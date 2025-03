Thị trường ngày 11/3/2025: Giá dầu và vàng giảm, cao su thấp nhất 4 tháng, cobalt tăng mạnh

Dầu giảm 1,5% do thuế quan làm gia tăng lo ngại về nhu cầu chậm lại

Giá dầu giảm 1% vào thứ Hai do lo ngại rằng thuế quan của Mỹ đối với Canada, Mexico và Trung Quốc sẽ làm kinh tế trên toàn thế giới chậm lại và làm giảm nhu cầu năng lượng trong khi OPEC+ tăng nguồn cung.

Hợp đồng dầu thô Brent kỳ hạn tương lai đóng cửa ở mức 69,28 USD/thùng, giảm 1,08 USD, hay 1,5%. Hợp đồng dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ kỳ hạn tương lai đóng cửa ở mức 66,03 USD/thùng, giảm 1,01 USD (1,5%).

Giá dầu WTI đã giảm 7 tuần liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 11 năm 2023, trong khi Brent giảm ba tuần liên tiếp.

Các chính sách bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm chao đảo thị trường trên toàn thế giới, với việc ông Trump áp đặt rồi lại hoãn thuế đối với các nhà cung cấp dầu lớn nhất của nước này - Canada và Mexico - đồng thời cũng tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc và Canada đã đáp trả bằng thuế quan của riêng họ.

Vàng giảm

Giá vàng giảm vào thứ Hai do hoạt động bán chốt lời, mặc dù các nhà đầu tư vẫn có nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn chống lại những bất ổn địa chính trị. Thị trường tập trung theo dõi dữ liệu lạm phát của Mỹ.

Cuối phiên giao dịch, giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 2.887,67 USD/ounce, sau khi tăng 2% trong tuần trước. Vàng kỳ hạn tháng 4/2025 giảm 0,5% xuống 2.899,40 USD. USD/ounce.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Tư và Chỉ số giá sản xuất được công bố vào thứ Năm. Hiện tại, các nhà giao dịch tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6/2025.

Cobalt tăng mạnh tại Trung Quốc tăng vọt do lo ngại về nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Congo

Giá cobalt tăng vọt vào thứ Hai do thị trường gia tăng lo ngại về nguồn cung sau khi Tập đoàn Tài nguyên Á-Âu (ERG) tuyên bố bất khả kháng đối với các đợt giao hàng do lệnh cấm xuất khẩu vật liệu pin của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Sàn giao dịch thép không gỉ Wuxi của Trung Quốc đã tạm dừng giao dịch cobalt sau khi giá tăng gần 12% lên khoảng 240 nhân dân tệ/kg, mức cao nhất kể từ tháng 10.

Giá tại châu Âu cũng tăng, với cobalt loại tiêu chuẩn được lưu kho tại Rotterdam tăng lên 12,25 USD/lb vào ngày 7 tháng 3, tăng từ 10,80 USD vào ngày 4 tháng 3 và 9,95 USD vào ngày 24 tháng 2.

Tháng trước, chính phủ Congo đã đình chỉ xuất khẩu cobalt trong bốn tháng để kiểm soát tình trạng cung vượt cầu và thặng dư lớn, khiến giá xuống mức thấp nhất trong chín năm qua, khoảng 10 USD/lb, hoặc 22.000 USD/tấn.

Đồng giảm do lo ngại về thuế quan và tăng trưởng

Giá đồng đã giảm vào thứ Hai khi thị trường tập trung vào hậu quả tiêu cực của thuế nhập khẩu của Mỹ đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu kim loại công nghiệp.

Đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 1% xuống còn 9.520 USD/tấn.

Tuần trước, giá đồng đạt mức cao nhất trong bốn tháng là 9.739 USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn trừ cho các nhà sản xuất ô tô Canada và Mexico khỏi mức thuế 25% trong một tháng.

Tuy nhiên, xu hướng tăng đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và đồng một lần nữa lại chịu áp lực từ thuế quan và chiến tranh thương mại.

Quặng sắt giảm do lo ngại về triển vọng nhu cầu

Giá quặng sắt giảm vào thứ Hai do các nhà giao dịch thận trọng trước những tác động từ thuế quan của Mỹ, trong bối cảnh Trung Quốc cam kết cắt giảm sản lượng thép thô trong năm nay làm giảm tác động tích cực từ triển vọng nhu cầu.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc (DCE) tăng vào đầu phiên nhưng giảm về cuối phiên, kết thúc phiên giảm 0,71% xuống 769 nhân dân tệ (105,92 USD) một tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4 trên Sàn giao dịch Singapore giảm xuống dưới mức tâm lý quan trọng là 100 USD, còn 99,8 USD/tấn.

Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 2 đã không đạt kỳ vọng và giảm với tốc độ mạnh nhất trong 13 tháng trong khi tình trạng giảm phát giá sản xuất vẫn tiếp diễn, làm dấy lên hy vọng về nhiều biện pháp kích thích hơn từ Trung Quốc để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay.

Cao su tiếp tục giảm

Hợp đồng cao su kỳ hạn tương lai trên thị trường Nhật Bản giảm phiên thứ năm liên tiếp do đồng yên mạnh lên, trong khi áp lực giảm phát tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới - Trung Quốc - đã làm gia tăng lo ngại về sự suy thoái.

Hợp đồng cao su giao tháng 8 của Sàn giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa giảm 6,6 yên, tương đương 1,89%, xuống 343,1 yên (2,32 USD)/kg.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 375 nhân dân tệ, tương đương 2,15%, xuống còn 17.100 nhân dân tệ (2.356,02 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 3 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 1,2% xuống 197,3 US cent/kg.

Ca cao thấp nhất 4 tháng

Hợp đồng ca cao trên sàn giao dịch ICE giảm xuống gần mức thấp nhất trong bốn tháng do dự báo bất ngờ về tình trạng dư cung trong mùa này, sau đó giá phục hồi trở lại khi có cảnh báo về tình trạng bán quá mức.

Hợp đồng ca cao giao dịch trên sàn London giảm 3 bảng xuống còn 6.531 GBP/tấn vào lúc đóng cửa giao dịch, trước đó đã giao dịch gần mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 11 là 6.182 GBP.

Ca cao giao dịch trên sàn New York tăng 1,7% lên 8.430 USD/tấn, sau khi giảm 9% vào tuần trước.

Các nhà giao dịch ca cao đang ở thế phòng thủ sau dự báo bất ngờ của Tổ chức Ca cao Quốc tế rằng thị trường sẽ ghi nhận mức thặng dư 142.000 tấn trong mùa vụ 2024/25.

Các đại lý cho biết ca cao về mặt kỹ thuật đã được bán quá mức, tuy nhiên, phần lớn dự báo của ICCO dựa vào việc tiêu thụ giảm do giá cao chứ không phải do sản lượng cải thiện.

Cà phê vững đến tăng giá

Giá cà phê Arabica gần như không thay đổi so với phiên liền trước, ở mức 3,84 USD/lb.

Giá cà phê Robusta tăng 0,4% lên 5.375 USD/tấn.

Tình trạng khô hạn ở nước sản xuất hàng đầu Brazil vẫn là mối lo ngại với thị trường cà phê, nhưng thị trường xuất hiện nỗi lo về tác động của giá cao đối với nhu cầu.

Tổ chức Cà phê Quốc tế cho biết, xuất khẩu cà phê xanh toàn cầu đã giảm 14,2% trong tháng 1 xuống còn 11,32 triệu bao, ghi nhận mức giảm hàng tháng thứ ba liên tiếp.

Đậu tương giảm, ngô và lúa mì tăng

Giá đậu tương trên sàn Chicago giảm vào thứ Hai do bị ảnh hưởng bởi xu hướng giảm trên thị trường dầu mỏ và lo ngại về tình trạng giảm phát của Trung Quốc.

Trong khi đó, giá lúa mì tăng, với hợp đồng giao dịch nhiều nhất chạm mức cao nhất kể từ ngày 28 tháng 2, sau khi Nga hạ ước tính về sản lượng lúa mì của họ.

Kết thúc phiên, giá đậu tương trên Sàn giao dịch Chicago giảm 11 US cent xuống 10,14 USD/bushel; giá ngô tăng 2-3/4 US cent lên 4,72 USD/bushel và lúa mì tăng 11-1/4 US cent lên 5,62-1/2 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 11/3: