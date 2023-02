Thị trường ngày 10/02: Dầu, vàng giảm, đồng, quặng sắt, cao su tăng, giá gạo Ấn Độ cao nhất 2 năm

Dầu giảm giá

Giá dầu thô giảm do cơ sở hạ tầng dầu mỏ không bị thiệt hại nghiêm trọng sau vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trong khi tồn kho dầu của Mỹ tăng và các nhà đầu tư lo lắng việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Kết thúc phiên giao dịch 9/2, dầu thô Brent giảm 0,59 USD hay 0,7% xuống 84,50 USD/thùng. Dầu WTI giảm 0,41 USD hay 0,5% xuống 78,06 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đã tăng hơn 5% trong tuần này.

Động đất đã khiến hơn 19.000 người thiệt mạng, ban đầu khiến giá dầu tăng do khả năng thảm hoạ này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho đường ống và cơ sở hạ tầng khác.

Một báo cáo việc làm của Mỹ mạnh làm dấy lên lo sợ rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất tích cực để kiềm chế lạm phát, gây áp lực lên các tài sản rủi ro như dầu và chứng khoán.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự trữ dầu thô của Mỹ tăng trong tuần trước lên 455,1 triệu thùng, cao nhất kể từ tháng 6/2021, điều đó cũng đẩy giá dầu giảm. Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất cũng tăng trong tuần trước.

Triển vọng nhu cầu mạnh hơn từ Trung Quốc hỗ trợ một phần giá dầu, do nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới kết thúc hơn 3 năm chính sách zero Covid nghiêm ngặt.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết họ dự kiến tiêu thụ dầu của Trung Quốc tăng khoảng 1 triệu thùng/ngày trong năm nay, với tăng trưởng mạnh mẽ xuất hiện sớm nhất là cuối quý 1.

USD yếu hơn cũng hạn chế đà giảm của giá dầu thô.

Vàng giảm

Giá vàng giảm do nhà đầu tư chuẩn bị cho các đợt tăng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, thị trường hiện nay tập trung vào số liệu lạm phát công bố vào tuần tới có thể là một yếu tố quan trọng cho kế hoạch chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương này.

Vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 1.865,60 USD/ounce, giá đã lên 1.890,18 USD sau số liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 đóng cửa giảm 0,7% xuống 1.878,5 USD/ounce.

Các hợp đồng kỳ hạn đang định giá với lãi suất mục tiêu của Fed đạt đỉnh tại 5,1% trong tháng 7, cao hơn 25 điểm cơ bản so với tuần trước.

Vàng cực kỳ nhạy cảm với việc tăng lãi suất của Mỹ, do làm tăng chi phí giữ vàng.

Giá đồng tăng do USD yếu, lạc quan về nhu cầu của Trung Quốc

Giá đồng phục hồi bởi USD giảm và đặt cược rằng nhu cầu kim loại của Trung Quốc sẽ phục hồi sau khi nước này dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát Covid-19.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 1,1% lên 8.986 USD/tấn sau khi giảm 0,4% trong phiên trước và chạm mức thấp nhất 4 tuần trong ngày 6/2.

Đồng Comex của Mỹ tăng 1,1% lên 4,08 USD/lb.

Hỗ trợ giá kim loại là chỉ số USD giảm, một phần do quan điểm lạm phát đã lên tới đỉnh điểm và Cục Dự trữ Liên bang sẽ có thể giảm tốc độ tăng lãi suất.

Hy vọng nhu cầu mạnh lên tại Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới cũng hỗ trợ giá.

Quặng sắt phục hồi do hy vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc

Giá quặng sắt tăng, với quặng sắt Đại Liên đạt cao nhất một tuần sau hai ngày sụt giảm, do tâm lý trở lại lạc quan trước khi công bố số liệu cho vay của Trung Quốc, một chỉ số quan trọng về hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Dự báo tăng trưởng tăng đối với Trung Quốc, nhà sản xuất thép và tiêu thụ quặng sắt hàng đầu thế giới cũng hỗ trợ tâm lý.

Cơ quan xếp hạng Fitch đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2023 lên 5,0% từ 4,1% trước đó do tiêu dùng và các hoạt động khác đang phục hồi nhanh hơn dự kiến ban đầu sau khi kết thúc cơ chế zero Covid.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 2,6% lên 863 CNY (127,19 USD)/tấn. Trước đó giá đã tăng 3% lên 866 CNY, cao nhất kể từ ngày 2/2.

Tại Singapore, hợp đồng quặng sắt giao tháng 3 tăng 1,6% lên 123,3 USD/tấn.

Giá quặng sắt được thúc đẩy bởi việc hỗ trợ chính sách của Trung Quôc cho lĩnh vực bất động sản yếu kém và việc dỡ bỏ những hạn chế về Covid-19, đã giảm xuống trong những ngày gần đây do các nhà đầu tư xem xét lại triển vọng nhu cầu.

Tại Thượng Hải giá thép thanh tăng 1,6%, thép cuộn cán nóng tăng 1,8% và thép không gỉ giảm 0,4%.

Cao su Nhật Bản tăng

Giá cao su Nhật Bản tăng do lợi nhuận quý 3/2022 của các nhà sản xuất ô tô hàng đầu trong nước tăng.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 7 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 1,3 JPY hay 0,6% lên 227,4 JPY (1,73 USD)/kg.

Tại Thượng Hải giá cao su giao tháng 5 giảm 15 CNY xuống 12.645 CNY (1.864 USD)/tấn.

Tập đoàn ô tô Toyota công bố lợi nhuận trong quý 3/2022 bất ngờ tăng 22%, do đồng JPY yếu và khối lượng bán tăng. Tập đoàn ô tô Nissan có lợi nhuận tăng 155,2% trong quý 3/2022, vượt ước tính của giới phân tích.

Giá gạo Ấn Độ cao nhất 2 năm, gạo Thái Lan giảm

Giá gạo Ấn Độ tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm do nhu cầu mạnh, trong khi giá gạo Thái Lan giảm tuần thứ hai liên tiếp do đồng baht yếu và nhu cầu giảm.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 395 – 402 USD/tấn trong tuần này, tăng từ 393 – 398 USD/tấn trong tuần trước.

Gạo Thái Lan 5% tấm được chào bán ở mức 480 – 490 USD/tấn, giảm từ 495 USD/tấn trong tuần trước.

Một thương nhân tại Bangkok cho biết mặc dù giá yếu do tỷ giá hối đoái nhưng nhu cầu vẫn yếu do các nhà xuất khẩu thấy giá hiện tại là cao. Một người khác cho biết giá có thể thay đổi khi các nguồn cung mới vào thị trường trong đầu tháng 3.

Chi phí vận chuyển cao cũng góp phần giảm nguồn cung và tăng giá gạo.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được bán ở mức 455 – 460 USD/tấn, tăng từ 445 – 450 USD/tấn một tuần trước. Lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 1 giảm 17,3% so với tháng trước đó xuống 359.310 tấn.

Tại Bangladesh, giá gạo trong nước vẫn tăng bất chấp vụ thu hoạch tốt. Chính phủ cũng nhập khẩu gạo trong khi các nhà nhập khẩu tư nhân đã được cấp phép nhập khẩu.

Đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 0,25 US cent hay 1,2% lên 21,45 US cent/lb, đang tăng hướng tới mức đỉnh 6 năm tại 21,86 US cent đã đạt được trong tuần trước.

Thị trường được hỗ trợ bởi các quỹ mua mới sau khi tìm thấy hỗ trợ vững chắc ở mức 20,50 US cent trong ngày 7/2.

Nguồn cung khan kiếm (dự kiến kéo dài cho tới vụ thu hoạch tới tại khu vực trung nam của Brazil) sẽ tăng cường vào khoảng tháng 4 tiếp tục hỗ trợ giá.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 tăng 3,4 USD hay 0,6% lên 572,3 USD/tấn.

Cà phê giảm

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 1,95 US cent hay 1,1% xuống 1,737 USD/lb, tiếp tục giảm từ mức cao nhất 3 tháng thiết lập trong tuần trước.

Tuy nhiên, Fitch Solutions cho biết nguồn cung trong phần còn lại năm 2023 dự kiến bị khan hiếm hơn dự kiến trước đây do triển vọng sản lượng của Brazil giảm trong năm nay và nhu cầu phục hồi.

Brazil đã xuất 2,53 triệu bao (60 kg/bao) cà phê trong tháng 1, ít hơn 18,5% so với cùng tháng năm trước đó.

Một thăm dò của Reuters cho thấy sản lượng cà phê của Brazil năm nay ở mức 67,1 triệu bao, thấp hơn đáng kể so với mức 71 triệu bao trong một thăm dò phát hành vào tháng 7/2022.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 giảm 25 USD hay 1,2% xuống 2.032 USD/tấn.

Giá cà phê Việt Nam tăng nhẹ trong tuần này do nhu cầu cà phê robusta tăng khi nông dân ở đây vẫn không vội bán còn Indonesia chưa đến vụ.

Tại Tây Nguyên cà phê nhân xô được bán ở mức 42.400 – 44.000 đồng/kg, tăng từ 41.900 – 43.700 đồng một tuần trước.

Một số khách hàng ở Indonesia quay sang tìm mua ở Việt Nam trong khi nông dân bán với số lượng không lớn.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 1 ở mức 142.544 tấn, giảm 27,7% so với tháng liền trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 310 triệu USD, giảm 27% so với tháng 12/2022.

Tại tỉnh Lampung, Indonesia, cà phê được chào bán với mức cộng 110 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3 trên sàn ICE, không đổi so với một tuần trước.

Vụ cà phê chính tại khu vực miền nam đào Sumatra thường vào giữa năm nhưng một số khu vực có thể bắt đầu sản xuất cà phê từ tháng 4 tới tháng 5.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 10/02: