Thị trường ngày 25/4: Giá dầu, vàng, đồng và cao su đồng loạt tăng, đậu tương cao nhất 2 tháng

Giá dầu tăng

Giá dầu tăng, khi các nhà đầu tư cân nhắc đồng USD suy yếu, khả năng tăng sản lượng của OPEC+, thông tin kinh tế trái chiều, tín hiệu thuế quan mâu thuẫn của Mỹ và thông tin từ cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Chốt phiên giao dịch ngày 24/4, giá dầu thô Brent tăng 43 USD tương đương 0,7% lên 66,55 USD/thùng và dầu WTI tăng 52 US cent tương đương 0,8% lên 62,79 USD/thùng.

Tại Mỹ, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước tăng nhẹ, cho thấy thị trường lao động vẫn vững bất chấp tình hình kinh tế bất ổn, do thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đồng USD suy yếu, khiến hàng hóa định giá bằng đồng bạc xanh như dầu trở nên rẻ hơn khi khách mua sử dụng tiền tệ khác.

Một số thành viên của OPEC+ đề xuất nhóm tăng mạnh sản lượng dầu trong tháng thứ 2 vào tháng 6/2025.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 5 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 3% xuống mức thấp nhất 5 tháng, do tồn trữ hàng tuần cao hơn so với dự kiến, dự báo thời tiết ôn hòa sẽ khiến nhu cầu sưởi ấm và làm mát ở mức thấp trong những tuần tới.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn New York giảm 9,2 US cent tương đương 3% xuống 2,93 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 15/11/2024.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng sau khi giảm hơn 3% trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi đồng USD giảm và hoạt động mua vào kiếm lời, trong khi thị trường chuyển tập trung sang quan hệ thương mại Mỹ - Trung.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,4% lên 3.333,9 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.500,05 USD/ounce trong phiên ngày 22/4/2025 do lo ngại về nền kinh tế Mỹ. Vàng kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn New York tăng 1,7% lên 3.348,6 USD/ounce.

Giá đồng tăng, nhôm và kẽm cao nhất hơn 2 tuần, chì và nickel cao nhất 3 tuần

Giá đồng tăng, song dao động dưới mức cao nhất 3 tuần, được củng cố bởi đồng USD suy yếu.

Giá đồng trên sàn London tăng 0,4% lên 9.418 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất (9.481,5 USD/tấn) kể từ ngày 3/4/2025 trong phiên trước đó.

Tính đến nay, giá đồng tăng 16% kể từ mức thấp nhất 17 tháng (8.105 USD/tấn) trong tháng này.

Trên sàn London, giá nhôm tăng 0,8% lên 2.451 USD/tấn, kẽm tăng 2,3% lên 2.700 USD/tấn, chì tăng 0,8% lên 1.961,5 USD/tấn và nickel tăng 1,2% lên 15.845 USD/tấn. Trong phiên có lúc, nhôm và kẽm đạt mức cao nhất hơn 2 tuần, trong khi chì và nickel đạt mức cao nhất 3 tuần.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên rời bỏ chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp, thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm và rời bỏ chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp, do triển vọng nguồn cung tăng mạnh từ nhập khẩu tăng, song nhu cầu mùa vụ đối với quặng sắt tăng đã hạn chế đà suy giảm.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Đại Liên giảm 0,28% xuống 720,5 CNY (98,76 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Singapore giảm 0,99% xuống 99,25 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây và thép cuộn cán nóng cả hai đều giảm 0,1%, thép cuộn giảm 1,96%, trong khi thép không gỉ tăng 0,12%.

Giá cao su tại Nhật Bản tiếp đà tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, được thúc đẩy bởi kỳ vọng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – giảm bớt, song mức tăng bị hạn chế bởi triển vọng nguồn cung tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 3,8 JPY tương đương 1,33% lên 290 JPY (2,03 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 170 CNY tương đương 1,17% lên 14.735 CNY (2.020,02 USD)/tấn.

Giá cao su butadiene kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 165 CNY tương đương 1,49% lên 11.235 CNY (1.540,2 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Singapore giảm 0,8% xuống 167,4 US cent/kg.

Giá cà phê giảm tại Việt Nam và Indonesia, tăng tại London và New York

Giá cà phê tại Việt Nam giảm nhẹ.

Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 130.000-130.500 VND (5,0-5,02 USD)/kg, giảm so với 132.700 – 133.700 VND/kg 1 tuần trước đó.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức trừ lùi 120 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn London, so với mức trừ lùi 150-160 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Tại London, giá cà phê robusta tăng 1,2% lên 5.427 USD/tấn.

Tại New York, giá cà phê arabica tăng 3,4% lên 3,988 USD/lb – cao nhất kể từ ngày 5/3/2025.

Giá đường diễn biến trái chiều

Giá đường thô trên sàn ICE giảm 0,1% xuống 17,92 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 2,5 năm (17,51 US cent/lb) trong tuần trước đó.

Trong khi đó, giá đường trắng trên sàn London tăng 0,02% lên 504,5 USD/tấn.

Giá đậu tương cao nhất 2 tháng, ngô và lúa mì tăng

Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng phiên thứ 4 liên tiếp lên mức cao nhất 2 tháng, do nhu cầu bên ngoài Trung Quốc tăng và bình luận của các quan chức Mỹ về khả năng giảm bớt căng thẳng thương mại với quốc gia này, đã hỗ trợ thị trường hạt có dầu.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 11-3/4 US cent lên 10,62 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 21/2/2025. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 4-3/4 US cent lên 4,84 USD/bushel. Giá lúa mì giao cùng kỳ hạn tăng 1 US cent lên 5,44-1/2 USD/bushel.

Giá gạo tăng tại Ấn Độ và Thái Lan, thay đổi nhẹ tại Việt Nam

Giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ và Thái Lan tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi sự biến động của tiền tệ, song mức tăng bị hạn chế bởi nhu cầu giảm, trong khi giá gạo tại Việt Nam thay đổi nhẹ.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 395 USD/tấn, thay đổi nhẹ so với 396 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Giá gạo Ấn Độ hồi phục từ mức thấp nhất 22 tháng, với gạo 5% tấm ở mức 389-396 USD/tấn, tăng so với 388-394 USD/tấn 1 tuần trước đó, giá gạo tăng được hỗ trợ bởi đồng rupee Ấn Độ tăng nhẹ so với đồng USD. Gạo trắng 5% tấm ở mức 382-388 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng lên 410 USD/tấn, so với 405 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Giá dầu cọ tại Malaysia duy trì ổn định

Giá dầu cọ tại Malaysia thay đổi nhẹ, khi những người tham gia thị trường chờ đợi những tín hiệu từ sự hỗ trợ của các loại dầu thực vật khác, song đồng ringgit tăng mạnh và sản lượng tăng đã hạn chế đà tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 7/2025 trên thị trường Bursa Malaysia giảm 1 ringgit tương đương 0,02% xuống 4.036 ringgit (923,57 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 25/ 4