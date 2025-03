Thị trường ngày 07/03: Giá dầu tăng nhẹ, đồng cao nhất 4 tháng trong khi gạo thấp nhất kể từ tháng 6/2023

Dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động

Giá dầu tăng nhẹ trong giao dịch biến động, dầu Brent đóng cửa dưới 70 USD/thùng dưới áp lực từ thuế quan giữa Mỹ, Canada và Trung Quốc, và kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+.

Chốt phiên 6/3, giá dầu Brent tăng 0,16 US cent hay 0,2%, lên 69,46 USD/thùng. Dầu WTI tăng 0,05 USD tương đương 0,1%, lên 66,36 USD/thùng.

Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã miễn thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico theo một hiệp định thương mại Bắc Mỹ trong một tháng, đây là bước ngoặt mới nhất trong chính sách thương mại thay đổi nhanh chóng đã làm chao đảo thị trường tài chính và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết yếu tố đang thúc đẩy giá là Mỹ sẽ thực hiện chiến dịch gây sức ép tối đa bằng các lệnh trừng phạt đối với Iran nhằm làm sụp đổ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này và gây áp lực lên đồng tiền của Iran.

Nguy cơ giảm về nhu cầu có thể sẽ lớn hơn nguy cơ về nguồn cung tại thời điểm này với nguồn dầu bổ sung đến từ OPEC.

Vàng giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng

Giá vàng giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và hoạt động chốt lời, trong khi sự quan tâm của thị trường chuyển sang số liệu việc làm để có thêm manh mối về động thái chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giao ngay giảm 0,1% xuống còn 2.915,83 USD/ounce, sau khi tăng trong ba phiên giao dịch gần đây. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 đóng cửa gần như không đổi ở mức 2.926,6 USD.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong hơn một tuần, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Vàng đã tăng hơn 10% trong năm nay trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và đạt mức cao kỷ lục là 2.956,15 USD vào ngày 24/2.

Fed đã giữ nguyên lãi suất trong năm nay cho đến nay sau khi thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất vào năm ngoái, nhưng dự đoán của thị trường cho thấy việc nới lỏng sẽ tiếp tục vào tháng 6 này.

Đồng tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng do USD yếu và Trump đảo ngược chính sách

Giá đồng tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng do đồng USD giảm và sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho các nhà sản xuất ô tô miễn thuế tạm thời.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME tăng 1,2% lên 9.703 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 5/11/2024, sau khi tăng 2,6% một ngày trước đó.

Trước đó, kim loại đã được thúc đẩy sau khi Trump miễn trừ mức thuế 25% áp dụng đối với Canada và Mexico trong một tháng cho ngành ô tô sử dụng nhiều kim loại.

Hợp đồng đồng trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1,6% lên 78.310 CNY (10.813,31 USD)/tấn, mức chưa từng thấy trong hơn hai tuần.

Trên sàn giao dịch Comex của Mỹ, đồng kỳ hạn tháng 5 tăng 0,5% lên 4,82 USD/lb khi các nhà đầu tư điều chỉnh dự đoán của họ về mức thuế mà Trump có thể áp dụng đối với đồng.

Ông Trump đã công bố mức thuế 25% đối với nhôm và thép nhập khẩu từ ngày 12/3 và đã ra lệnh điều tra về các mức thuế mới có thể áp dụng đối với đồng.

Quặng sắt Đại Liên giảm

Giá quặng sắt giảm do lo ngại thương mại và các báo cáo về sản lượng thép cắt giảm đã lấn át các biện pháp kích thích bổ sung nhằm thúc đẩy tiêu dùng tại Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa giảm 0,45% xuống 773 CNY (106,78 USD)/tấn.

Quặng sắt giao tháng 4 tại Singapore tăng 0,49% lên 100,25 USD/tấn.

Công ty môi giới Hexun Futures cho biết trong tháng 3, sản lượng sắt nóng chảy trung bình hàng ngày dự kiến sẽ tăng lên khoảng 2,329 triệu tấn, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu về nguyên liệu luyện thép đã phục hồi ở Trung Quốc. Tuy nhiên tin tức về việc cắt giảm sản lượng thép đã làm gia tăng áp lực giảm giá.

Tại Thượng Hải, thép thanh tăng khoảng 0,4%, thép cuộn cán nóng tăng 0,35%, thép không gỉ tăng 1,28%, dây thép cuộn tăng 0,09%.

Cao su Nhật Bản thấp nhất 3,5 tháng

Cao su Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất 3,5 tháng, áp lực bởi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, mặc dù việc miễn thuế quan đối với một số nhà sản xuất ô tô đã hạn chế đà giảm.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 8 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 0,6 JPY hay 0,17% xuống 353,4 JPY (2,38 USD)/kg. Giá đã xuống 347,6 JPY trước đó trong phiên này, thấp nhất kể từ ngày 19/11/2024.

Tại Thượng Hải, cao su giao tháng 5 tăng 180 CNY hay 1,04% lên 17.565 CNY (2.425,7 USD)/tấn.

Giá gạo Ấn Độ thấp nhất kể từ tháng 6/2023

Giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ tiếp tục giảm trong tuần này xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023 do nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào, trong khi giá gạo Việt Nam thấy nhu cầu tăng.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm được chào ở mức 409 – 416 USD/tấn, giảm từ mức 413 - 420 USD/tấn. Gạo 5% tấm giá 390 – 400 USD/tấn trong tuần này.

Một đại lý có trụ sở tại New Delhi làm việc cho một công ty thương mại toàn cầu cho biết Việt Nam đã tích cực bán gạo ra thị trường thế giới, gây áp lực lên giá gạo ở các nước khác.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán 389 USD/tấn, giảm từ 393 USD/tấn trong tuần trước.

Tại Bangladesh, giá gạo trong nước vẫn tăng, bất chấp những nỗ lực tăng dự trữ thông qua nhập khẩu, gây áp lực thêm cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, các thương nhân tại Thái Lan cho biết nhu cầu đã ổn định và biến động giá sẽ phần lớn phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái.

Gạo 5% tấm của Thái Lan giữ ở mức 415 USD/tấn so với 415 – 420 USD/tấn một tuần trước. Nguồn cung mới cũng được đưa vào thị trường nhưng chỉ có tác động nhỏ tới giá.

Cà phê giảm

Cà phê Arabica đóng cửa giảm 22,8 US cent, hay 5,6%, xuống còn 3,8715 USD/lb, sau khi tăng 2,9% phiên trước đó.

Các đại lý cho biết có khả năng mưa sẽ quay trở lại các vùng trồng cà phê của Brazil vào tuần tới, mặc dù tình hình nóng và khô gần đây đã thúc đẩy giá, độ ẩm của đất vẫn là một mối lo ngại.

Các nhà kinh doanh cà phê Brazil là Atlantica và Cafebras đã đệ đơn xin phá sản lên tòa án, tìm cách tái cấu trúc tổng số nợ là 2,12 tỷ real (368,5 triệu USD). Các đại lý cho biết tin tức này phần lớn đã được định giá vì nó đã được báo trước vào năm ngoái.

Cà phê Robusta giảm 3,8% xuống còn 5.427 USD/tấn.

Giá cà phê tại Việt Nam tăng nhẹ trong tuần này theo giá toàn cầu và nguồn cung hạn chế, trong khi mức trừ lùi nới rộng tại Indonesia.

Nông dân tại Tây Nguyên, khu vực trồng cà phê lớn nhất Việt Nam đã bán cà phê ở mức 133.000 – 134.000 đồng (5,22 – 5,26 USD)/kg, tăng từ 130.500 đồng một tuần trước.

Một thương gia ở vành đai cà phê này cho biết các nguồn cung hiện nay khan hiếm do nông dân Brazil giữ hàng bởi đồng Real giảm giá, trong khi nông dân Việt Nam vẫn mong bán được 140.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nhu cầu cũng không mạnh như vài tuần trước.

Một thương nhân khác cho biết một số khu vực ở Tây Nguyên ghi nhận lượng mưa bất thường vào giữa mùa khô.

Cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ được bán ở mức trừ lùi 280 – 320 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5 tại London.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam khuyến cáo các nhà đầu tư tránh tích trữ hạt cà phê để giao dịch trong tương lai và tập trung mua vào cho mục đích trước mắt để tối ưu hóa lợi nhuận và tránh rủi ro.

Việt Nam đã xuất khẩu 303.000 tấn cà phê trong giai đoạn 2 tháng đầu năm, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê trong tháng 2 đã tăng 6,6% so với cùng tháng năm 2024.

Trong khi đó, theo dữ liệu chính thức Indonesia đã xuất khẩu 18.449,45 tấn cà phê robusta Sumatra từ tỉnh Lampung trong tháng 1, tăng mạnh so với mức 3.314,88 tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

Tuần này, giá cà phê Sumatra được chào bán ở mức trừ lùi 180 - 200 USD, nới rộng từ mức trừ lùi 30 - 70 USD vào tuần trước.

Đường giảm

Giá đường thô đóng cửa giảm 0,07 US cent, hay 0,4%, xuống mức 18,13 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất trong 1,5 tháng tại 17,84 US cent.

Trung Quốc, một trong những quốc gia tiêu thụ đường hàng đầu thế giới, có kế hoạch mở rộng diện tích trồng cây lấy dầu và ổn định sản lượng cây trồng lấy đường, bông và cao su thiên nhiên.

Đường trắng giảm 1% xuống còn 516,90 USD/tấn.

