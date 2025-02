Thị trường ngày 20/2: Giá dầu cao nhất 1 tuần, nhôm cao nhất 1 tháng

Giá dầu cao nhất gần 1 tuần

Giá dầu tăng lên mức cao nhất gần 1 tuần, do lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Nga và Mỹ, trong khi thị trường chờ đợi thông tin rõ ràng hơn, khi Washington cố gắng làm trung gian cho 1 thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Chốt phiên giao dịch ngày 19/2, giá dầu thô Brent tăng 20 US cent tương đương 0,3% lên 76,04 USD/thùng và dầu WTI tăng 40 US cent tương đương 0,6% lên 72,25 USD/thùng. Đây là mức cao nhất đối với cả hai loại dầu kể từ ngày 11/2/2025.

Nga cho biết, lưu lượng dầu của Caspian Pipeline Consortium (CPC) – một tuyến đường chính để xuất khẩu dầu thô từ Kazakhstan đã giảm 30-40%, sau 1 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào 1 trạm bơm. Theo tính toán của Reuters, mức giảm 30% sẽ tương đương mất khoảng 380.000 thùng dầu mỗi ngày nguồn cung thị trường.

Tại Mỹ, thời tiết lạnh đe dọa nguồn cung dầu, Cơ quan đường ống bắc Dakota ước tính sản lượng tại bang này sẽ giảm 150.000 thùng dầu/ngày.

Thuế quan được công bố bởi chính quyền ông Trump có thể làm giảm giá dầu bởi chi phí hàng tiêu dùng gia tăng, nền kinh tế toàn cầu suy yếu và làm giảm nhu cầu nhiên liệu. Những lo ngại về nhu cầu của châu Âu và Trung Quốc cũng đang giúp kiểm soát giá dầu.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ cao nhất 25 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 7% lên mức cao nhất 25 tháng, do thời tiết lạnh tại một số khu vực của nước này, thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm và sản lượng cắt giảm do đóng băng các giếng dầu và khí đốt.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn New York tăng 27,3 US cent tương đương 6,8% lên 4,280 USD/mmBTU – cao nhất kể từ tháng 12/2022. Đây là phiên tăng thứ 7 liên tiếp – lần đầu tiên – kể từ tháng 7/2021.

Ngoài ra, giá khí tự nhiên tại Mỹ cũng được hỗ trợ bởi lượng khí đốt chảy vào các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng đạt mức cao kỷ lục.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm, sau khi đạt mức cao kỷ lục trong đầu phiên giao dịch, do đồng USD tăng, trong khi các nhà đầu tư lo ngại về việc áp thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,2% xuống 2.928,49 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.946,85 USD/ounce trong đầu phiên giao dịch. Vàng kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn New York giảm 0,4% xuống 2.936,1 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD tăng 0,1% so với giỏ các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Giá nhôm cao nhất 1 tháng

Giá nhôm đạt mức cao nhất 1 tháng, khi các phái viên Liên minh châu Âu nhất trí cấm nhập khẩu nhôm nguyên sinh từ Nga trong gói trừng phạt thứ 16 sẽ được thông qua vào thứ Hai.

Giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,5% lên 2.680,5 USD/tấn, sau khi đạt 2.704 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 20/1/2025.

Các nhà ngoại giao EU cho biết, lệnh cấm nhập khẩu nhôm của Nga sẽ được dỡ bỏ dần sau 1 năm kể từ khi chính thức thông qua.

Giá quặng sắt tại Đại Liên và thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng phiên thứ 2 liên tiếp, được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu sẽ được cải thiện, trong khi lượng hàng cập cảng giảm, dẫn đến tình trạng xả hàng tồn kho tại các cảng lớn ở nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Đại Liên tăng 1,48% lên 820,5 CNY (112,66 USD)/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn Singapore thay đổi nhẹ ở mức 106,7 USD/tấn.

Các nhà phân tích thuộc Jinrui Futures dự báo, lượng quặng sắt cập cảng Trung Quốc từ 4 nhà sản xuất lớn nhất thế giới trong nửa cuối tháng 2/2025 sẽ giảm mạnh so với tuần trước đó, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2019, dẫn đến tình trạng xả hàng tồn kho lớn tại các cảng.

Lượng quặng sắt nhập khẩu từ nước cung cấp lớn – Australia – trong 2 tuần qua đã giảm mạnh, do bão nhiệt đới.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,48%, thép cuộn cán nóng tăng 0,32%, thép không gỉ tăng 0,54%, trong khi thép cuộn giảm 0,17%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, do mối đe dọa áp thuế quan mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với ô tô, làm giảm triển vọng nhu cầu đối với vật liệu làm lốp xe, làm lu mờ nguồn cung tại nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan – giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 4,8 JPY tương đương 1,28% xuống 369,3 JPY (2,44 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 40 CNY tương đương 0,22% xuống 17.780 CNY (2.441,23 USD)/tấn.

Giá cao su butadien kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 75 CNY tương đương 0,53% xuống 14.005CNY (1.922,92 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn Singapore giảm 0,2% xuống 203,4 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng, sau khi giảm mạnh trong 2 phiên trước đó.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng 6,65 US cent tương đương 1,6% lên 4,119 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 1,5 tuần trong phiên ngày 18/2/2025, rời xa mức cao kỷ lục (4,2995 USD/lb) trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá cà phê robusta trên sàn London tăng 0,4% lên 5.746 USD/tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô trên sàn ICE tăng 0,17 US cent tương đương 0,8% lên 20,69 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 2 tháng (20,77 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London tăng 1,1% lên 547,6 USD/tấn.

Giá ngô, lúa mì và đậu tương giảm

Giá ngô trên sàn Chicago rời khỏi mức cao nhất 16 tháng, do các thương nhân bán ra chốt lời.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 3/2025 giảm 5-1/4 US cent xuống 4,96-3/4 USD/bushel, sau khi tăng lên 5,04-1/2 USD/bushel – cao nhất kể từ tháng 10/2023. Giá ngô vụ mới kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 2 US cent xuống 4,75-1/2 USD/bushel. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2025 giảm 13-3/4 US cent xuống 6,04 USD/bushel và giá đậu tương giao cùng kỳ hạn giảm 7-1/4 US cent xuống 10,31-1/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng hơn 3%

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng hơn 3%, được hỗ trợ bởi giá dầu thực vật khác tăng mạnh và lo ngại về sản lượng, trong khi hoạt động mua vào tăng trước hội nghị lớn của ngành cũng hỗ trợ giá.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 5/2025 trên thị trường Bursa Malaysia tăng 169 ringgit tương đương 3,75% lên 4.673 ringgit (1.052,95 USD)/tấn, sau khi đạt mức cao 4.695 ringgit/tấn. Trong phiên trước đó, giá dầu cọ giảm 0,84%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 20/2: