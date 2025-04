Thị trường ngày 2/4: Giá dầu, vàng, đồng giảm, quặng sắt cao nhất một tháng

Dầu giảm nhẹ

Giá dầu giảm nhẹ khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho mức thuế quan trả đũa mà Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến công bố vào thứ tư (2/4), điều này có thể làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, lời đe dọa áp thuế thứ cấp đối với dầu của Nga và tấn công Iran của Tổng thống Trump đã dấy lên lo ngại về nguồn cung, hạn chế đà giảm của dầu.

Thuế quan áp dụng đối với người mua dầu từ Nga - quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới - sẽ làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu và gây tổn hại cho các khách hàng lớn nhất của Moscow là Trung Quốc và Ấn Độ.

Chốt phiên 1/4, dầu thô Brent giảm 0,28 USD hay 0,37% xuống 74,49 USD/thùng. Dầu WTI giảm 0,28 USD hay 0,39% xuống 71,20 USD/thùng.

Cuộc thăm dò của Reuters đối với 49 nhà kinh tế và nhà phân tích trong tháng 3 dự đoán rằng giá dầu sẽ vẫn chịu áp lực giảm trong năm nay do thuế quan của Mỹ và sự suy thoái kinh tế ở Ấn Độ và Trung Quốc, trong khi OPEC+ tăng nguồn cung. Tăng trưởng toàn cầu chậm lại sẽ làm giảm nhu cầu nhiên liệu, có thể bù cho bất cứ sự sụt giảm nguồn cung.

Giá dầu có một số hỗ trợ sau khi Nga ra lệnh cho cảng xuất khẩu dầu chính của Kazakhstan đóng cửa hai trong số ba bến neo đậu trong bối cảnh căng thẳng giữa Kazakhstan và OPEC+ về vấn đề sản lượng dư thừa. Một nguồn tin khác cho biết công việc sửa chữa tại kho cảng liên hợp đường ống Caspian sẽ mất hơn một tháng.

Thị trường sẽ theo dõi cuộc họp của ủy ban Bộ trưởng OPEC+ vào ngày 5/4 để xem xét chính sách. Các nguồn tin cho biết OPEC+ đang trên đà tiến hành tăng sản lượng 135.000 thùng mỗi ngày trong tháng 5. OPEC+ đã đồng ý tăng sản lượng tương tự trong tháng 4.

Trong khi đó, 5 nhà phân tích được Reuters khảo sát ước tính trung bình rằng dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm khoảng 2,1 triệu thùng trong tuần trước.

Vàng giảm nhẹ

Giá vàng giảm do chốt lời nhưng vẫn giữ gần mức cao kỷ lục bởi các nhà đầu tư quay trở lại tài sản trú ẩn an toàn này trước kế hoạch thông báo thuế quan toàn diện của Tổng thống Donald Trump với các nước mất cân bằng thương mại với Mỹ.

Vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 3113,43 USD/ounce sau khi lên mức cao nhất lịch sử tại 3.148,88 USD trong ngày này. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 đóng cửa giảm 0,1% xuống 3.146 USD/ounce.

Goldman Sachs đã nâng khả năng suy thoái của Mỹ từ 20% lên 35% và cho biết họ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn. Vàng thỏi phát triển mạnh trong môi trường lãi suất thấp.

Đồng thấp nhất trong gần 3 tuần

Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần, có phiên thứ 5 giảm giá liên tiếp do tình trạng không chắc chắn về thuế quan của Mỹ lấn át số liệu tích cực từ Trung Quốc.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,3% xuống 9.681 USD/tấn sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 12/3 tại 9.669 USD/ounce.

Đang gây sức ép lên thị trường này là lo ngại về thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định đưa ra trong tuần này.

Dữ liệu trong ngày 1/4 cho thấy các nhà máy trên toàn thế giới ghi nhận giảm hoạt động vào tháng 3 khi các doanh nghiệp chuẩn bị cho mức thuế quan mới của Mỹ, mặc dù Trung Quốc là một trường hợp ngoại lệ.

Đồng đã phục hồi trước đó sau hai cuộc khảo sát riêng biệt vào ngày 31/3 và ngày 1/4 cho thấy lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đang mở rộng hơn dự kiến.

Đồng Comex của Mỹ kỳ hạn tháng 5 tăng 0,2% lên 5,04 USD/lb, giảm mức chênh với đồng LME xuống còn 1.436 USD/tấn từ mức kỷ lục 1.578 USD một tuần trước.

Quặng sắt cao nhất trong gần một tháng do nhu cầu của Trung Quốc tăng

Giá quặng sắt phục hồi do nhu cầu tăng đối với thành phần sản xuất thép này tại Trung Quốc lấn át những lo ngại về cuộc chiến thương mại từ việc áp thuế quan của Mỹ sắp tới.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 1,86% lên 792 CNY (108,98 USD)/tấn. Trước đó giá đã đạt 797 CNY, cao nhất kể từ ngày 3/3.

Tại Singapore quặng sắt giao tháng 5 tăng 1,64% lên 102,65 USD/tấn.

Sản lượng kim loại nóng trong tháng 3 tiếp tục tăng 10.200 tấn so với tháng trước lên 2,3728 triệu tấn và lượng quặng sắt nhập khẩu tiêu thụ hàng ngày tăng 13.200 tấn mỗi tháng. Sản lượng kim loại nóng thường dùng để đánh giá nhu cầu quặng sắt.

Nhìn chung, hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong bốn tháng vào tháng 3, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh hơn và các đơn đặt hàng xuất khẩu mạnh mẽ.

Mặc dù vậy, giá nhà bán lại trung bình ở 100 thành phố của Trung Quốc tháng 3 đã giảm với tốc độ nhanh hơn so với tháng trước, báo hiệu những thách thức dai dẳng trong lĩnh vực bất động sản.

Hơn nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị công bố kế hoạch áp thuế quan lớn nhắm vào tất cả các quốc gia trong ngày 2/4, với mức thuế tăng đối với tất cả hàng hóa từ Trung Quốc.

Tại Thượng Hải, thép cuộn cán nóng tăng 0,24%, dây thép cuộn tăng 0,12%, thép không gỉ tăng 0,8%, trong khi thép thanh giảm gần 0,1%.

Cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp áp lực bởi lo ngại về cuộc chiến thương mại do mức thuế mới của Mỹ sắp diễn ra.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 4,7 JPY hay 1,35% xuống 344,3 JPY (2,3 USD)/kg.

Tại Thượng Hải giá cao su giao tháng 5 giảm 80 CNY hay 0,48% xuống 16.585 CNY (2.282,11 USD)/tấn.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu và xe tải nhẹ bắt đầu từ tuần này, trong một động thái mà các chuyên gia trong ngành ô tô dự đoán sẽ đẩy giá lên cao và cản trở sản xuất. Doanh số bán ô tô có thể tác động đến sản xuất ô tô, liên quan đến việc sử dụng lốp xe làm bằng cao su.

Cà phê phục hồi

Cà phê arabica đóng cửa tăng 2,4% lên 3,8905 USD/lb, trước đó giá đã xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2 tại 3,7225 USD/lb.

Thị trường vẫn tập trung vào phản ứng của người tiêu dùng với giá tăng cao khi các nhà rang xay bán hết hàng tồn kho cũ và rẻ hơn.

Lo lắng kéo dài về vụ thu hoạch sắp tới tại Brazil, cả hợp tác xã Coxupe và công ty môi giới Marex dự kiến sản lượng sẽ không vượt qua mức thu hoạch dưới trung bình của năm ngoái.

Cũng có lo ngại về thuế quan từ chính quyền của ông Trump sẽ đẩy giá lên cao.

Cà phê robusta tăng 2,1% lên 5.406 USD/tấn, trước đó đã xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1 tại 5.205 USD/tấn.

Đường tăng

Đường thô đóng cửa tăng 0,49 US cent hay 2,6% lên 19,35 US cent/lb, sau khi xuống 18,72 US cent trong phiên liền trước, mức thấp nhất trong gần 3 tuần.

Khởi đầu vụ thu hoạch mía mạnh hơn dự kiến tại Brazil đang gây áp lực cho đường.

Trong khi đó, các nhà máy tại Ấn Độ, nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới đã sản xuất 24,8 triệu tấn tính đến nay trong niên vụ 2024 - 25.

Đường trắng tăng 2,1% lên 545,9 USD/tấn.

Đậu tương, ngô, lúa mì tăng

Đậu tương trên sàn giao dịch Chicago tăng do tin tức rằng một liên minh mới thành lập của các nhóm dầu mỏ và nhiên liệu sinh học sẽ họp với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ để thảo luận về việc tăng cường các yêu cầu của liên bang đối với việc pha trộn dầu diesel sinh khối.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 5 đóng cửa tăng 19-1/2 US cent lên 10,34-1/4 USD/bushel.

Ngô tăng do mưa rào được dự báo ở các khu vực trồng trọt của Mỹ.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 5 đóng cửa tăng 4-1/2 US cent lên 4,61-3/4 USD/bushel.

Lúa mì mềm đỏ vụ đông giao tháng 5 tăng 3-1/2 US cent lên 5,4-1/2 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 2/4