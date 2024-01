Thị trường ngày 1/2: Giá dầu, vàng, sắt thép và cà phê đồng loạt giảm, đồng cao nhất 1 tháng

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm, chịu áp lực bởi hoạt động kinh tế tại nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu – Trung Quốc – suy yếu và tồn trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng, do các nhà sản xuất thúc đẩy sản lượng sau thời tiết băng giá trong tháng này.

Chốt phiên giao dịch ngày 31/1, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 3/2024 đã hết hiệu lực giảm 1,16 USD tương đương 1,4% xuống 81,71 USD/thùng và giá dầu Brent kỳ hạn tháng 4/2024 giảm 1,89 USD tương đương 2,3% xuống 80,55 USD/thùng. Dầu thô Tây Texas WTI giảm 1,97 USD tương đương 2,5% xuống 75,85 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều giảm hơn 2 USD/thùng trong đầu phiên giao dịch.

Hoạt động sản xuất tại Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới – giảm tháng thứ 4 liên tiếp trong tháng 1/2024.

Ngoài ra, giá dầu chịu áp lực giảm khi số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng 1,2 triệu thùng, so với dự báo giảm 217.000 thùng của các nhà phân tích.

Sản lượng dầu nội địa Mỹ trong tuần trước tăng lên 13 triệu thùng/ngày (bpd), sau khi công suất gần 1 triệu bpd bị đóng cửa do thời tiết lạnh hồi đầu tháng này.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 1%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng khoảng 1%, sau khi giảm xuống mức thấp nhất 9 tháng trong phiên trước đó, do dự báo thời tiết lạnh hơn và nhu cầu sưởi ấm trong 2 tuần tới cao hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn New York tăng 2,3 US cent tương đương 1,1% lên 2,1 USD/mmBTU. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên giảm 17% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 13/4/2023.

Tính chung cả tháng, giá khí tự nhiên giảm 16% - tháng giảm thứ 3 liên tiếp – lần đầu tiên kể từ tháng 12/2021.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm, sau khi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell đẩy lùi kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,1% xuống 2.034,37 USD/ounce, sau khi tăng 1% trong đầu phiên giao dịch. Tính chung cả tháng, giá vàng giảm 1,3%.Vàng kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn New York tăng 0,8% lên 2.067,4 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD giảm, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất gần 3 tuần sau phán quyết của Fed.

Giá đồng cao nhất 1 tháng

Giá đồng tăng lên mức cao nhất 1 tháng, do đồng USD giảm bởi số liệu thị trường lao động Mỹ thấp hơn so với dự kiến.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London đạt 8.704,5 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 28/12/2023.

Chi phí lao động tại Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong quý 4/2023, dẫn đến mức tăng hàng năm thấp nhất trong 2 năm, trong khi đó, báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy việc làm khu vực tư nhân tăng ít hơn so với dự kiến 107.000 trong tháng 1/2024.

Chỉ số đồng USD giảm sau số liệu việc làm. Đồng USD suy yếu khiến kim loại định giá bằng đồng bạc xanh rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Giá quặng sắt thấp nhất 1 tuần, thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm xuống mức thấp nhất 1 tuần, khi số liệu nhà máy của nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – suy yếu kéo dài, tác động đến tâm lý nhà đầu tư, trong bối cảnh lo ngại mới về sự phục hồi của lĩnh vực bất động sản nước này.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Đại Liên giảm 3,08% xuống 960,5 CNY (133,74 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 23/1/2024.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Singapore giảm 2,36% xuống 129,7 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 23/1/2024.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 1/2024 giảm tháng thứ 4 liên tiếp.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 1,86%, thép cuộn cán nóng giảm 1,62%, thép cuộn giảm 1,19% và thép không gỉ giảm 1,7%.

Giá cao su tại Nhật Bản có tháng tăng mạnh nhất gần 3 năm

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, rời khỏi chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp, do lạc quan về việc giảm thuế nhập khẩu đối với lốp xe Thái Lan và số liệu việc làm của Mỹ tăng mạnh, làm lu mờ lo ngại hoạt động sản xuất suy yếu và nhu cầu xe điện giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn Osaka tăng 3,7 JPY tương đương 1,32% lên 285 JPY (1,93 USD)/kg. Tính chung trong tháng 1/2024, giá cao su tăng 11,11% - tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2021.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 40 CNY xuống 13.515 CNY (1.883,21 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn Singapore không thay đổi ở mức 152,1 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn London giảm 31 USD tương đương 0,9% xuống 3.305 USD/tấn, sau khi đạt mức cao 3.379 USD/tấn trong phiên trước đó.

Trong khi đó, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE thay đổi nhẹ ở mức 1,9405 USD/lb.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 0,22 US cent tương đương 0,9% lên 24,13 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn London tăng 0,5% lên 666,3 USD/tấn.

Giá lúa mì, ngô và đậu tương giảm

Giá lúa mì tại Mỹ giảm gần 2%, sau khi tăng trong phiên trước đó, đồng thời giá ngô và đậu tương cũng giảm.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 10-34 US cent xuống 5,94-3/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 1 US cent xuống 4,46-3/4 USD/bushel và giá đậu tương giao cùng kỳ hạn giảm 3/4 US cent xuống 12,18 USD/bushel.

Giá dầu cọ tiếp đà giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm phiên thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh các loại dầu thực vật khác suy yếu và số liệu kinh tế Trung Quốc mờ nhạt, song giá dầu cọ vẫn có tháng tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 47 ringgit tương đương 1,22% xuống 3.795 ringgit (802,83 USD)/tấn. Tính chung cả tháng, giá dầu cọ tăng 1,99%, sau khi giảm 4,47% trong tháng trước đó.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 1/2