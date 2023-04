Thị trường không thuận lợi, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) báo lãi quý 1 giảm 44% so với cùng kỳ

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC, mã CK: BVS) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với doanh thu hoạt động đạt gần 138 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 26 tỷ đồng giảm 31% so với quý 1 năm 2022. Đặc biệt, thu từ môi giới chứng khoán giảm 55% xuống còn 46 tỷ đồng.

Tương tự, hoạt động cho vay margin và ứng trước đem lại hơn 44 tỷ đồng doanh thu, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Công ty không phát sinh khoản thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán trong khi cùng kỳ ghi nhận 11 tỷ đồng.

Xét chi phí hoạt động, BVSC ghi nhận khoản lỗ các tài sản FVTPL giảm 55% còn gần 9 tỷ đồng. Thêm vào đó, chi phí môi giới chứng khoán giảm tới 54% xuống còn 41 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động đạt 55 tỷ đồng, giảm 52% so với quý 1/2022. Kết quả, BVSC báo lãi sau thuế hơn 27 tỷ đồng , giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chứng khoán Bảo Việt cho biết, nguyên nhân suy giảm lợi nhuận là do diễn biến thị trường không thuận lợi, giá trị giao dịch toàn thị trường quý 1 chỉ đạt 11.337 tỷ/phiên, tương ứng 36% so với cùng kỳ. Do đó, doanh thu thực hiện của Công ty giảm mạnh 124 tỷ kéo lợi nhuận giảm.

Sang năm 2023, BVSC đặt mục tiêu lãi sau thuế đạt 156 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện 2022. Kết thúc quý 1, BVSC mới hoàn thành được 17% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31/1/2023, tổng tài sản của BVSC tăng nhẹ 6% so với đầu năm lên 4.077 tỷ đồng. Trong đó, các khoản FVTPL có giá trị hợp lý hơn 377 tỷ đồng, giảm 23 tỷ đồng so với hồi đầu năm, chủ yếu do trái phiếu giảm 13%, từ 187 tỷ đồng xuống gần 163 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán tại thời điểm cuối quý 1 đạt 2.296 tỷ đồng, tăng 41 tỷ so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay hoạt động margin tăng gần 100 tỷ ghi nhận 1.968 tỷ đồng.