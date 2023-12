Thị trường ngày 15/12: Giá dầu tăng 3%, đồng tăng mạnh nhất trong một năm

Dầu tăng 3%

Giá dầu tăng 3%, tiếp tục tăng từ phiên trước, bởi USD yếu hơn và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo nhu cầu dầu trong năm tới.

Chốt phiên 14/12 dầu thô Brent tăng 2,35 USD hay 3,2% lên 76,61 USD/thùng. Dầu WTI tăng 2,11 USD hay 3% lên 71,58 USD/thùng.

Tiêu thụ dầu thế giới sẽ tăng 1,1 triệu thùng/ngày trong năm 2024, IEA cho biết trong báo cáo hàng tháng, tăng 130.000 thùng/ngày so với dự báo trước đây, do triển vọng cải thiện ở Mỹ và giá dầu thấp.

Giá tăng cũng do USD suy yếu sau khi Fed báo hiệu giảm chi phí đi vay vào năm 2024.

Lãi suất giảm làm giảm chi phí đi vay của người tiêu dùng, có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ. USD giảm khiến dầu mỏ rẻ hơn cho người mua bằng ngoại tệ khác.

Trong khi đó Ngân hàng Trung ương Châu Âu đẩy lùi việc đặt cược cắt giảm lãi suất sắp diễn ra bằng cách tái khẳng định rằng chi phí đi vay sẽ vẫn ở mức cao kỷ lục mặc dù dự đoán lạm phát giảm.

Giá dầu Brent đã đạt trung bình khoảng 80 USD/thùng trong năm nay. Một khảo sát của Reuters với 30 dự báo từ các nhà kinh tế và phân tích cho thấy dầu Brent sẽ đạt trung bình 84,43 USD/thùng trong năm 2024.

Vàng chạm mức cao nhất trong 10 ngày

Giá vàng chạm mức cao nhất trong 10 ngày do USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm sau khi Fed báo hiệu kết thúc chu kỳ chính sách tiền tệ thắt chặt.

Vàng giao ngay tăng 0,4% lên 2.034,31 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 2/2024 đóng cửa tăng 2,4% lên 2.044,90 USD/ounce.

Lãi suất thấp làm giảm chi phí giữ vàng và gây áp lực lên USD. USD giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7.

Đồng có ngày tăng mạnh nhất trong gần một năm

Giá đồng tăng mạnh do USD yếu và dự đoán Mỹ cắt giảm lãi suất trong năm tới điều đó sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu kim loại.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME tăng khoảng 3% lên 8.588 USD/tấn trước khi giảm xuống chỉ tăng 2,8% trong ngày lên 8.564 USD/tấn, tăng một ngày mạnh nhất kể từ ngày 9/1.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết đợt thắt chặt chính sách tiền tệ của Mỹ có thể đã kết thúc do lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến, đồng thời cuộc thảo luận cắt giảm chi phí đi vay sẽ được xem xét. Tin tức của Fed đã thúc đẩy các thị trường chứng khoán tăng trên toàn cầu.

Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương lớn của Châu Âu tiếp tục giữ lãi suất ổn định, gây áp lực khiến USD giảm so với các đồng tiền khác.

Sự tăng giá của đồng tiếp tục được duy trì bởi các mỏ đóng cửa và cắt giảm sản lượng, điều đó có thể thay đổi tình hình dư thừa trong năm tới.

Quặng sắt Đại Liên giảm

Giá quặng sắt của Trung Quốc tiếp tục giảm do nước này thiếu các biện pháp kích thích mới và số liệu cho thấy hoạt động cho vay của ngân hàng yếu hơn dự kiến trong tháng trước.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa giảm 1,05% xuống 942 CNY (132 USD)/tấn.

Các nhà phân tích cho biết việc bổ sung dự trữ quặng sắt diễn ra chậm chạp do các nhà máy đang vật lộn để có lợi nhuận và muốn giữ lượng tồn kho ở mức thấp.

Tuy nhiên, tại Singapore quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 tăng 0,25% lên 133,95 USD/tấn, đảo chiều giảm trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi dự đoán rằng đợt tăng lãi suất ở Mỹ đã kết thúc.

Giá thép tại Thượng Hải giảm do nhiệt độ giảm mạnh và tuyết ở nhiều khu vực làm gián đoạn hoạt động xây dựng ở khắp miền bắc Trung Quốc. Thép cây giảm 2,03%, thép cuộn cán nóng giảm 1,03%, trong khi thép không gỉ thay đổi ít.

Cao su Nhật Bản giảm do nhu cầu của Trung Quốc yếu

Giá cao su Nhật Bản giảm bởi lo ngại nhu cầu yếu tại Trung Quốc, mặc dù giá dầu thô tăng đã hạn chế đà giảm.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn giao dịch Osaka giảm 1,8 JPY hay 0,76% xuống 236,2 JPY/kg.

Tại Thượng Hải giá cao su giao tháng 5/2024 tăng 25 CNY hay 0,19% lên 13.470 CNY (1.874,52 USD)/tấn.

Công ty xếp hạng Fitch Rating cho biết triển vọng của họ với Trung Quốc trong năm 2024 là trung bình, nhưng quốc gia này sẽ tiếp tục chứng kiến những trở ngại từ nhu cầu bên ngoài yếu, những thách thức trong lĩnh vực bất động sản và nợ của chính quyền địa phương.

Đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa tăng 0,21 US cent hay 2,5% lên 22,18 US cent/lb sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 tại 21,16 US cent.

Các đại lý cho biết các quỹ có thể bổ sung thêm các vị thế bán mới chứ không chỉ thanh lý vị thế mua của họ. Họ cũng ghi nhận mưa dự kiến sẽ xuất hiện ở Brazil trong tuần tới có thể có lợi cho vụ mùa tiếp.

Sản lượng mạnh hơn dự kiến tại Brazil cộng với chính sách ethanol của Ấn Độ vào tuần trước sẽ thúc đẩy nguồn cung đường trong nước, tiếp tục gây áp lực cho giá đường.

Tuy nhiên, trong dài hạn đường sẽ có điều chỉnh tăng, do thị trường vẫn được dự kiến thiếu hụt trong niên vụ này.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 3 USD hay 0,5% lên 630,6 USD/tấn.

Cà phê tăng

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa tăng 28 USD hay 1% lên 2.797 USD/tấn sau khi lên mức cao nhất kể từ năm 2008 trong ngày 13/12 tại 2.810 USD/tấn.

Tổ chức Conab của Brazil đã giảm ước tính sản lượng robusta năm 2023 xuống 16,17 triệu bao, giảm 11,2% so với năm trước đó do bang Espirito Santo đối mặt với tình trạng thời tiết khắc nghiệt. Brazil là nhà sản xuất robusta lớn thứ 2 thế giới và là nhà xuất khẩu lớn thứ 3.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3 tăng 1% lên 1,906 USD/lb sau khi lên mức đỉnh 7 tháng tại 1,9450 USD/lb. Conab đã nâng ước tính của mình với sản lượng cà phê arabica của Brazil trong năm 2023 lên 38,9 triệu bao tăng 8,2% so với năm trước.

Các hoạt động giao dịch cà phê tại Việt Nam vẫn mờ nhạt do nguồn cung cạn kiệt bởi nông dân hạn chế bán ra với hy vọng giá tăng, trong khi mức cộng thu hẹp tại Indonesia.

Nông dân tại Tây Nguyên đang bán cà phê ở mức 63.500 – 66.000 đồng (2,62 - 2,72 USD)/kg, cao hơn so với 59.000 – 60.500 đồng một tuần trước.

Một thương nhân tại vành đai cà phê này cho biết hiện nay nông dân không bán ra. Giá tiếp tục tăng vì thế họ đợi giá cao hơn.

Các lái thương chào bán cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ ở mức cộng 40 – 60 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2024 ở London.

Tại Indonesia mức cộng của cà phê robusta Sumatran thu hẹp trong tuần này do giá cà phê tại London tăng.

Một thương nhân cho biết cà phê giao tháng 1/2024 được chào bán ở mức cộng 500 USD, giảm từ 600 USD trong tuần trước.

Giá gạo tăng tại Ấn Độ, Thái Lan do nhu cầu đã cải thiện, nguồn cung giảm

Giá gạo đồ xuất khẩu từ Ấn Độ tăng trong tuần này do nhu cầu cải thiện và những lo ngại về sản lượng, trong khi nhu cầu từ các thị trường Đông Nam Châu Á đã đẩy giá gạo Thái Lan lên mức cao nhất trong 4 tháng.

Tại Ấn Độ giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 499 USD - 506 USD/tấn trong tuần này so với mức 497 – 505 USD/tấn một tuần trước.

Giá lúa đang tăng vì chính phủ đang thu mua từ nông dân với giá hỗ trợ tăng, cuối cùng khiến giá xuất khẩu tăng.

Tại Thái Lan giá gạo 5% tấm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8 ở mức 640 USD/tấn so với 620 – 625 USD/tấn một tuần trước. Các thương nhân cho biết giá tăng bởi nhu cầu từ các thị trường như Indonesia và Philippines.

Giá tăng sẽ có thể được duy trì hoặc tăng mạnh hơn vào cuối năm do chỉ có lượng nhỏ nguồn cung trong thị trường.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 655 – 660 USD/tấn so với 655 – 665 USD một tuần trước.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng do nguồn cung khan hiếm, trong khi người mua ngần ngại đặt hàng mới vì giá tương đối cao. Nguồn cung không tăng cho tới tháng 3/2024 khi nông dân thu hoạch vụ đông xuân.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 15/12