Thị trường ngày 12/12: Giá dầu, đồng, cao su giảm vì Covid-19 lan nhanh, vàng khởi sắc

Dầu giảm do Covid-19 lan nhanh

Giá dầu giảm trong phiên vừa qua do lo ngại nhu cầu dầu sẽ suy yếu khi New York áp đặt những quy định hạn chế mới đối với hoạt động kinh doanh do Covid-19 lây lan nhanh chóng, làm lu mờ tác động tích cực từ những thông tin về tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 28 US cent (0,6%) xuống 49,97 USD/thùng, phiên liền trước giá đã lập đỉnh cao nhất kể từ tháng 3 năm nay, là 51 USD/thùng. Dầu Tây Texas Mỹ (WTI) phiên vừa qua cũng giảm 21 US cent (0,5%) xuống 46,57 USD, sau khi tăng gần 3% ở phiên liền trước. Tính chung cả tuần, giá dầu Bent tăng 1,5%, còn dầu WTI tăng 1%, là tuần tăng thứ 6 liên tiếp.

Bob Yawger, giám đốc mảng năng lượng tương lai của Mizuho ở New York cho biết: "Những hạn chế ở New York đang đè nặng lên giá cả trong ngày 11/12". Thống đốc New York Andrew Cuomo đã lệnh cho các nhà hàng trong thành phố phải dừng tổ chức hoạt động ăn uống trong bối cảnh số ca nhiễm SARS-CoV-2 đang gia tăng.

Bổ sung thêm những nguyên nhân gây áp lực giảm giá dầu trong phiên vừa qua là tồn trữ dầu thô của Mỹ tăng, các công ty dầu khí Mỹ tuần trước đã bổ sung số lượng giàn khoan dầu và khí nhiều nhất kể từ tháng 1 năm nay, và có nguy cơ nước Anh rời EU mà không có thỏa thuận nào.

Vàng tăng

Giá vàng tăng trong phiên vừa qua và tính chung cả tuần tăng tuần thứ 2 liên tiếp khi các nhà đầu tư tin tưởng Mỹ sắp có một gói cứu trợ mới để chống Covid-19.

Kết thúc phiên này, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.839,9 USD/ounce, trước đó cùng phiên có lúc giá giảm 0,6%; vàng kỳ hạn tháng 2/2021 tăng 0,3% lên 1.843,60 USD/ounce.

David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại của High Ridge Futures cho biết: "Chúng tôi vẫn tin rằng gói kích thích sẽ được đưa ra và điều đó sẽ tiếp tục là yếu tố cơ bản hỗ trợ giá vàng và bạc trong tương lai".

Đầu tuần qua, giá vàng đã đạt 1.875 USD/ounce, nhưng sau đó chịu áp lực do USD hồi phục từ mức thấp gần đây. Nhưng sau đó, thị trường vàng nhanh chóng ổn định trở lại, bất chấp việc USD vẫn đi lên. Chỉ số dollar index tuần này tăng tuần đầu tiên trong vòng 4 tuần.

Đồng giảm vì bán kiếm lời và lo ngại Brexit không thỏa thuận

Giá đồng giảm trong phiên cuối tuần, từ mức cao nhất nhiều năm, do hoạt động bán chốt lời giữa bối cảnh lo ngại khi các cuộc đàm phán giữa Anh và EU về thỏa thuận thương mại cho thấy nguy cơ không kết quả, và Mỹ vẫn chậm trễ trong việc đưa ra gói kích thích kinh tế mới.

Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng giảm giá do những thông tin này.

Giá đồng kỳ hạn giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 1,3% xuống 7.776 USD/tấn vào cuối phiên, trước đó có thời điểm đạt 7.973,5 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 2/2013.

Nhà phân tích Carsten Menke của Julius Baer ở Zurich cho biết: "Rất nhiều tin tốt đã tác động đến thị trường. Việc chốt lời sau một đợt tăng mạnh như vậy không có gì đáng ngạc nhiên và hôm nay chúng tôi có bị ảnh hưởng chút ít bởi sự giảm giá trên thị trường chứng khoán", "Thông thường, nếu bạn có tâm trạng lạc quan quá mức thì đối với thị trường hàng hóa tương lai, việc điều chỉnh 10% giá triij sẽ không có gì bất thường".

Quặng sắt cao kỷ lục lịch sử

Giá quặng sắt phiên vừa qua đã tăng gần 10% lên vượt 1.000 CNY (152,95 USD)/tấn lần đầu tiên trong lịch sử do lo ngại nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu thép tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang bùng nổ.

Phiên 11/12, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2021 – đang được giao dịch nhiều nhất – trên sàn Đại Liên có thời điểm tăng 9,9% lên 1.042 CNY/tấn, lúc đóng cửa vẫn còn tăng 4,4% so với phiên liền trước, và tính chung cả tuần tăng 6,4%, là tuần tăng thứ 5 liên tiếp.

Trong vòng một tháng qua, giá quặng sắt đã tăng 25%, còn so với thời điểm này năm ngoái thì hiện cao hơn 65%.

Lúa mì tăng do lo ngại Nga áp thuế xuất khẩu, ngô và đậu tương cũng tăng



Giá lúa mì Mỹ đã tăng mạnh trong phiên vừa qua do lo ngại nguồn cung trên toàn cầu giảm sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) hạ triển vọng về lượng tồn trữ ngũ cốc và Nga cân nhắc hạn chế xuất khẩu.

Giá ngô và đậu tương phiên vừa qua cũng đi lên do nguồn cung hạn hẹp kéo dài, nhất là đậu tương, vì lo ngại về triển vọng sản lượng của Nam Mỹ không khả quan do thời tiết khô hạn lúc đầu vụ.

Trên sàn Chicago, lúa mì kỳ hạn tháng 3 năm sau tăng 18 US cent lên 6,14-1/2 USD/bushel, là phiên thứ 3 liên tiếp tăng giá với mức tăng trong 3 phiên này lên tới 7,8%, nhiều nhất kể từ tháng 7. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2021 tăng 7-3/4 US cent lên 11,60-1/2 USD/bushel, trong khi ngô kỳ hạn tháng 3 tăng 2-1/4 US cent lên 4,23-1/2 USD/bushel.

Tính chung cả tuần, giá lúa mì tăng mạnh nhất 4 tháng, trong khi ngô tăng tuần thứ 5 trong vòng 6 tuần gần đây, còn đậu tương giảm nhẹ tuần thứ 2 liên tiếp.

Đường giảm do nhà đầu tư tránh rủi ro

Giá đường thô giảm 1,5% trong phiên vừa qua do nhà đầu tư giảm giao dịch vì lo ngại sẽ có rủi ro giữa bối cảnh lại dấy lên thông tin về việc Ấn Độ trợ cấp xuất khẩu đường.

Kết thúc phiên vừa qua, đường thô kỳ hạn tháng 3/2020 giảm 1,5% xuống 14,43 US cent/lb, sau khi đã giảm 2% ở phiên liền trước. Đường trắng kỳ hạn tháng 3 cũng giảm 1,4% xuống 395,8 USD/tấn.

Trên thị trường lại có thông tin Chính phủ Ấn Độ đang tiến gần hơn tới việc công bố trợ cấp xuất khẩu đường – chương trình đã bị trì hoãn từ lâu.

Mặc dù giá đường hiện đang giảm, song ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng, giá nông sản này sẽ tăng trong năm tới do USD giảm, lạm phát, La Nina và nhu cầu tăng từ Trung Quốc.

Cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3 tăng 0,55 US cent (0,5%) lên 1,216 USD/lb trong phiên cuối tuần do real Brazil tăng giá. Bang trồng cà phê Minas Gerais của Brazil tiếp tục có mưa thường xuyên hơn sau đợt hạn hán nghiêm trọng hồi tháng 10, song người trồng cà phê cho biết đã quá muộn để cải thiện triển vọng năng suất cho vụ tới.

Giá cà phê robusta giao tháng 3 cũng tăng 6 USD (0,4%) lên 1.357 USD/tấn.

Cao su giảm

Giá cao su trên thị trường Nhật Bản giảm trong phiên vừa qua và tính chung cả tuần cũng giảm tuần đầu tiên trong vòng 3 tuần do dịch Covid-19 lan nhanh và thiếu chắc chắn về gói kích thích kinh tế của Mỹ.

Trên sàn Osaka, cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 3,3 JPY (1,4%) xuống 229.9 JPY/kg, tính chung cả tuần giảm 10%. Trên sàn Thượng Hải, hợp đồng giao cùng kỳ hạn tăng 0,9% lên 14.495 CNY/tấn.

