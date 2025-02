Thị trường ngày 21/2: Giá dầu, vàng, nhôm, đồng và thiếc đồng loạt tăng, gạo Việt Nam thấp nhất hơn 3 năm

Giá dầu tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Giá dầu tăng phiên thứ 3 liên tiếp, sau số liệu cho thấy rằng tồn trữ xăng và sản phẩm chưng cất tại Mỹ giảm, cùng với đó là mối lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Nga cũng hỗ trợ giá.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/2, giá dầu thô Brent tăng 44 US cent tương đương 0,58% lên 76,48 USD/thùng và dầu WTI kỳ hạn tháng 3/2025 tăng 32 US cent tương đương 0,44% lên 72,57 USD/thùng. Giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 4/2025 tăng 0,35% lên 72,5 USD/thùng.

Tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng nhẹ so với dự kiến, trong khi tồn trữ nhiên liệu giảm, do hoạt động bảo dưỡng theo mùa tại các nhà máy lọc dầu dẫn đến sản lượng chế biến giảm, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết.

Nga và Mỹ đã có cuộc họp đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine, nhằm mục đích khôi phục quan hệ và chuẩn bị nền tảng để chấm dứt xung đột.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 3%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 3% từ mức cao nhất 25 tháng trong phiên trước đó, do dự báo thời tiết ít lạnh và nhu cầu sưởi ấm trong tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn New York giảm 12,8 US cent tương đương 3% xuống 4,152 USD/mmBTU. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên đạt mức cao nhất kể từ tháng 12/2022.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục, do lo ngại cuộc chiến thương mại toàn cầu bùng nổ, bởi việc đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn là vàng thỏi.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,1% lên 2.936,38 USD/ounce. Trong đầu phiên giao dịch, giá vàng đạt mức cao kỷ lục (2.954,69 USD/ounce). Vàng kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn New York tăng 0,7% lên 2.956,1 USD/ounce. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng 12%.

Số liệu hải quan Thụy Sĩ cho biết, xuất khẩu vàng của nước này trong tháng 1/2025 tăng so với cùng tháng năm ngoái, khi nguồn cung sang Mỹ tăng lên mức cao nhất trong ít nhất 13 năm.

Giá nhôm, đồng và thiếc tăng

Giá các kim loại cơ bản tại London tăng, do lo ngại về khả năng xảy ra cuộc chiến thương mại toàn cầu giảm bớt, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết 1 thỏa thuận thương mại mới với nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – là khả thi.

Giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,5% lên 2.726 USD/tấn, sau khi đạt 2.729 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 15/11/2024. Giá nhôm tăng phiên thứ 5 liên tiếp nhờ lệnh cấm nhập khẩu nhôm nguyên sinh của Nga sang EU.

Đồng thời, giá đồng trên sàn London tăng 0,8% lên 9.539 USD/tấn.

Ngoài ra, đồng USD suy yếu khiến kim loại được định giá bằng đồng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng sử dụng tiền tệ khác.

Giá thiếc trên sàn London tăng 2,3% lên 33.455 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 8/10/2024.

Giá quặng sắt tại Đại Liên và thép tiếp đà tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, do số liệu tiêu thụ thép từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – tăng mạnh, thúc đẩy thị trường, chuyển tập trung của các nhà đầu tư sang triển vọng nhu cầu quặng ngày càng tăng và thúc đẩy làn sóng mua vào để bù đắp sự thiếu hụt.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Đại Liên tăng 2,26% lên 837 CNY (115,15 USD)/tấn. Trong phiên có lúc đạt mức cao nhất kể từ ngày 8/10/2024 (838,5 CNY/tấn).

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn Singapore tăng 1,65% lên 108,45 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 14/2/2025.

Tiêu thụ thép cây, chủ yếu sử dụng trong lĩnh vực xây dựng trong tuần tính đến ngày 20/2/2025 tăng 163% so với tuần trước đó lên 1,69 triệu tấn, công ty tư vấn Mysteel cho biết.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,24%, thép cuộn cán nóng tăng 1,02%, thép cuộn tăng 0,26% và thép không gỉ tăng 1,15%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, do thời tiết bất lợi tại nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan – dấy lên mối lo ngại nguồn cung và nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – hồi phục, làm lu mờ đồng JPY tăng mạnh.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 5,7 JPY tương đương 1,54% lên 375 JPY (2,5 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 185 CNY tương đương 1,04% lên 17.950 CNY (2.468,78 USD)/tấn.

Giá cao su butadien kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 65 CNY tương đương 0,4% lên 13.945CNY (1.917,95 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn Singapore tăng 0,8% lên 205,5 US cent/kg.

Giá cà phê không thay đổi tại Việt Nam, đồng loạt giảm tại Indonesia, New York và London

Nguồn cung cà phê robusta tại Việt Nam giảm, sau khi doanh số bán tăng mạnh trong 2 tuần qua, do những người nông dân lưỡng lự bán ra chờ giá tăng cao hơn nữa,

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức trừ lùi 480-500 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn London.

Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 132.200-133.500 VND (5,18-5,23 USD)/kg, không thay đổi so với 132.000 – 133.000 VND/kg 1 tuần trước đó.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức trừ lùi 310-400 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3 và 4/2025 trên sàn London, so với mức trừ lùi 350-370 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Tại New York, giá cà phê arabica giảm 22 US cent tương đương 5,3% xuống 3,899 USD/lb, rời xa mức cao kỷ lục 4,2995 USD/lb trong tuần trước đó.

Tại London, giá cà phê robusta giảm 1,6% xuống 5.655 USD/tấn.

Giá đường tiếp đà tăng

Giá đường thô trên sàn ICE tăng 0,36 US cent tương đương 1,7% lên 21,05 US cent/lb -mức cao đỉnh điểm mới trong 2 tháng.

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London tăng 1,4% lên 555,4 USD/tấn.

Giá đậu tương và ngô tăng, lúa mì giảm

Giá đậu tương và ngô trên sàn Chicago tăng, sau khi giảm trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và mối lo ngại về thời tiết xấu tại Nam Mỹ.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 3/2025 tăng 1-1/4 US cent lên 4,98-3/4 USD/bushel. Trong phiên trước đó, giá ngô đạt mức cao nhất 16 tháng (5,04-1/2 USD/bushel). Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2025 tăng 9-3/4 US cent lên 10,41-1/2 USD/bushel, trong khi giá lúa mì giao cùng kỳ hạn giảm 7-1/4 US cent xuống 5,84-3/4 USD/bushel.

Giá gạo Việt Nam thấp nhất hơn 3 năm, không thay đổi tại Ấn Độ và Thái Lan

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất hơn 3 năm, trong bối cảnh nhu cầu giảm và nguồn cung dồi dào, trong khi giá gạo Ấn Độ chạm mức thấp nhất gần 19 tháng.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 380-390 USD/tấn – thấp nhất kể từ cuối tháng 8/2021, giảm so với 397 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 416-425 USD/tấn, không thay đổi so với 1 tuần trước đó. Đây là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6/2023. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 395-405 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm ở mức 420 USD/tấn, so với mức 415-420 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, do hoạt động bán ra chốt lời và ước tính xuất khẩu dầu cọ tính đến 20/2/2025 giảm gây áp lực thị trường.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 5/2025 trên thị trường Bursa Malaysia giảm 26 ringgit tương đương 0,56% xuống 4.646 ringgit (1.049,47 USD)/tấn, sau khi đạt mức cao 4.695 ringgit/tấn. Trong phiên trước đó, giá dầu cọ tăng 3,73%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 21/2