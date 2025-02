Thị trường ngày 19/2: Giá dầu, vàng, đồng, sắt thép và cao su đồng loạt tăng, ngô cao nhất 16 tháng

Ảnh minh họa

Giá dầu tiếp đà tăng

Giá dầu tăng, do tình trạng gián đoạn nguồn cung gia tăng tại Nga và Mỹ, song các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine đã hạn chế đà tăng, điều này có thể thúc đẩy nguồn cung từ Moscow.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/2, giá dầu thô Brent tăng 62 US cent tương đương 0,8% lên 75,84 USD/thùng và dầu WTI tăng 1,11 USD tương đương 1,6% lên 71,85 USD/thùng.

Trong phiên trước đó, giá dầu Brent tăng 48 US cent, sau khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công 1 trạm bơm Caspian của Nga, nơi vận chuyển dầu thô từ Kazakhstan đến thị trường thế giới.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ cao nhất 3 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 8% lên mức cao nhất 3 tuần, do thời tiết lạnh khắc nghiệt tại một số khu vực của nước này đã cắt giảm sản lượng bởi các giếng dầu và khí đốt bị đóng băng, trong khi lưu lượng khí đốt đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đạt mức cao kỷ lục, dự báo thời tiết lạnh hơn và nhu cầu sưởi ấm trong 2 tuần tới sẽ tăng.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn New York tăng 28,2 US cent tương đương 7,6% lên 4,007 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 24/1/2025 – phiên thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng tăng mạnh

Giá vàng tăng hơn 1%, do lo ngại tăng trưởng kinh tế, bởi sự không chắc chắn xung quanh kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ, Donald Trump, thúc đẩy dòng tiền đổ vào vàng thỏi như một nơi trú ẩn an toàn.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,2% lên 2.932,79 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.942,7 USD/ounce trong tuần trước đó. Vàng kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn New York tăng 1,7% lên 2.949 USD/ounce.

Trọng tâm của thị trường chuyển tập trung sang cuộc họp tháng 1/2025 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, dự kiến diễn ra vào thứ tư, để tìm ra manh mối về lộ trình lãi suất của ngân hàng trung ương.

Vàng thỏi trú ẩn an toàn được hưởng lợi từ những bất ổn về địa chính trị và kinh tế và có xu hướng phát triển mạnh trong môi trường lãi suất thấp.

Giá đồng tăng, thiếc cao nhất 4 tháng

Giá đồng tại London tăng, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản ít rủi ro để chống lại lạm phát, song mức tăng bị hạn chế bởi đồng USD tăng mạnh.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,8% lên 9.467 USD/tấn. Trong phiên trước đó, giá đồng giảm sau khi đạt mức cao nhất 3 tháng (9.684,5 USD/tấn) trong phiên ngày 14/2/2025.

Tuy nhiên, đà tăng giá đồng bị hạn chế bởi đồng USD tăng mạnh, khiến hàng hóa định giá bằng đồng USD trở nên đắt hơn đối với khách mua hàng sử dụng tiền tệ khác.

Đồng thời, giá thiếc trên sàn London tăng 0,4% lên 32.820 USD/tấn – cao nhất 4 tháng, do lo ngại nguồn cung từ nước sản xuất lớn – Indonesia và tồn trữ tại London – giảm.

Giá quặng sắt tại Đại Liên và thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, do nhu cầu thép khu vực hạ nguồn được cải thiện và kỳ vọng nhiều biện pháp kích thích hơn từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – đã thúc đẩy thị trường.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Đại Liên tăng 2,51% lên 818 CNY (112,34 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn Singapore tăng 1,18% lên 106,95 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,35%, thép cuộn cán nóng tăng 1,3%, thép cuộn tăng 0,31% và thép không gỉ tăng 0,04%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, do lo ngại nguồn cung và nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy lĩnh vực tư nhân, song nhu cầu cao su tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – giảm đã hạn chế đà tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 2,6 JPY tương đương 0,7% lên 371,2 JPY (2,44 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 25 CNY tương đương 0,14% xuống 17.870 CNY (2.454,97 USD)/tấn.

Giá cao su butadien kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 190 CNY tương đương 1,33% xuống 14.060 CNY (1.931,56 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn Singapore tăng 0,1% lên 203,3 US cent/kg.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê arabica trên sàn ICE giảm 2,15 US cent tương đương 0,5% xuống 4,0525 USD/lb, giảm từ mức cao kỷ lục 4,2995 USD/lb 1 tuần trước đó.

Trong khi đó, giá cà phê robusta trên sàn London tăng 0,7% lên 5.721 USD/tấn.

Giá đường thô cao nhất 2 tháng

Giá đường thô trên sàn ICE tăng lên mức cao nhất 2 tháng, do triển vọng xuất khẩu từ Ấn Độ giảm.

Giá đường thô trên sàn ICE tăng 0,1 US cent tương đương 0,5% lên 20,52 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 2 tháng (20,72 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Trong khi đó, giá đường trắng trên sàn London giảm 1% xuống 541,8 USD/tấn.

Giá ngô cao nhất 16 tháng, lúa mì và đậu tương tăng

Giá ngô trên sàn Chicago tăng lên mức cao nhất 16 tháng vượt ngưỡng 5 USD/bushel, do nhu cầu xuất khẩu của Mỹ tăng mạnh và dự kiến tồn trữ có thể giảm. Giá lúa mì đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2024, cùng với đó giá đậu tương cũng tăng.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 3/2025 tăng 5-3/4 US cent lên 5,02 USD/bushel – cao nhất kể từ tháng 10/2023. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2025 tăng 4-3/4 US cent lên 6,04-3/4 USD/bushel và giá đậu tương giao cùng kỳ hạn tăng 2-1/2 US cent lên 10,38-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, theo xu hướng giá dầu thực vật khác giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 5/2025 trên thị trường Bursa Malaysia giảm 34 ringgit tương đương 0,75% xuống 4.508 ringgit (1.014,63 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 19/2