Thị trường ngày 12/12: Giá dầu tăng nhẹ, vàng thấp nhất 3 tuần, nhôm thấp nhất 3 tháng

Dầu tăng nhẹ

Giá dầu đóng cửa tăng nhẹ do việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ không thể xua tan hoàn toàn lo lắng về dư cung dầu thô và dự kiến tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu yếu hơn vào năm tới.

Chốt phiên 11/12, dầu thô Brent tăng 0,19 USD hay 0,3% lên 76,03 USD/thùng. Dầu WTI tăng 0,09 USD lên 71,32 USD/thùng.

Cả hai hợp đồng này đã tăng vọt hơn 2% trong ngày cuối tuần trước, nhưng giảm tuần thứ 7 liên tiếp, chuỗi giảm giá hàng tuần dài nhất kể từ năm 2018 do lo ngại kéo dài về dư cung.

Bất chấp cam kết của tổ chức OPEC+ cắt giảm sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày trong quý 1, các nhà đầu tư vẫn nghi ngờ về việc tuần thủ.

Tăng trưởng sản lượng của các nước ngoài OPEC dự kiến sẽ dẫn tới dư cung trong năm tới.

RBC Capital Markets dự kiến dự trữ giảm 700.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm nhưng chỉ giảm 140.000 thùng trong cả năm nay.

Tuần trước các quan chức Trung Quốc đã cam kết thúc đẩy nhu cầu trong nước, củng cố và tăng cường sự phục hồi kinh tế trong năm 2024.

Trong tuần này các nhà đầu tư theo dõi hướng dẫn về chính sách lãi suất trong các cuộc họp của 5 ngân hàng trung ương gồm Fed, cũng như dữ liệu về lạm phát của Mỹ để đánh giá ảnh hưởng tiềm tàng tới kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu.

Giá suy yếu gần đây đã thu hút nhu cầu từ Mỹ, quốc gia đang tìm kiếm tới 3 triệu thùng dầu thô cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) trong tháng 3/2024.

Vàng giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần do USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ mạnh, trong khi nhà đầu tư đợi một số cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương và số liệu lạm phát của Mỹ có thể ảnh hưởng tới chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giao ngay giảm 1,1% xuống 1.980,69 USD/ounce sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20/11. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 2/2024 đóng cửa giảm 1% xuống 1.993,7 USD/ounce.

USD tăng 0,1% khiến vàng đắt hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Các nhà đầu tư đang định giá 71% khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 5. Lãi suất giảm có xu hướng hỗ trợ vàng.

Nhôm thấp nhất trong hơn 3 tháng

Giá nhôm chạm mức thấp nhất trong hơn 3 tháng do các quỹ đầu cơ tăng cường bán ra bởi dự đoán tồn kho ngày càng tăng. Số liệu yếu tại thị trường kim loại Trung Quốc và USD mạnh lên gây sức ép cho thị trường này.

Nhôm giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME giảm 0,5% xuống 2.123 USD/tấn, yếu nhất kể từ ngày 21/8. Giá nhôm trên sàn giao dịch LME đã giảm 10% kể từ khi chạm mức đỉnh 5 tháng hồi đầu tháng 10.

Đồng và hầu hết các kim loại cơ bản khác giảm sau khi giá tiêu dùng của Trung Quốc tháng 11 giảm với tốc độ nhanh nhất trong 3 năm.

Cũng gây sức ép lên các hàng hóa là USD mạnh lên trước số liệu lạm phát của Mỹ và cuộc họp của ngân hàng trung ương trong tuần này.

Đồng LME giảm 1,3% xuống 8.338 USD/tấn, nickel giảm 1,3% xuống 16.595 USD/tấn, thiếc giảm 1% xuống 24.320 USD/tấn.

Quặng sắt giảm

Giá quặng sắt giảm do tâm lý các nhà đầu tư khi chứng kiến số liệu yếu từ Trung Quốc - nước tiêu thụ quặng sắt hàng đầu thế giới cũng như nhu cầu đang giảm.

Quặng sắt giao tháng 5/2024 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa giảm 0,37% xuống 955 CNY (133 USD)/tấn.

Tại Singapore quặng sắt giao tháng 1/2024 giảm 0,64% xuống 134,65 USD/tấn.

Giá thép tại sàn giao dịch Thượng Hải cũng bị giảm. Thép thanh giảm 0,27%, thép cuộn cán nóng giảm 0,46%, dây thép cuộn thay đổi ít và thép không gỉ giảm 0,15%.

Cao su Nhật Bản phục hồi

Giá cao su Nhật Bản phục hồi từ mức thấp nhất hai tháng đã chạm tới trong tuần trước, đồng JPY giảm thúc đẩy người mua mới trong khi số liệu giá tiêu dùng từ Trung Quốc thúc đẩy hy vọng có thêm kích thích của chính phủ.

Hợp đồng cao su trên sàn giao dịch Osaka giao tháng 5/2024 đóng cửa tăng 5 JPY hay 2,1% lên 242,5 JPY (1,7 USD)/kg. Hợp đồng này đã giảm 7,5% trong tuần trước, tuần giảm mạnh nhất trong 2,5 năm.

Tại Thượng Hải cao su giao tháng 1/2024 tăng 110 CNY lên 13.565 CNY (1.889 USD)/tấn.

Dự trữ cao su của sàn giao dịch Thượng Hải tăng 8,3% so với một tuần trước.

Đường giảm

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa giảm 0,81 US cent hay 3,6% xuống 21,65 US cent/lb sau khi thiết lập mức thấp nhất 5,5 tháng tại 22,17 US cent.

Các đại lý cho biết một thay đổi chính sách ethanol của Ấn Độ trong tuần trước đã khiến giá giảm đồng thời sản lượng lớn hơn dự kiến tại Trung Nam Brazil.

Một khảo sát của S&P Global Commodity Insights cho thấy sản lượng đường của Brazil là 1,25 triệu tấn trong nửa cuối tháng 11, tăng 20% so với một năm trước.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 2,6% xuống 637,7 USD/tấn.

Cà phê tăng

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa tăng 3,8% lên 2.622 USD/tấn một phần bởi sự sụt giảm trong xuất khẩu của nhà sản xuất robusta hàng đầu Việt Nam.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 3,9% lên 1,841 USD/lb, tăng trở lại hướng tới mức cao nhất 6 tháng 1,8850 USD/lb thiết lập trước đó trong tháng này.

Brazil đã xuất khẩu hơn 18% cà phê trong tháng 11 theo Cecafe.

Ngô, lúa mì giảm, đậu tương tăng

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago đóng cửa giảm xuống mức thấp nhất trong tháng này bởi ảnh hưởng sự yếu kém của thị trường lúa mì (giảm mạnh sau khi tăng trong tuần trước).

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 3 đóng cửa giảm 0,8%, xóa đi mức tăng trong 5 phiên trước. Hợp đồng này đóng cửa giảm 4 US cent xuống 4,81-1/2 USD/bushel, đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 29/11.

Đậu tương tăng do lo ngại mới về tình trạng hạn hán ở Brazil và đợt mua đậu tương Mỹ mới.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 1/2024 đóng cửa tăng 32 US cent lên 13,36 USD/bushel, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 30/11.

Lúa mì giảm mạnh do lo ngại chuỗi xuất khẩu lúa mì của Mỹ sang Trung Quốc trong tuần trước sẽ không tiếp tục.

Lúa mì CBOT kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa giảm 22-1/4 US cent xuống 6,09-1/2 USD/bushel. Hợp đồng này đã giảm 3,5% trong ngày.

