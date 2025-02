Thị trường ngày 22/2: Giá dầu, vàng, đồng và cao su đồng loạt giảm, quặng sắt cao nhất hơn 4 tháng

Ảnh minh họa

Giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng

Giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng và có tuần giảm, khi các nhà đầu tư phải đối mặt với những rủi ro tại Trung Đông suy giảm, cùng với sự không chắc chắn về thỏa thuận hòa bình tiềm năng tại Ukraine.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/2, giá dầu thô Brent giảm 2,05 USD tương đương 2,68% xuống 74,43 USD/thùng và dầu WTI giảm 2,08 USD tương đương 2,87% xuống 70,4 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 0,4% và dầu WTI giảm 0,5%.

Tuy nhiên, đà suy giảm giá dầu được hạn chế khi các thương nhân chuyển tập trung sang tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu.

Trong tuần này, các công ty năng lượng Mỹ đã bổ sung số lượng giàn khoan dầu và khí đốt trong tuần thứ 4 liên tiếp, lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2024, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết. Số lượng các giàn khoan dầu và khí đốt tăng gấp 4 lần lên 592 trong tuần tính đến ngày 21/2/2025.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 2%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 2%, khi thời tiết lạnh trong vài tuần qua đã cắt giảm sản lượng và lưu lượng khí đốt đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đạt mức cao kỷ lục.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn New York tăng 8,2 US cent tương đương 2% lên 4,234 USD/mmBTU. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên tăng 14% - tuần tăng thứ 3 liên tiếp – lần đầu tiên kể từ tháng 11/2024.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm, do các nhà đầu tư bán ra chốt lời từ mức cao kỷ lục phiên trước đó, song giá vàng có tuần tăng thứ 8 liên tiếp, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, trong bối cảnh lo ngại về kế hoạch thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,1% xuống 2.939,63 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng 1,9%, sau khi tăng lên mức cao kỷ lục 2.954,69 USD/ounce trong phiên trước đó. Vàng kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn New York giảm 0,1% xuống 2.953,2 USD/ounce.

Trong tuần này, giá vàng đã phá vỡ 2 mức cao kỷ lục lên trên 2.950 USD/ounce, do sự không chắc chắn xung quanh tăng trưởng kinh tế toàn cầu và bất ổn chính trị, thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn là vàng thỏi. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng 11,5%.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm, do lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc, sau khi tồn trữ tăng và sự không chắc chắn về khả năng áp thuế của Mỹ.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm xuống 9.561,5 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 3 tháng trong tuần trước đó.

Tồn trữ đồng tại Thượng Hải trong tuần qua tăng 13% và tính từ cuối tháng 1/2025, tồn trữ đồng tăng 162%.

Giá đồng trên sàn Thượng Hải giảm 0,5% xuống 77.000 CNY/tấn.

Ngoài ra, đồng USD tăng mạnh cũng gây áp lực đối với giá kim loại, khiến hàng hóa định giá bằng đồng USD trở nên đắt hơn đối với khách hàng sử dụng tiền tệ khác.

Giá quặng sắt tại Đại Liên cao nhất hơn 4 tháng, thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng lên mức cao nhất hơn 4 tháng và có tuần tăng, do các dấu hiệu tiêu thụ thép hồi phục, điều này cho thấy triển vọng nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – nơi có nhiều biện pháp kích thích kinh tế tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Đại Liên tăng 1,51% lên 838,5 CNY (115,75 USD)/tấn, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 8/10/2024 (844 CNY/tấn) trong đầu phiên giao dịch. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt tăng 3%.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn Singapore tăng 0,06% lên 108,75 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 8/10/2024 (109,3 USD/tấn). Tính chung cả tuần, giá quặng sắt tăng 3%.

Tiêu thụ thép hạ nguồn có dấu hiệu tăng lên, với khối lượng giao dịch sản phẩm thép xây dựng tăng 44% so với tuần trước đó lên 112.600 tấn, công ty tư vấn Mysteel cho biết.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,9%, thép cuộn cán nóng tăng 0,81%, thép không gỉ tăng 0,38%, trong khi thép cuộn giảm 0,17%.

Giá cao su tại Nhật Bản có tuần giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm trong phiên giao dịch biến động và có tuần giảm, do căng thẳng thương mại leo thang từ mối đe dọa áp thuế mới của Mỹ và đồng JPY tăng mạnh, gây áp lực giá.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 2,9 JPY tương đương 0,77% xuống 372,1 JPY (2,47 USD)/kg. Tính chung cả tuần, giá cao su giảm 1,19%.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 40 CNY tương đương 0,22% xuống 17.845 CNY (2.461,38 USD)/tấn.

Giá cao su butadien kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 200 CNY tương đương 1,43% xuống 13.750 CNY (1.896,55 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn Singapore giảm 0,5% xuống 205 US cent/kg.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê arabica trên sàn ICE giảm 0,65 US cent tương đương 0,2% xuống 3,8925 USD/lb. Tính chung cả tuần, giá cà phê giảm 4,4%.

Trong khi đó, giá cà phê robusta trên sàn London tăng 1,1% lên 5.717 USD/tấn.

Giá đường tăng tiếp

Giá đường thô trên sàn ICE tăng 0,26 US cent tương đương 1,2% lên 21,31 US cent/lb, sau khi tăng lên mức cao đỉnh điểm 2 tháng (21,35 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch. Tính chung cả tuần, giá đường tăng 4,3%.

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London tăng 0,9% lên 560,2 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá đường tăng 4,2%.

Giá đậu tương và ngô giảm, lúa mì tăng

Giá ngô trên sàn Chicago giảm, sau khi đạt mức cao nhất 18 tháng do nhu cầu xuất khẩu của Mỹ tăng mạnh.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 3/2025 giảm 7-3/4 US cent xuống 5,05 USD/bushel, sau khi tăng lên 5,13-1/4 USD/bushel. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, giá ngô tăng 12%. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2025 giảm 5-3/4 US cent xuống 10,57-1/4 USD/bushel. Trong khi, giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2025 tăng 3-3/4 US cent lên 6,04 USD/bushel.

Giá dầu cọ tại Malaysia có tuần tăng thứ 5 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng và có tuần tăng thứ 5 liên tiếp – chuỗi tăng dài nhất trong 3 năm, do dự kiến sản lượng giảm đã hỗ trợ giá.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 5/2025 trên thị trường Bursa Malaysia tăng 22 ringgit tương đương 0,47% lên 4.664 ringgit (1.056,16 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ tăng 1,57%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 22/2