTTM Vincom, tòa văn phòng thông minh…

Đặc biệt, diện tích dành cho cây xanh và mặt nước lên đến 24,9ha tại dự án sẽ mang đến không gian xanh, trong lành – điều mà các cư dân phía Tây xưa nay còn thiếu. Trong đó, tổ hợp công viên xanh rộng tới 19ha, gồm Công viên vui chơi trẻ em và thanh thiếu niên Adventure Park, Công viên tổ hợp thể thao Athletic Park, Công viên sinh thái sức khỏe Wellness Park, Công viên sinh thái BBQ Park, Công viên chạy bộ mùa xuân Spring Park… giúp nâng tầm trải nghiệm sống và diện mạo đô thị cho cả khu vực.

Chất sống xanh đẳng cấp tiên phong trong khu vực sẽ mở ra những trải nghiệm mới cho khách hàng

Lợi thế thứ tư của Vinhomes Wonder City đến từ quy hoạch độc đáo với hơn 2.000 sản phẩm thấp tầng đa dạng từ shophouse, liền kề, biệt thự đơn lập đến song lập… Bên cạnh đó, Vinhomes Wonder City cũng cung cấp 3 loại hình sản phẩm được thiết kế tối ưu theo nhu cầu ở thực, kinh doanh hay đầu tư.

Trong đó, loại hình nhà hoàn thiện có đầy đủ nội thất sẵn sàng đưa vào sử dụng. Loại thứ hai là nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài, dành không gian sáng tạo cho chủ nhân tự trang bị nội thất và cá nhân hóa theo phong cách riêng. Thứ ba là loại hình giãn tiến độ xây dựng, sau 2 năm mới phải thanh toán chi phí xây dựng, giúp các nhà đầu tư tối ưu dòng tiền.

Những sản phẩm thấp tầng đa dạng kiến trúc sẽ thổi làn gió mới vào thị trường Tây Thủ đô

Cuối cùng, sức hút của Vinhomes Wonder City đến từ tiềm năng tăng giá được bảo chứng bởi thương hiệu Vinhomes. Ghi nhận tại nhiều dự án khác cho thấy, mức tăng trung bình của các dự án thấp tầng do chủ đầu tư này phát triển đều ở mức trên 10% giá/năm. Thậm chí, mới đây nhất, một căn biệt thự đơn lập tại Vinhomes Green Bay còn được rao bán trên batdongsan.com.vn với mức 1,01 tỷ đồng/m2, tăng gấp hơn 5 lần so với giá mở bán năm 2019.

Với những lợi thế đó, Vinhomes Wonder City cuối cùng hoàn thiện bức tranh quy hoạch của Vingroup tại khu phía Tây hứa hẹn sẽ lập nên những kỳ tích đột phá trong thập kỷ tăng trưởng mới của thị trường BĐS khi chính thức lên sóng.