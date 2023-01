Thị trường ngày 14/1: Giá dầu vẫn tăng mạnh, thép, đường, cà phê và đậu tương đồng loạt tăng, quặng sắt cao nhất 17 tháng

Giá dầu có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2022

Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng và có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2022, do đồng USD giảm xuống mức thấp nhất 7 tháng và nhu cầu từ nước nhập khẩu dầu hàng đầu – Trung Quốc – tăng.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/1, dầu thô Brent tăng 1,25 USD tương đương 1,5% lên 85,28 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng phiên thứ 7 liên tiếp, tăng 1,47 USD tương đương 1,9% lên 79,86 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 8,6% và dầu WTI tăng 8,4%, bù đắp mức giảm mạnh tuần trước đó.

Chỉ số đồng USD giảm xuống mức thấp nhất hơn 7 tháng, sau số liệu lạm phát trong tháng 12/2022 giảm – lần đầu tiên – trong 2,5 năm, dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất.

Giá khí tự nhiên thấp nhất 18 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 8% xuống mức thấp nhất 18 tháng, do dự kiến nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Freeport tại Texas sẽ đóng cửa đến tháng 2/2023 hoặc muộn hơn và dự báo thời tiết sẽ trở lại ôn hòa vào tháng 2/2023 sau băng giá vào cuối tháng 1/2023.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn New York giảm 27,6 US cent tương đương 7,5% xuống 3,419 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 24/6/2021. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên giảm 8% - tuần giảm thứ 4 liên tiếp – lần đầu tiên kể từ tháng 10/2022. Trong 3 tuần trước đó, giá khí tự nhiên giảm tổng cộng 44%.

Giá vàng cao nhất hơn 8 tháng, bạc tăng

Giá vàng tăng lên mức cao nhất hơn 8 tháng, vượt ngưỡng 1.900 USD/ounce do lạm phát của Mỹ giảm, dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất chậm hơn.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,3% lên 1.920,7 USD/ounce – cao nhất kể từ cuối tháng 4/2022. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng 2,9%. Vàng kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn New York tăng 1,2% lên 1.921,7 USD/ounce.

Giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 12/2022 giảm lần đầu tiên trong hơn 2,5 năm.

Giá bạc tăng 2,1% lên 24,28 USD/ounce và có tuần tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 23/12/2022.

Giá đồng duy trì vững

Giá đồng duy trì vững song có tuần tăng 7%, do đồng USD suy yếu và kỳ vọng Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế Covid-19 sẽ thúc đẩy nhu cầu.

Giá đồng trên sàn London duy trì ổn định ở mức 9.190,5 USD/tấn, giảm từ mức cao nhất 7 tháng (9.240 USD/tấn). Tính chung cả tuần, giá đồng có tuần tăng 7%.

Dự kiến, tiêu thụ đồng của Trung Quốc trong năm 2023 sẽ tăng 4,4% lên 14,8 triệu tấn, Fitch Solutions Country Risk và Industry Research cho biết.

Giá quặng sắt cao nhất 17 tháng, thép tăng

Giá quặng sắt tại Đại Liên tăng hơn 3% lên mức cao nhất 17 tháng và có tuần tăng, do lạc quan về triển vọng nhu cầu tại nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên tăng 3,4% lên 881 CNY (130,96 USD)/tấn, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2021 (883 CNY/tấn) trong đầu phiên giao dịch.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn Singapore tăng 3,5% lên 126,4 USD/tấn - cao nhất kể từ tháng 6/2022.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,1%, thép cuộn cán nóng tăng 0,9%, thép cuộn tăng 0,4% và thép không gỉ tăng 0,7%.

Mối lo ngại về nguồn cung toàn cầu thúc đẩy giá quặng sắt tăng, sự gián đoạn liên quan đến thời tiết tại Brazil và lốc xoáy tại Australia – nước xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới và quá trình bảo trì mỏ khai thác trong quý đầu tiên của năm.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm bởi đồng JPY tăng mạnh, song có tuần tăng trong bối cảnh thị trường cao su Thượng Hải tăng, do kỳ vọng nền kinh tế hồi phục và nhu cầu tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc – tăng mạnh.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn Osaka giảm 2,3 JPY tương đương 1% xuống 223,7 JPY (1,73 USD)/kg. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá cao su tăng 1,3%.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 75 CNY xuống 13.000 CNY (1.932 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn Singapore tăng 0,8% lên 136,8 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng, song có tuần giảm 4,17% - tuần giảm thứ 3 liên tiếp, do triển vọng cây trồng tại nước sản xuất hàng đầu – Brazil – được cải thiện, gây áp lực giá.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 2,3 US cent tương đương 1,5% lên 1,517 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London tăng 35 USD tương đương 1,9% lên 1.916 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá cà phê robusta tăng 5%.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 0,14 US cent tương đương 0,7% lên 19,73 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London tăng 8 USD tương đương 1,5% lên 547,3 USD/tấn.

Giá đậu tương, ngô và lúa mì đều tăng

Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng phiên thứ 3 liên tiếp và giá ngô tăng lên mức cao nhất 1,5 tuần, do lo ngại thời tiết xấu tại khu vực Nam Mỹ.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2023 tang 9-1/4 US cent lên 15,27-3/4 USD/bushel. Tính chung cả tuần, giá đậu tương tăng 2,3%. Giá ngô kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 4 US cent lên 6,75 USD/bushel. Tính chung cả tuần, giá ngô tăng 3,2% - tuần tăng mạnh nhất trong 4,5 tháng. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 1 US cent lên 7,43-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ giảm tuần thứ 2 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm tuần thứ 2 liên tiếp và giảm mạnh nhất trong 3 tuần, chịu ảnh hưởng bởi đồng ringgit tăng mạnh và nhu cầu giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 69 ringgit tương đương 1,76% xuống 3.842 ringgit (886,48 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ giảm 5,2%.

