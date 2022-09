Thị trường ngày 2/9: Giá dầu giảm hơn 3%, vàng dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce

Giá dầu giảm hơn 3%



Giá dầu giảm hơn 3%, do các biện pháp đóng cửa Covid-19 mới tại Trung Quốc làm dấy lên mối lo ngại lạm phát và lãi suất tăng cao, khiến nhu cầu nhiên liệu suy giảm.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/9, dầu thô Brent giảm 3,28 USD tương đương 3,4% xuống 92,36 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 2,94 USD tương đương 3,3% xuống 86,61 USD/thùng.

Nhà phân tích Julius Baer thuộc Norbert Rucker cho biết, nhu cầu dầu của thế giới phương Tây, cũng như của Trung Quốc đang chậm lại, trong khi nguồn cung tăng dần, phần lớn do sự bùng nổ dầu đá phiến của Mỹ.

Hoạt động nhà máy tại châu Á trong tháng 8/2022 suy giảm, do các hạn chế zero-Covid của Trung Quốc và áp lực chi phí ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, làm lu mờ triển vọng phục hồi của khu vực.

Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của OPEC trong những tháng gần đây đạt 29,6 triệu thùng/ngày (bpd), trong khi sản lượng dầu của Mỹ trong tháng 6/2022 tăng lên 11,82 triệu bpd. Cả hai loại đều đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2020.

Giá khí tự nhiên tăng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng, bất chấp tồn trữ cao hơn so với dự kiến, khi tập trung chuyển sang thời tiết ấm hơn, sẽ cần nhiều nhiên liệu hơn để làm mát ngôi nhà và các cơ sở kinh doanh.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn New York tăng 13,5 US cent tương đương 1,5% lên 9,262 USD/mmBTU.

Giá vàng giảm dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce, bạc thấp nhất hơn 2 năm

Giá vàng giảm dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce – lần đầu tiên – kể từ tháng 7/2022, do đồng USD tăng và dự kiến lãi suất tăng cao, sẽ xói mòn sức hấp dẫn của vàng là tài sản trú ẩn an toàn.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,8% xuống 1.696,76 USD/ounce – thấp nhất kể từ ngày 21/7/2022 trước đó trong phiên và vàng kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn New York giảm 1% xuống 1.709,3 USD/ounce.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất 20 năm, sau số liệu cho thấy rằng tăng trưởng sản xuất của Mỹ trong tháng 8/2022 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của người Mỹ trong tuần trước giảm, điều này sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng mạnh lãi suất.

Đồng thời, bạc giảm 1% xuống 17,99 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất hơn 2 năm.

Giá nhôm thấp nhất 16 tháng, thiếc thấp nhất 19 tháng

Giá nhôm chạm mức thấp nhất 16 tháng, trong khi các kim loại cơ bản khác cũng giảm, do lo ngại về nhu cầu yếu sau số liệu kinh tế tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – suy giảm, trong bối cảnh các hạn chế Covid-19 mới.

Giá nhôm trên sàn London giảm 2,5% xuống 2.300 USD/tấn – thấp nhất kể từ tháng 4/2021.

Điều tra tư nhân cho thấy rằng, hoạt động nhà máy tại Trung Quốc trong tháng 8/2022 giảm – lần đầu tiên – trong 3 tháng, trong khi gần 70 thành phố của Trung Quốc báo cáo giá nhà ở mới giảm, nhiều nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19.

Giá thiếc trên sàn London giảm 8,3% xuống 20.895 USD/tấn – thấp nhất 19 tháng.

Giá quặng sắt và thép đều giảm

Giá quặng sắt tại Đại Liên giảm, chịu áp lực bởi lo ngại các hạn chế Covid-19 mới và những khó khăn trong lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc khiến nhu cầu quặng sắt suy giảm.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Đại Liên giảm 1,2% xuống 675,5 CNY (97,88 USD/tấn).

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn Singapore giảm 4,3% xuống 96,25 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải giá thép cây giảm 1%, thép cuộn cán nóng giảm 0,6% và thép không gỉ giảm 0,4%.

Các hạn chế về Covid-19 làm gián đoạn hoạt động sản xuất và nhu cầu, cùng với đó là lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc suy yếu, triển vọng kinh tế toàn cầu suy thoái khi các ngân hàng trung ương đều tăng lãi suất để hạ nhiệt lạm phát, làm dấy lên mối lo ngại về nhu cầu kim loại suy giảm.

Giá cao su tại Nhật Bản thấp nhất 10 tháng

Giá cao su tại Nhật Bản chạm mức thấp nhất gần 10 tháng, theo xu hướng giá cao su tại Thượng Hải giảm, do số liệu sản xuất nội địa và Trung Quốc suy yếu, làm dấy lên mối lo ngại nhu cầu giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn Osaka giảm 7,3 JPY tương đương 3,2% xuống 218,8 JPY (1,57 USD)/kg, đóng cửa phiên chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11/2021.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 255 CNY xuống 12.345 CNY (1.789 USD)/tấn.

Hoạt động nhà máy của Trung Quốc trong tháng 8/2022 giảm lần đầu tiên trong 3 tháng, trong bối cảnh nhu cầu suy yếu, trong khi tình trạng thiếu điện và dịch Covid-19 mới bùng phát đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất.

Đồng thời, hoạt động sản xuất của Nhật Bản tháng 8/2022 tăng trưởng ở mức thấp nhất trong gần 1 năm, do các doanh nghiệp chịu tác động xấu của nền kinh tế toàn cầu và nhu cầu từ Trung Quốc và Hàn Quốc giảm.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica trên sàn ICE giảm, chịu áp lực bởi đồng USD tăng mạnh, song lo ngại về thời tiết khô tại nước sản xuất hàng đầu – Brazil – đã hạn chế đà suy giảm.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn ICE giảm 2,75 US cent tương đương 1,2% xuống 2,325 USD/lb, giảm từ mức cao nhất 6 tháng (2,4295 USD/lb) trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2022 trên sàn London giảm 0,8% xuống 2.231 USD/tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn ICE tăng 0,6% lên 17,99 US cent/lb, sau khi giảm mạnh xuống 17,75 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn London tăng 8,3 USD tương đương 1,5% lên 559,1 USD/tấn.

Giá lúa mì, ngô và đậu tương đều giảm

Giá lúa mì tại Chicago giảm hơn 4%, ngô và đậu tương đều giảm, do lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu, cùng với đó là vụ thu hoạch khu vực Trung tây Mỹ đang đến gần.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2022 giảm 37-1/4 US cent xuống 7,94-1/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2022 giảm 12-1/2 US cent xuống 6,58 USD/bushel và giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2022 giảm 27-3/4 US cent xuống 13,94-3/4 USD/bushel.

Giá gạo Ấn Độ cao nhất hơn 1 năm, Thái Lan giảm nhẹ

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng lên mức cao nhất hơn 1 năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng mạnh, trong bối cảnh lo ngại về việc hạn chế xuất khẩu một số loại lương thực có thể xảy ra.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm tăng lên 379-387 USD/tấn – cao nhất kể từ tháng 6/2021, so với 366-372 USD/tấn cách đây 1 tuần – tăng tuần thứ 3 liên tiếp.

Himanshu Agarwal, giám đốc điều hành thuộc Satyam Balajee – công ty xuất khẩu gạo lớn nhất Ấn Độ cho biết, giá gạo đồ của Ấn Độ tăng, khi đơn vị đấu thầu từ Bangladesh có thể buộc nhập khẩu một số lượng lớn gạo trong năm nay do mất mùa. Đồng thời, Ấn Độ đang xem xét có nên hạn chế xuất khẩu gạo 100% tấm hay không, khi diện tích trồng lúa giảm sút bởi thiếu mưa.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm nhẹ xuống 415-416 USD/tấn, so với 416-420 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Giá dầu cọ thấp nhất gần 1 tháng

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm xuống mức thấp nhất gần 1 tháng, chịu áp lực bởi giá dầu thực vật khác suy yếu và dự kiến nguồn cung tăng cao khi mùa cao điểm của vụ thu hoạch bắt đầu.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11/2022 trên sàn Bursa Malaysia giảm 154 ringgit tương đương 3,72% xuống 3.990 ringgit (890,82 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 5/8/2022.

Thị trường dầu cọ chịu áp lực từ thị trường hàng hóa suy yếu và dự kiến sản lượng tăng mạnh, cùng với đó là tồn trữ đạt hơn 2 triệu tấn.

