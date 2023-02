Thị trường không yên sau tin mới nhất từ Mỹ

Giá tiêu dùng của Mỹ tăng nhanh khi người Mỹ tiếp tục bị ảnh hưởng nặng bởi chi phí thuê nhà cao hơn, điều này cho thấy FED sẽ phải duy trì cuộc chiến chống lại lạm phát.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm 14-2 với chỉ số S&P 500 giảm 0,03%, Nasdaq tăng 0,57% trong khi Dow Jones giảm 0,46%.

Các nhà giao dịch làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) - Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương cũng chứng kiến đà giảm điểm trong phiên giao dịch sáng 15-2 (giờ địa phương) sau khi CPI Mỹ được công bố.

Cục Thống kê Lao động Mỹ hôm 14-2 công bố báo cáo CPI cho thấy tỉ lệ lạm phát trong tháng 1 tăng 0,5% và tăng 6,4% so với cùng kỳ 2022, đều cao hơn so với các dự báo mà chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó là 0,4% và 6,2%.

Theo đài CNBC, chỉ số CPI cơ bản, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,4% so với tháng 12-2022 và 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Những số liệu này vẫn cao hơn so với các ước tính của giới chuyên gia lần lượt là 0,3% và 5,5%.

Ông Terry Sandven, chiến lược gia trưởng về vốn chủ sở hữu tại Ngân hàng Wealth Management ở Minneapolis, cho biết: "Lạm phát vẫn tăng cao dù có vẻ đang chậm lại".

Mặc dù tình trạng tăng giá đã giảm bớt trong những tháng gần đây nhưng dữ liệu CPI trong tháng 1 cho thấy lạm phát vẫn là một tác nhân khiến nền kinh tế Mỹ có nguy cơ rơi vào suy thoái trong năm nay.

FED đã tăng lãi suất 8 lần kể từ tháng 3-2022 khi lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 41 năm qua vào mùa hè năm ngoái.

Theo ông Anthony Saglimbene, chiến lược gia trưởng thị trường tại Công ty dịch vụ tài chính Ameriprise, dù báo cáo CPI tháng 1 cho thấy lạm phát đang chậm lại trong năm 2023 nhưng dường như vẫn chưa đủ sức làm thay đổi lộ trình tăng lãi suất của FED. Ông cảnh báo các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho kịch bản này.

Ông Mike Loewengart, giám đốc xây dựng danh mục đầu tư tại Văn phòng đầu tư toàn cầu của Ngân hàng Morgan Stanley, nhận định: "Không có bất ngờ lớn nào trong báo cáo CPI mới nhất. Nó là lời nhắc nhở rằng tuy lạm phát đã đạt đỉnh nhưng vẫn cần thêm nhiều thời gian mới có thể quay về mức bình thường".