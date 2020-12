Thị trường ngày 10/12: Giá than tăng vọt lên cao kỷ lục, giá đường cũng tăng mạnh, vàng mất 2%

Dầu vững



Giá dầu tiếp tục vững trong phiên vừa qua do các nhà đầu tư do dự vì đứng trước 2 luồng thông tin tác động trái chiều: tồn trữ dầu thô của Mỹ tăng vọt và lạc quan về việc vắc xin Covid-19 sẽ đươc tung ra nhanh chóng, kéo nhu cầu dầu hồi phục.

Kết thúc phiên giao dịch, dầu Brent chỉ nhích 2 US cent lên 48,86 USD/thùng, trong khi dầu Tây Texas Mỹ (WTI) giảm 8 US cent (0,2%) xuống 45,52 USD/thùng.

Lúc đầu phiên, giá giảm 1% sau khi dữ liệu cho thấy tồn trữ dầu thô của Mỹ tăng 15,2 triệu thùng lên 503,2 triệu thùng trong tuần qua, trái ngược hoàn toàn với dự báo của các nhà phân tích khi Reuters thăm dò là giảm 1,4 triệu thùng. Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ đã tăng 2,7 triệu thùng/mỗi ngày trong tuần qua, mức tăng lớn nhất trong kỷ lục, do xuất khẩu sụt giảm.

Tuy nhiên, việc Anh đã tiên phong trong việc tiêm vắc xin thử nghiệm và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đang phê duyệt vắc xin Covid-19 ở Mỹ đã kéo giá dầu hồi phục trở lại nhanh chóng.

Vàng giảm hơn 2%

Giá vàng giảm hơn 2% trong phiên giao dịch vừa qua khi sự lạc quan về triển vọng kinh tế hồi phục tăng lên bởi những tiến triển trong lĩnh vực vắc xin Covid-19.

Kết thúc phiên giao dịch, giá vàng giao ngay giảm 2,4% xuống 1.827,26 USD/ounce. Phiên liền trước, giá hợp đồng này đã đạt mức cao nhất kể từ 23/11 là 1.875,07 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 2/2021 giảm 1,9% xuống 1.838,5 USD/ounce.

Thị trường nhận định tình hình đại dịch sẽ sớm được kiềm chế khi thông tin tích cực về vắc xin đang được phát đi trên khắp thế giới. Anh đã tiêm chủng đại trà vắc xin Covid-19, dự kiến Mỹ cũng sẽ sớm phê duyệt xong vắc xin này.

Đồng USD mạnh lên cũng góp phần gây áp lực giảm giá vàng trong phiên vừa qua.

Mặc dù vậy, kim loại quý đươc coi là hàng rào chống lạm phát này vẫn tăng hơn 20% kể từ đầu năm đến nay, do kỳ vọng vào những gói kích thích tài chính mới.

Kim loại cơ bản đồng loạt tăng

Giá đồng và các kim loại cơ bản khác đồng loạt tăng trong phiên vừa qua do lạc quan về triển vọng vắc xin Covid-19 sẽ thúc đẩy kinh tế thế giới hồi phục, kéo nhu cầu kim loại tăng theo.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,7% lên 6.749 USD/tấn, gần chạm mứ cao kỷ lục kể từ tháng 3/2013 là 7.800 USD/tấn của ngày 7/12.

Giá đồng gần đây liên tục tăng bởi kinh tế thế giới hồi phục nhanh. Lượng đồng lưu kho trên sàn London đã giảm 20% kể từ giữa tháng 10 đến nay, hiện xuống chỉ 149.575 tấn.

Các kim loại cơ bản khác cũng tăng theo giá đồng, theo đó nhôm tăng 2,4% lên 2.037,50 USD/tấn, kẽm thêm 2,3% len 2,863 USD, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ tháng 4/2019, nickel tăng 2% lên 16.730 USD/tấn, sau khi có lúc chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2019, chì vững ở mức 2.100 USD/tấn, trong khi thiếc tăng 1,4% lên 19.450 USD/tấn, sau khi có thời điểm đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2019.

Than tăng 5% lên cao kỷ lục

Giá than luyện cốc trên thị trường Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục do nguồn cung khan hiếm vì nhập khẩu giảm và các cơ quan chức năng tăng cường điều tra về mức độ an toàn của các mỏ than.

Giá than luyện cốc trên sàn Đại Liên, kỳ hạn tháng 1, tăng 5,6% lên 1.609 CNY/tấn, than cốc tăng 1,9% lên 3.610 CNY/tấn.

Dữ liệu của Hải quan Trung Quốc cho biết, nhập khẩu than của nước này trong tháng 11 là 11,67 triệu tấn, giảm 15% so với tháng 10 và giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đường thô tăng 4%

Giá đường thô tăng 4% trong phiên vừa sau khi có tin Indonesia chuẩn bị công bố chương trình nhập khẩu đường.

Kết thúc phiên, hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 3 đạt 14,97 US cent/lb, hồi phục đáng kể từ mức thấp nhất 1 tháng ở phiên 7/12. Đường trắng giao cùng kỳ hạn cũng tăng 3,15% lên 409,2 USD/tấn.

Cà phê giảm

Thời tiết ở Brazil tốt lên khi mưa làm giảm khô hạn tiếp tục gây áp lực giảm giá cà phê. Phiên vừa qua, arabica kỳ hạn tháng 3 giảm 2,2 US cent, tương đương 1,8%, xuống 1,1750 USD/lb, trong khi robusta giao cùng kỳ hạn giảm 11 USD (0,8%) xuống 1.334 USD/tấn.

Xuất khẩu cà phê xanh của nhà sản xuất hàng đầu Brazil đã tăng 36% trong tháng 11 so với một năm trước đó lên 4,025 triệu bao 60 kg, theo thông tin từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu Brazil Cecafe.

Cao su thấp nhất 3 tuần

Giá cao su tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần do lo ngại về số ca nhiễm virus Covid-19 gia tăng, mặc dù có những thông tin lạc quan về vắc xin phòng ngừa.

Trên sàn Osaka, cao su kỳ hạn tháng 5/2021 giảm 7,2 JPY, tương đương 3%, xuống 234,2 JPY/kg, thấp nhất kể từ 20/11. Trên sàn Thượng Hải, hợp đồng giao cùng kỳ hạn cũng giảm 4,1% xuống 14.260 CNY/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 10/12