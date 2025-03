Thị trường ngày 14/3: Giá vàng lập kỷ lục mới, cà phê robusta tăng do nguồn cung khan hiếm

Dầu giảm hơn 1% do lo ngại về thuế quan

Giá dầu giảm hơn 1% vào thứ Năm khi thị trường cân nhắc những đánh giá về kinh tế vĩ mô, bao gồm cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và các quốc gia khác có thể gây tổn hại đến nhu cầu trên toàn cầu cũng như sự không chắc chắn bắt nguồn từ đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Giá dầu Brent giảm 1,07 USD, tương đương 1,5%, xuống 69,88 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 1,13 USD, tương đương 1,7%, xuống 66,55 USD/thùng.

Cơ quan Năng lượng Quốc dự báo nguồn cung dầu toàn cầu có thể vượt cầu khoảng 600.000 thùng mỗi ngày trong năm nay, với nhu cầu toàn cầu hiện dự kiến chỉ tăng 1,03 triệu thùng/ngày, thấp hơn dự báo cách đây một tháng, là 70.000 thùng/ngày.

Vàng cao kỷ lục

Giá vàng tăng mạnh lên mức cao kỷ lục, gần sát mốc quan trọng 3.000 USD/ounce vào thứ năm, động lực thúc đẩy là sự bất ổn về thuế quan gia tăng và kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giá vàng giao ngay cuối phiên thứ Năm tăng 1,6% lên 2.979,76 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục lần thứ 12 trong năm nay vào đầu phiên giao dịch.

Giá đã tăng gần 14% trong năm nay sau khi tăng 27% trong năm 2024.

Giá vàng kỳ hạn tháng 4/2025 tăng 1,5% lên 2.991,3 USD.

Đồng giảm từ mức cao nhất 5 tháng

Giá đồng giảm từ mức cao nhất 5 tháng do lo ngại về tăng trưởng toàn cầu làm giảm tác động từ thuế quan của Mỹ, trong khi giá thiếc tăng mạnh lên mức cao nhất trong 32 tháng sau khi một mỏ ở Congo đóng cửa.

Đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,1% xuống 9.759,50 USD/tấn vào lúc đóng cửa phiên giao dịch, sau khi có thời điểm tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 11/10, là 9.811 USD.

Trái lại, giá thiếc trên sàn LME tăng mạnh, thêm 8,9% lên 36.400 USD/tấn sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022, khi Alphamin Resources cho biết họ sẽ tạm thời ngừng hoạt động tại mỏ thiếc Bisie của mình tại Cộng hòa Dân chủ Congo do tình hình bất ổn.

Quặng sắt dao động trái chiều

Giá quặng sắt kỳ hạn tương lai trên sàn giao dịch Singapore phục hồi vào thứ Năm, được thúc đẩy bởi làn sóng mua vào khi nhu cầu ngắn hạn tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới - Trung Quốc - vẫn mạnh, mặc dù lo ngại về xung đột thương mại toàn cầu đã hạn chế xu hướng tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 0,83% lên 101,5 USD/tấn.

Sản lượng kim loại nóng, thường được sử dụng để đánh giá nhu cầu quặng sắt, ở Trung Quốc ước tính sẽ tăng thêm vào tháng 3 do biên lợi nhuận thép hấp dẫn, các nhà phân tích tại Hongyuan Futures cho biết.

Tuy nhiên, hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) DCIOcv1 của Trung Quốc giảm 0,13% xuống 775,5 nhân dân tệ (107,18 USD) một tấn.

Cao su giảm

Giá cao su trên thị trường Nhật Bản giảm vào lúc đóng cửa do lo ngại về xung đột thương mại ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) giảm 6 yên, hay 1,75%, xuống 337,2 yên (2,28 USD)/kg.

Hợp đồng cao su tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 115 nhân dân tệ, hay 0,67%, xuống còn 17.075 nhân dân tệ (2.358,59 USD)/tấn.

Chính sách thuế quan của Mỹ khiến các nhà đầu tư lo ngại về triển vọng nhu cầu toàn cầu. Công ty tư vấn Trung Quốc Jinlianchuang cho biết trong một lưu ý rằng bầu không khí vĩ mô đang bi quan, gây sức ép lên thị trường hàng hóa.

Cà phê dao động trái chiều

Giá cà phê Robusta tăng 20 USD, hay 0,4%, lên 5.528 USD/tấn.

Các đại lý cho biết thị trường robusta được hỗ trợ bởi người trồng cà phê ở Việt Nam giảm lượng bán cà phê ra thị trường.

Reuters dẫn lời một thương nhân cho biết rất khó để mua cà phê ở Việt Nam vào lúc này vì nông dân không bán. Đồng thời, nguồn cung thay thế từ Brazil rất ít.

Cà phê xuất khẩu của Việt Nam được các thương nhân chào giá trừ lùi 150-200 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5 trên sàn London.

Tại Indonesia, hạt cà phê robusta Sumatra được chào bán với mức giá + 80 USD so với giá tại London, tăng so với mức trừ lùi 180 USD một tuần trước do nguồn cung cũng khan hiếm.

Đối với loại Arabica, giá trên sàn New York giảm 0,3% xuống 3,857 USD/lb.

Xuất khẩu cà phê của Brazil đã giảm 12% trong tháng 2/2025 do nguồn cung thấp, theo nhóm xuất khẩu Cecafe.

Đường thô tiếp tục tăng

Giá đường thô tiếp tục tăng vào thứ Năm do tiết khô hạn ở Brazil và triển vọng sản xuất ở Ấn Độ xấu đi.

Giá đường thô kỳ hạn tương lai tăng 0,39 cent, hay 2,1%, lên 19,25 cent/lb khi thị trường tăng khoảng 6% trong tuần trước.

"Diễn biến giá tăng phản ánh mối lo ngại kéo dài về lượng mưa ở Brazil và dự báo sản xuất đường ở Ấn Độ giảm xuống", ngân hàng Rabobank cho biết.

Ấn Độ có khả năng sản xuất 26,4 triệu tấn đường trong mùa hiện tại - đến tháng 9, giảm 2,94% so với ước tính trước đó là 27,2 triệu tấn, Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ cho biết.

Giá đường trắng tăng 1% lên 538,70 USD/tấn.

