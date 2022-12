Thị trường ngày 15/12: Giá dầu tiếp đà tăng; khí tự nhiên giảm mạnh; vàng và nhôm quay đầu giảm, đường thô cao nhất 1 tháng

Giá dầu tăng hơn 2 USD/thùng

Giá dầu tăng hơn 2 USD/thùng, sau khi OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu dầu trong năm tới sẽ hồi phục và Mỹ sẽ giảm bớt việc tăng lãi suất dự kiến cùng với lạm phát chậm lại.

Chốt phiên giao dịch ngày 14/12, dầu thô Brent tăng 2,02 USD tương đương 2,4% lên 82,7 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,94 USD lên 77,28 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều tăng do giá dầu diesel tăng mạnh trước thời tiết lạnh dự kiến vào cuối năm.

OPEC dự kiến nhu cầu dầu trong năm tới sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày (bpd) lên 101,8 triệu bpd, với tiềm năng tăng từ Trung Quốc – nước nhập khẩu hàng đầu thế giới.

Đồng thời, IEA dự kiến nhu cầu dầu Trung Quốc sẽ hồi phục trong năm tới sau khi giảm 400.000 bpd trong năm 2022, và nâng ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2023 là 1,7 triệu bpd lên 101,6 triệu bpd.

Giá khí tự nhiên giảm 7%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 7%, do dự báo thời tiết cuối tháng 12/2022 ít lạnh hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn New York giảm 50,5 US cent tương đương 7,3% xuống 6,430 USD/mmBTU.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho rằng lãi suất sẽ tiếp tục tăng trong năm tới và còn quá sớm để xem xét việc cắt giảm lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,1% xuống 1.808,09 USD/ounce, sau khi giảm mạnh 0,8% sau thông báo của Fed về việc tăng lãi suất dự kiến thêm 0,5% điểm và dự kiến chi phí đi vay sẽ tăng thêm ít nhất 75 điểm cơ bản vào cuối năm 2023. Vàng kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn New York giảm 0,4% xuống 1.818,7 USD/ounce.

Giá nhôm giảm

Giá nhôm và giá các kim loại công nghiệp khác đều giảm, do lo ngại các trường hợp nhiễm Covid-19 tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – tăng, sau khi nước này nới lỏng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ.

Giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,4% xuống 2.452,5 USD/tấn, sau khi tăng 2% trong phiên trước đó.

Giá quặng sắt và thép tăng

Giá quặng sắt và thép tại Trung Quốc tăng, do lạc quan khi các trường hợp nhiễm Covid-19 tăng sẽ thúc đẩy nhiều biện pháp kích thích hơn, để củng cố nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên tăng 1,3% lên 808,5 CNY (116,19 USD)/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Singapore giảm 0,2% xuống 108,65 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,4% lên 3.986 CNY/tấn, thép cuộn cán nóng tăng 1,1%, thép cuộn tăng 2,3% và thép không gỉ tăng 0,6%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, theo xu hướng giá cao su tại thị trường Thượng Hải tăng, do triển vọng chính sách hỗ trợ tại Trung Quốc và số liệu lạm phát tại Mỹ thấp hơn so với dự kiến đã nâng đỡ thị trường.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Osaka tăng 2,8 JPY tương đương 1,2% lên 231,8 JPY (1,71 USD)/kg, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 11/10/2022 trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Thượng Hải tăng 220 CNY lên 13.140 CNY (1.888 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Singapore tăng 1,3% lên 138,8 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 0,25 US cent tương đương 0,1% lên 1,6815 USD/lb – cao nhất 2 tuần.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London tăng 5 USD tương đương 0,3% lên 1.877 USD/tấn.

Giá đường thô cao nhất 1 tháng

Giá đường thô trên sàn ICE tăng hơn 2% lên mức cao nhất 1 tháng sau khi giá dầu tăng, trong bối cảnh nguồn cung ngắn hạn thắt chặt.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 0,53 US cent tương đương 2,7% lên 20,29 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 1 tháng (20,41 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London tăng 14,5 USD tương đương 2,7% lên 554,8 USD/tấn.

Giá ngô và lúa mì giảm, đậu tương tăng

Giá ngô và lúa mì trên sàn Chicago giảm, sau khi đạt mức cao nhất 11 ngày trong phiên trước đó.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2023 tăng 2-1/2 US cent lên 14,82-1/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 3 US cent xuống 6,5-1/2 USD/bushel và giá lúa mì mềm đỏ, vụ đông kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 1-1/2 US cent xuống 7,49-1/4 USD/bushel. Giá lúa mì đỏ cứng, vụ đông kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 15 US cent xuống 8,5-1/4 USD/bushel.

Giá đậu tương tăng, khi các nhà đầu tư kỳ vọng nhu cầu xuất khẩu đối với nguồn cung của Mỹ sẽ vẫn tăng mạnh, cho đến khi Brazil bắt đầu vụ thu hoạch mới.

Đồng thời, các nhà phân tích cho biết hạn hán tại Argentina vẫn là 1 rủi ro đối với nguồn cung ngô và đậu tương thị trường quốc tế, với những cơn mưa lớn vào cuối tuần trước có khả năng bị hạn chế bởi tuần nắng nóng sắp tới.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 15/12: