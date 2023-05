Thị trường ngày 13/5: Giá dầu, vàng, quặng sắt giảm, đồng bật tăng sau khi chạm mức thấp nhất 5 tháng

Dầu giảm giá do USD mạnh lên và lo ngại nhu cầu

Giá dầu đóng cửa giảm hơn 1%, giảm tuần thứ 3 liên tiếp do thị trường cân bằng giữa lo sợ về nguồn cung và những lo ngại mới về kinh tế tại Mỹ, Trung Quốc.

Chốt phiên 12/5, dầu thô Brent giảm 0,81 USD hay 1,1% xuống 74,17 USD/thùng, dầu WTI giảm 0,83 USD hay 1,2% xuống 70,04 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đóng cửa giảm 1,5% so với tuần trước.

USD tăng so với đồng euro và có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 2, do tình trạng không rõ ràng xung quanh trần nợ và chính sách tiền tệ của Mỹ đã thúc đẩy nhà đầu tư quay sang tài sản trú ẩn an toàn. USD mạnh khiến giá dầu trở nên đắt đỏ cho người mua nước ngoài.

Lo ngại gia tăng rằng Mỹ – quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới – sẽ bước vào suy thoái, với các cuộc đàm phán về trần nợ của chính phủ Mỹ bị hoãn lại và mối lo ngại gia tăng về một ngân hàng khu vực khác đang bị khủng hoảng.

Thống đốc Fed Michelle Bowman cho biết Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể cần tiếp tục nâng lãi suất nếu lạm phát vẫn ở mức cao, bổ sung rằng số liệu trong tháng này đã không thuyết phục được bà rằng áp lực giá đang giảm.

Trong khi đó giá tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 4 tăng chậm hơn so với tháng 3, không đạt kỳ vọng, trong khi giảm phát tại xưởng sản xuất ngày càng sâu làm tái nghi ngờ về sự phục hồi của nước này sau khi dỡ bỏ những hạn chế về Covid.

Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số giàn khoan dầu và khí tự nhiên giảm trong tuần này xuống mức thấp nhất trong gần một năm, do số giàn khoan khí giảm mạnh nhất trong một tuần kể từ tháng 2/2016. Số giàn khoan dầu của Mỹ giảm 2 xuống 586 giàn trong tuần này, thấp nhất kể từ tháng 6/2022, trong khi giàn khí đốt giảm 16 xuống 141 giàn, thấp nhất kể từ tháng 4/2022.

Báo cáo hàng tháng của OPEC cho biết tổ chức này dự kiến nhu cầu với dầu thô của họ trong 6 tháng cuối năm cao hơn 90.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

Thị trường nhận được hỗ trợ sau khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm báo hiệu rằng nước này có thể mua lại dầu cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) sau khi hoàn thành đợt bán bắt buộc của quốc hội vào tháng tới.

Vàng ghi nhận tuần giảm do USD mạnh lên

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất một tuần và ghi nhận tuần giảm, bởi USD mạnh lên và trái phiếu chính phủ Mỹ tăng.

Vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 2.014,09 USD/ounce sau khi giảm khoảng 0,7% trong phiên này. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 6 đóng cửa thay đổi ít tại 2.019,8 USD/ounce.

USD tăng lên mức cao nhất một tháng và có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 9, khiến vàng kém hấp dẫn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng càng làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Giá đồng tăng sau khi xuống thấp nhất trong hơn 5 tháng

Giá đồng xuống mức thấp nhất trong hơn 5 tháng do lo sợ nhu cầu đang chậm lại tại Trung Quốc, tồn kho tăng và USD mạnh lên.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cho biết các quỹ đang chốt lời do đặt cược giá giảm sau khi giá giảm gần đây đã giúp đồng phục hồi sau đó trong phiên này.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại LME tăng 1,1% lên 8.257 USD/tấn. Giá kim loại công nghiệp này đã giảm 10% kể từ giữa tháng 4.

Nhu cầu giao ngay là yếu và chiều hướng trong ngắn hạn đối với các kim loại công nghiệp sẽ được xác định bởi sự kiện vĩ mô và đồng USD.

Dự trữ đồng của sàn LME tăng 50% lên 76.625 tấn kể từ ngày 18/4, củng cố bức tranh nhu cầu yếu.

Nguyên nhân mới nhất dẫn đến việc bán tháo của các kim loại công nghiệp trong ngày 11/5 với số liệu lạm phát của Trung Quốc cho thấy nền kinh tế này đang phải vật lộn để tăng tốc sau khi dỡ bỏ các hạn chế về Covid-19 trong tháng 12/2022.

Quặng sắt giảm

Giá quặng sắt giảm do các nhà đầu tư lo lắng về triển vọng nhu cầu mờ nhạt tại Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại và sản xuất thép hàng đầu thế giới.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa giảm 2% xuống 697 CNY (100,84 USD)/tấn, trong phiên giá đã xuống 685,5 CNY, thấp nhất kể từ ngày 5/5. Tuy nhiên giá quặng sắt Đại Liên có một tuần tăng khiêm tốn sau khi lấy lại được phần đã mất.

Tại Singapore, quặng sắt giao tháng 6 tăng 0,3% lên 98,85 USD/tấn sau khi xuống 96,9 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 5/5. Quặng sắt tại Singapore đã giảm hơn 20% kể từ khi đạt mức cao nhất trong năm nay tại 131 USD/tấn hồi giữa tháng 3, do vui mừng khi Trung Quốc dỡ bỏ những hạn chế về Covid-19 và hỗ trợ chính sách cho lĩnh vực bất động sản đang khó khăn đã giảm bớt.

Nhiều nhà máy thép Trung Quốc đã thông báo giảm giá trong bối cảnh thất vọng về nhu cầu thép trong mùa xây dựng cao điểm của nước này vào mùa xuân.

Tại Thượng Hải thép thanh giảm 1,5%, thép cuộn cán nóng giảm 1,6%, thép không gỉ giảm 0,7% trong khi thép cuộn tăng 0,8%.

Cao su Nhật Bản ghi nhận tuần giảm giá

Giá cao su Nhật Bản giảm phiên thứ 4 và kết thúc tuần trong sắc đỏ, do giá cao su mất đà tăng bởi nguồn cung vào cuối mùa đông, trong khi số liệu kinh tế mờ nhạt làm giảm niềm tin của nhà đầu tư.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 10 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 0,6 JPY hay 0,3% xuống 208,9 JPY (1,55 USD)/kg. Tính chung cả tuần hợp đồng này giảm khoảng 2%.

Tại Thượng Hải, cao su giao tháng 9 giảm 220 CNY xuống 12.015 CNY (1.738,26 USD)/tấn, kết thúc 4 ngày tăng.

Cà phê tăng

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 7 đóng cửa tăng 39 USD hay 1,5% lên 2.432 USD/tấn.

Giá robusta tăng cao nhờ nguồn cung cạn kiệt tại Việt Nam và Indonesia, lần lượt là nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất và lớn thứ 3 thế giới. Cũng có những lo ngại về mùa vụ liên quan tới dự báo thời tiết ở Châu Á vì hiện tượng El Nino.

Tuy nhiên, các đại lý dự kiến Brazil thu hoạch vụ robusta kỷ lục trong niên vụ 2023/24. Điều này cùng với vụ arabica tốt sẽ thúc đẩy tổng lượng xuất khẩu tăng khoảng 9%, làm giảm tình trạng khan hiếm của thị trường này. Brazil là nhà sản xuất robusta lớn thứ hai thế giới và trồng arabica nhiều nhất thế giới.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 7 giảm 0,15 US cent hay 0,1% xuống 1,8285 USD/lb.

Đường tăng

Đường thô kỳ hạn tháng 7 đóng cửa tăng 0,2 US cent hay 0,8% lên 26,22 US cent/lb, giá đã lên mức cao nhất trong 11,5 tháng tại 27,41 US cent hồi cuối tháng 4.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc giảm một nửa dự báo lượng đường thiếu hụt của nước này trong niên vụ 2023/24 so với ước tính trước đó.

Tuy nhiên các đại lý cho biết đường dường như cải thiện trong thời gian tới do nguồn cung cơ bản khan hiếm và những lo ngại về hiện tượng El Nino có thể ảnh hưởng tới sản lượng toàn cầu như thế nào.

Đường trắng kỳ hạn tháng 8 tăng 9,8 USD hay 1,4% lên 715,10 USD/tấn.

Đậu tương giảm, ngô trái chiều

Đậu tương trên sàn giao dịch Chicago giảm do dự báo của chính phủ về vụ thu hoạch kỷ lục của Mỹ và nguồn cung đang tăng. Ngô CBOT đóng cửa trái chiều.

Dự trữ đậu tương thành phẩm tăng lên 335 triệu bushel vào cuối niên vụ 2023/24 so với 215 triệu bushel một năm trước.

Hợp đồng đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 7 giảm 15-1/2 US cent xuống 13,9 USD/bushel. Trong tuần hợp đồng này đã mất 3,2%.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 7 đóng cửa tăng 4 US cent lên 5,86-1/4 USD/bushel và ngô kỳ hạn tháng 12 giảm 5 US cent xuống 5,08-3/4 USD/bushel.

